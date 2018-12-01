01.12.2018, 21:42

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Джорджа Буша-старшего, открытие Vaba Lava, "желтые жилеты" на улицах Парижа

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rus.delfi.ee
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George H.W. Bush
George H.W. BushFoto: DONNA CARSON, REUTERS

- Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший.
- ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava.
- ВИДЕО| Взрывы, слезоточивый газ и водометы: "желтые жилеты" снова берут Париж.

Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

George H. W. Bush Foto: Robert Deutsch, USA Today Sports

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретарь экс-главы государства Джима Макграта.
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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava

Большой зал, black-box, открывающегося сегодня нарвского театрального центра Vaba Lava вмещает около 220 зрителей. Также в здании располагаются студии Эстонского теле- и радиовещания (ERR), малый зал, офисы, кафе, галерея.
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ВИДЕО| Взрывы, слезоточивый газ и водометы: "желтые жилеты" снова берут Париж

Paris Foto: Emma FRANCIS/SIPA

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих, собравшихся на главной улице Парижа.
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ФОТО DELFI: В Ласнамяэ проходят совместные учения полиции и Кайтселийт

Foto: Andres Putting

Сегодня, 1 декабря, в столичном районе Ласнамяэ проходят совместные учения полиции и Кайтселийт „Põhjatäht 2018”. Их участники тренируются защищать охраняемые объекты и поддерживать общественный порядок.
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Вдовец узнал, что его 60-летний брак не действителен, а он теперь может потерять квартиру

ФОТО: МК-Эстония

В наше время в Эстонии далеко не все пары, даже родив совместных детей, решаются оформить отношения официально. Это не мешает им брать вместе ипотеку, вести общее хозяйство, нести солидарную ответственность за ребенка. Но это осознанный выбор людей не связывать себя узами брака. Каков же был шок овдовевшего пенсионера, когда он на склоне лет внезапно узнал, что его 60-летний официальный союз с супругой считается аннулированным, и теперь он даже не имеет права на квартиру, в которой прожил 40 лет! Как такое могло произойти и почему супруги ни о чем не догадывались — разбиралась ”МК-Эстония”.
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Сборная Эстонии разгромила на чемпионате мира Австралию

Saalihoki. Eesti Soome Foto: Raul Mee

В Праге стартовал чемпионат мира по флорболу. В первом туре группового этапа выступающая в группе С сборная Эстонии без особых проблем разобралась с Австралией - 11:5 (3:1, 6:3, 2:1).
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”Я поеду в Нарву работать” — обещание президента, которое моментально сблизило забытый город с остальной страной

President Kaljulaid Narvas Foto: Jaanus Lensment

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”Я поеду в Нарву”, — заявила президент Керсти Кальюлайд и отправилась в забытый приграничный городок, чтобы показать всему миру: Нарва — древняя цитадель Эстонии. Заодно она сдержала свое обещание перед основателями театра Vaba Lava.
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Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Как упоительны вечера в Риге и как коварны жены подполковников десантных войск

Kalle Klandorf Foto: Toomas Volmer

Delfi публикует отрывки из новой книги Калле Кландорфа "Наемник нашего времени", которая выйдет 7 декабря. Кландорф более двух десятилетий был сотрудником органов милиции и полиции. В основу криминального романа легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов.
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Дождались! Elron начинает переход на новую систему продажи билетов

Foto: Taavi Sepp

С 3 декабря Elron начинает переход на новую систему продажи билетов. Новая система включает как свободную продажу билетов и терминалы с продавцами-консультантами, так и новые автоматы для продажи билетов в поездах. Переход на новую систему будет проходить в течение месяца и поэтапно: сначала будет задействована новая онлайн-система, затем терминалы с работниками по обслуживанию клиентов, и, наконец, в поездах будут установлены автоматы для продажи билетов.
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Die Welt: канцлер снова захлопнула дверь в Россию

Putin ja Merkel Foto: Pool, REUTERS

Немецкая экономика выступает за отмену антироссийских санкций или хотя бы их смягчение. Но канцлер Меркель в свете последних событий дала жесткий отпор. Она считает, что Германия должна выполнять обещания: Украине она обещала поддержку, а Европе — солидарность в вопросе санкций. Правда, для немецких компаний эти санкции обернулись миллиардными убытками, пишет журналист Die Welt Николаус Долл.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Джорджа Буша-старшего, открытие Vaba Lava, "желтые жилеты" на улицах Парижа

01.12.2018
- Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший.
- ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava.
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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava

01.12.2018
Большой зал, black-box, открывающегося сегодня нарвского театрального центра Vaba Lava вмещает около 220 зрителей. Также в здании располагаются студии Эстонского теле- и радиовещания (ERR), малый зал, офисы, кафе, галерея.
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”Коммерсантъ”: как 100 лет назад Эстония не стала советской

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Эстляндская трудовая коммуна (ЭТК) родилась 29 ноября 1918 года в Александровской лютеранской церкви города Нарвы и после умерла в младенчестве летом 1919 года в Старой Руссе. Денег Ленина и штыков Троцкого не хватило на то, чтобы сохранить жизнь этому младенцу, любимой игрушкой которого был террор. Сто лет спустя обозреватель “Ъ” Алексей Алексеев проехал по памятным местам Эстонии.
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”Я поеду в Нарву работать” — обещание президента, которое моментально сблизило забытый город с остальной страной

01.12.2018
”Я поеду в Нарву”, — заявила президент Керсти Кальюлайд и отправилась в забытый приграничный городок, чтобы показать всему миру: Нарва — древняя цитадель Эстонии. Заодно она сдержала свое обещание перед основателями театра Vaba Lava.
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Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Как упоительны вечера в Риге и как коварны жены подполковников десантных войск

01.12.2018
Delfi публикует отрывки из новой книги Калле Кландорфа "Наемник нашего времени", которая выйдет 7 декабря. Кландорф более двух десятилетий был сотрудником органов милиции и полиции. В основу криминального романа легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов.
Подробнее

Die Welt: канцлер снова захлопнула дверь в Россию

01.12.2018
Немецкая экономика выступает за отмену антироссийских санкций или хотя бы их смягчение. Но канцлер Меркель в свете последних событий дала жесткий отпор. Она считает, что Германия должна выполнять обещания: Украине она обещала поддержку, а Европе — солидарность в вопросе санкций. Правда, для немецких компаний эти санкции обернулись миллиардными убытками, пишет журналист Die Welt Николаус Долл.
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