12.01.2019, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смелый поступок 9-летнего мальчика, взрыв в Париже, письмо "русского парня из Ласнамяэ" и предвыборные обещания центристов

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Üleminek ühisele hädaabinumbrile 112
Üleminek ühisele hädaabinumbrile 112Foto: Karli Saul

Заблудившихся на болоте в Южной Эстонии семерых детей спасли благодаря смелости 9-летнего мальчика. В центре Парижа прогремел взрыв: погибли двое пожарных, пострадали более 30 человек. Русский парень из Ласнамяэ согласен с Кристиной Каллас: "После бронзовой ночи начальник-эстонец при всех сказал мне: "Ну что, это твои друзья разбили весь наш город?" Центристская партия представила свою предвыборную программу и избирательные списки. Обо всем вышеперечисленном и не только читайте в нашей подборке новостей этой субботы, 12 января.

Заблудившихся на болоте в Южной Эстонии семерых детей спасли благодаря смелости 9-летнего мальчика

Lumesadu Kõrvemaal Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht

В четверг вечером на номер экстренной помощи поступил тревожный звонок от ребенка: "Мы заблудились в лесу!", пишет Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.
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ФОТО и ВИДЕО: В центре Парижа прогремел взрыв: погибли двое пожарных, пострадали более 30 человек

Парижская прокуратура привела в субботу уточненные данные о числе погибших при взрыве газа на улице Тревиз. Согласно новым сведениям, погибли два человека, оба пожарные. Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, чье выступление транслировал телеканал BFM, сообщил о четырех погибших. Он утверждал, что среди жертв также есть двое гражданских лиц, передает ТАСС.
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"После бронзовой ночи начальник-эстонец при всех сказал мне: "Ну что, это твои друзья разбили весь наш город?"

Eesti 200 kampaania Hobujaama trammipeatuses Foto: Andres Putting

В пятницу мы уже публиковали одно открытое письмо читателя Delfi Кристине Каллас, председателю "Ээсти 200", разместившей в центре Таллинна скандальную предвыборную рекламу, разделяющая русских и эстонцев. Автор писал, что он не видит актуальности проблемы, не видит того разделения, о котором говорит Каллас. Позднее в редакцию поступило еще одно письмо Кристине Каллас, у приславшего которое молодого человека противоположная точка зрения.
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ФОТО: Центристская партия представила свою предвыборную программу и избирательные списки

Keskerakonna valimiskonverents Foto: Priit Simson

Центристская партия сегодня провела предвыборную конференцию. На конференции утвердили предвыборную программу, списки по округам и общий список.
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Юри Ратас: Центристская партия не даст повернуть Эстонию в прошлое

Foto: Priit Simson

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На предвыборной конференции Центристской партии ее председатель — премьер-министр Юри Ратас — заявил, что в отличие от утверждаемого Партией реформ, выборы станут принципиальными, от которых зависит, куда пойдет Эстония — вперед или назад, значится в пресс-релизе Центристской партии.
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ВИДЕО DELFI | Кылварт: наш главный месседж предназначен для народа Эстонии, вне зависимости от родного языка и национальности

Михаил Кылварт, первый номер Центристской партии в Ласнамяэ, Кесклинне и Пирита, не захотел строить предположения о том, сколько голосов он мог бы получить на выборах в Рийгикогу. Что касается программы Центристской партии, то, по его словам, она направлена на всех жителей Эстонии, а не на конкретные группы.
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ВИДЕО DELFI | Предвыборная программа центристов стоит 500 млн евро в год. Куда идут эти деньги?

Предвыборная конференция Центристской партии сегодня утвердила предвыборную программу и вместе с ней основные обещания, которые хотят реализовать.
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ФОТО: Реформисты собрались на предвыборный конгресс

Reformierakonna valimiskogu Foto: Priit Simson

Члены Партии реформ сегодня собрались, чтобы утвердить свою предвыборную программу на выборах в Рийгикогу. Конгресс начался в 18:00.
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ВИДЕО | Передача "Беседка": Ксения Клочкова рассказала, как спасает бездомных животных в своем приюте

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Ats Nukki, Heleri Kuris

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Отморжевались. Организатор чемпионата мира в Таллинне объявлен банкротом

taliujumise maailmameistrivõistlused 2018 Foto: Kert Saarma

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