ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Случайный пуск боевой ракеты с истребителя под Отепя и начало регистрации на бесплатные курсы эстонского

Сегодня днем в районе Отепя испанский истребитель по ошибке произвел пуск боевой ракеты класса ”воздух-воздух”. Силы обороны разыскивают ракету и просят население сообщать о предметах, похожих на нее или ее обломки. Ищущие возможность бесплатно выучить эстонский язык уже в среду могут зарегистрироваться на курсы на необходимую категорию. Не опоздайте.
Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ВИДЕО: Авария в Рапламаа: автомобиль загорелся, водитель погиб
Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. Водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу. Loe edasi…
СМИ: Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери
Правительство Великобритании может подать запрос к России о выдаче двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности. Loe edasi…
Отзовитесь! Полиция ищет свидетелей стрельбы на ласнамяэском мосту Мустакиви
Полиция просит всех, кто стал свидетелем произошедшей 2 августа стрельбы на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ, сообщить от этом по телефону 5883 6465 или имейлу pohja.isikuvihje@politsei.ee. Loe edasi…
В среду открывается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка
Регистрация на курсы эстонского языка, которые пройдут во второе полугодие этого года, начнется в среду, 8 августа, в 10:00, на домашней странице — тут. Loe edasi…
Автобусная фирма: водитель проехал на красный из-за других участников движения
Представитель автобусной фирмы ATKO сообщил Delfi, что проехавший на красный свет на Нарва мнт в центре Таллинна водитель автобуса написал объяснительную и раскаивается, но говорит, что вынужден был так поступить из-за других участников движения. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Вчерашнюю аварию с летальным исходом в Рапламаа совершила машина Taxify
Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. 48-летнего водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу. Loe edasi…
Банда молодых и жестоких грабителей держит в страхе центр Таллинна
2 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Мере пст четыре молодых человека напали на двух мужчин и, применив насилие, отобрали у них мобильный телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет. Loe edasi…
В Латвии на пляже песком насмерть засыпало 10-летнего ребенка
В пятницу, 3 августа, на лиепайском пляже погиб ребенок: обвалилась песчаная дюна. Loe edasi…
Причина пожара в квартале Вольта до сих пор неизвестна. Цены на квартиры не снизили
Первые жильцы смогут переехать в дома в квартале Вольта в IV квартале этого года. Интерес клиентов к этим домам по-прежнему активен. "В июле мы также заключили несколько новых сделок купли-продажи", — отметил член правления Endover kinnisvara Оливер Макко. Loe edasi…
Полицейского признали виновным в утечке секретной информации и других нарушениях закона
Сегодня в Пярнуском уездном суде в порядке согласительного производства признали виновным капитана полиции Ляэнеской префектуры, обвинявшегося в утечке информации, являющейся государственной тайной — в разглашении информации о слежке, в уничтожении доказательств по уголовным делам, а также в в искусственном их создании. Loe edasi…
ФОТО: Неподалеку от Таллинна горит мыза Курна. Собственник: что делать, если люди — животные, способные пролезть в любую дырку
Неподалеку от Таллинна, в волости Рае, пылает мыза Курна. С огнем борются спасатели. Других людей к зданию не подпускают. Loe edasi…
Возмущенная мать: водитель автобуса не открыл заднюю дверь женщинам с коляской!
В редакцию Delfi обратилась читательница, шокированная поведением водителя автобуса Йыхви — Авинурме, который, как она утверждает, не дал ей зайти в автобус с коляской. Loe edasi…
Испанский истребитель произвел по ошибке запуск боевой ракеты в районе Отепя. Ракету разыскивают
Сегодня в 15.44 в тренировочной зоне военно-воздушных сил в районе Отепя произошло ЧП — испанский истребитель Eurofighter по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса ”воздух-воздух”. Точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются. Loe edasi…