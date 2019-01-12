ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смелый поступок 9-летнего мальчика, взрыв в Париже, письмо "русского парня из Ласнамяэ" и предвыборные обещания центристов

Заблудившихся на болоте в Южной Эстонии семерых детей спасли благодаря смелости 9-летнего мальчика. В центре Парижа прогремел взрыв: погибли двое пожарных, пострадали более 30 человек. Русский парень из Ласнамяэ согласен с Кристиной Каллас: "После бронзовой ночи начальник-эстонец при всех сказал мне: "Ну что, это твои друзья разбили весь наш город?" Центристская партия представила свою предвыборную программу и избирательные списки. Обо всем вышеперечисленном и не только читайте в нашей подборке новостей этой субботы, 12 января.
Заблудившихся на болоте в Южной Эстонии семерых детей спасли благодаря смелости 9-летнего мальчика
ФОТО и ВИДЕО: В центре Парижа прогремел взрыв: погибли двое пожарных, пострадали более 30 человек
Парижская прокуратура привела в субботу уточненные данные о числе погибших при взрыве газа на улице Тревиз. Согласно новым сведениям, погибли два человека, оба пожарные. Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, чье выступление транслировал телеканал BFM, сообщил о четырех погибших. Он утверждал, что среди жертв также есть двое гражданских лиц, передает ТАСС. Loe edasi...
"После бронзовой ночи начальник-эстонец при всех сказал мне: "Ну что, это твои друзья разбили весь наш город?"
В пятницу мы уже публиковали одно открытое письмо читателя Delfi Кристине Каллас, председателю "Ээсти 200", разместившей в центре Таллинна скандальную предвыборную рекламу, разделяющая русских и эстонцев. Автор писал, что он не видит актуальности проблемы, не видит того разделения, о котором говорит Каллас. Позднее в редакцию поступило еще одно письмо Кристине Каллас, у приславшего которое молодого человека противоположная точка зрения. Loe edasi...
ФОТО: Центристская партия представила свою предвыборную программу и избирательные списки
Центристская партия сегодня провела предвыборную конференцию. На конференции утвердили предвыборную программу, списки по округам и общий список. Loe edasi...
Юри Ратас: Центристская партия не даст повернуть Эстонию в прошлое
На предвыборной конференции Центристской партии ее председатель — премьер-министр Юри Ратас — заявил, что в отличие от утверждаемого Партией реформ, выборы станут принципиальными, от которых зависит, куда пойдет Эстония — вперед или назад, значится в пресс-релизе Центристской партии. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Кылварт: наш главный месседж предназначен для народа Эстонии, вне зависимости от родного языка и национальности
ВИДЕО | Передача "Беседка": Ксения Клочкова рассказала, как спасает бездомных животных в своем приюте
Смотрите выпуск ток-шоу "Беседка" с героиней нашей благотворительной акции — руководителем приюта Päite loomapark (MTÜ Ayuda) Ксенией Клочковой. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНАЯ СХЕМА: Как возникает загадочное ледяное колесо на реке Вана-Вигала
В расположенной в парке Вана-Вигала излучине реки особый режим течения: у одного берега реки вода течет быстрее, чем у другого. Вдобавок у излучины в реку впадает ручей. Loe edasi...
Отморжевались. Организатор чемпионата мира в Таллинне объявлен банкротом
В марте прошлого года в Адмиралтейском бассейне Таллинна проходил чемпионат мира по зимнему плаванию. Организатор этого турнира недоходное объединение Таллиннский центр зимнего плавания (MTÜ Tallinna Taliujumiskeskus) объявлен банкротом. Долг превышает 127 000 евро. Loe edasi...
Телефонное предупреждение: хиты, ожидаемые в 2019 году
В 2018 году тон в телефонной индустрии задавали выступы-челки, обилие камер, беспроводная зарядка и искусственный интеллект. По словам эксперта Tele2 Силвера Тилка, всё это, скорее, относится к эволюционным процессам, нежели к революционным преобразованиям. Может, революция грянет в этом году? Эксперт перечисляет возможных фаворитов 2019 года. Loe edasi...