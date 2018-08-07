07.08.2018, 22:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Случайный пуск боевой ракеты с истребителя под Отепя и начало регистрации на бесплатные курсы эстонского


rus.delfi.ee
EST
Eesti keele riigieksam
Eesti keele riigieksamFoto: Tiit Blaat

Сегодня днем в районе Отепя испанский истребитель по ошибке произвел пуск боевой ракеты класса ”воздух-воздух”. Силы обороны разыскивают ракету и просят население сообщать о предметах, похожих на нее или ее обломки. Ищущие возможность бесплатно выучить эстонский язык уже в среду могут зарегистрироваться на курсы на необходимую категорию. Не опоздайте.

Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ВИДЕО: Авария в Рапламаа: автомобиль загорелся, водитель погиб

Raul Polding

Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. Водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.
Loe edasi…

СМИ: Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

Novitšok Foto: Ben Birchall, PA Wire/PA Images

Правительство Великобритании может подать запрос к России о выдаче двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности.
Loe edasi…

Отзовитесь! Полиция ищет свидетелей стрельбы на ласнамяэском мосту Мустакиви

Rauno Volma

Полиция просит всех, кто стал свидетелем произошедшей 2 августа стрельбы на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ, сообщить от этом по телефону 5883 6465 или имейлу pohja.isikuvihje@politsei.ee.
Loe edasi…

В среду открывается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Регистрация на курсы эстонского языка, которые пройдут во второе полугодие этого года, начнется в среду, 8 августа, в 10:00, на домашней странице — тут.
Loe edasi…

Автобусная фирма: водитель проехал на красный из-за других участников движения

Представитель автобусной фирмы ATKO сообщил Delfi, что проехавший на красный свет на Нарва мнт в центре Таллинна водитель автобуса написал объяснительную и раскаивается, но говорит, что вынужден был так поступить из-за других участников движения.
Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Вчерашнюю аварию с летальным исходом в Рапламаа совершила машина Taxify

Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. 48-летнего водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.
Loe edasi…

Банда молодых и жестоких грабителей держит в страхе центр Таллинна

Foto: Ester Vaitmaa

2 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Мере пст четыре молодых человека напали на двух мужчин и, применив насилие, отобрали у них мобильный телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет.
Loe edasi…

В Латвии на пляже песком насмерть засыпало 10-летнего ребенка

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

В пятницу, 3 августа, на лиепайском пляже погиб ребенок: обвалилась песчаная дюна.
Loe edasi…

ТОП

Нарвская полиция просит помощи в опознании правонарушителей. Не узнаете?

PPA

Нарвский отдел полиции просит помощи населения в установлении лиц, запечатлённых на фото, которые могут быть причастны к правонарушению.
Loe edasi…

ВИДЕО: Сроки поджимают? Дорожные работы на улице Гонсиори нарушили ночной покой местных жителей

В ночь на вторник сон многих жителей домов на улице Гонсиори в центре Таллинна оказался потревожен дорожными работами.
Loe edasi…

Причина пожара в квартале Вольта до сих пор неизвестна. Цены на квартиры не снизили

Tulekahju Tööstuse 47 D, Volta loftid Foto: Jaanus Lensment

Первые жильцы смогут переехать в дома в квартале Вольта в IV квартале этого года. Интерес клиентов к этим домам по-прежнему активен. "В июле мы также заключили несколько новых сделок купли-продажи", — отметил член правления Endover kinnisvara Оливер Макко.
Loe edasi…

Полицейского признали виновным в утечке секретной информации и других нарушениях закона

Foto: Madis Veltman

Сегодня в Пярнуском уездном суде в порядке согласительного производства признали виновным капитана полиции Ляэнеской префектуры, обвинявшегося в утечке информации, являющейся государственной тайной — в разглашении информации о слежке, в уничтожении доказательств по уголовным делам, а также в в искусственном их создании.
Loe edasi…

ФОТО: Неподалеку от Таллинна горит мыза Курна. Собственник: что делать, если люди — животные, способные пролезть в любую дырку

Lugeja foto

Неподалеку от Таллинна, в волости Рае, пылает мыза Курна. С огнем борются спасатели. Других людей к зданию не подпускают.
Loe edasi…

Возмущенная мать: водитель автобуса не открыл заднюю дверь женщинам с коляской!

Foto: Facebook/OÜ Lüganuse HVM

В редакцию Delfi обратилась читательница, шокированная поведением водителя автобуса Йыхви — Авинурме, который, как она утверждает, не дал ей зайти в автобус с коляской.
Loe edasi…

Испанский истребитель произвел по ошибке запуск боевой ракеты в районе Отепя. Ракету разыскивают

Eurofighter Typhoon 2000 Scanpix

Сегодня в 15.44 в тренировочной зоне военно-воздушных сил в районе Отепя произошло ЧП — испанский истребитель Eurofighter по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса ”воздух-воздух”. Точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются.
Loe edasi…

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Испанский истребитель произвел по ошибке запуск боевой ракеты в районе Отепя. Ракету разыскивают

07.08.2018
Сегодня в 15.44 в тренировочной зоне военно-воздушных сил в районе Отепя произошло ЧП — испанский истребитель Eurofighter по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса ”воздух-воздух”. Точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются.
Подробнее

Жесткая конкуренция среди продавцов топлива перекинулась и на продовольственную сферу

07.08.2018
Рост акцизов и приграничной торговли приводят к ужесточению конкуренции среди продавцов топлива, что в свою очередь приводит к расширению сферы продажи продуктов питания, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Случайный пуск боевой ракеты с истребителя под Отепя и начало регистрации на бесплатные курсы эстонского

07.08.2018
Сегодня днем в районе Отепя испанский истребитель по ошибке произвел пуск боевой ракеты класса ”воздух-воздух”. Силы обороны разыскивают ракету и просят население сообщать о предметах, похожих на нее или ее обломки. Ищущие возможность бесплатно выучить эстонский язык уже в среду могут зарегистрироваться на курсы на необходимую категорию. Не опоздайте.

Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Аэронавигационную службу Эстонии уведомили о выпущенной испанским истребителем боевой ракете только спустя пару часов

07.08.2018
Член правления акционерного общества ”Аэронавигационная служба Эстонии” Юллар Салумяэ сказал Delfi, что об ошибочном запуске испанским истребителем ракеты ”воздух-воздух” службу проинформировали после шести вчера.
Подробнее

ФОТО: Государственные чиновники пофантанировали идеями вместе с нарвскими. Что может реализоваться?

07.08.2018
Государственные чиновники, представители 16 учреждений — министерств, ведомств и государственной канцелярии — в рамках двухнедельных ”полевых работ” в Ида-Вирумаа сегодня обсудили с нарвскими чиновниками перспективы развития приграничного города. Мэр Нарвы Тармо Таммисте больше всего надеется на поддержку государства в борьбе Нарвы за титул Культурной столицы Европы 2024 года и говорит, чего точно ждать от государства не следует.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

В полиции рассказали, как часто происходят связанные с огнестрельным оружием вызовы

07.08.2018
В последнее время полиции поступает относительно много вызовов, связанных с использованием или позиционированием оружия или похожего на оружие предмета. Для окружающих подобного рода ситуации являются довольно пугающими.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полицейского признали виновным в утечке секретной информации и других нарушениях закона

07.08.2018
Сегодня в Пярнуском уездном суде в порядке согласительного производства признали виновным капитана полиции Ляэнеской префектуры, обвинявшегося в утечке информации, являющейся государственной тайной — в разглашении информации о слежке, в уничтожении доказательств по уголовным делам, а также в в искусственном их создании.
Подробнее

Машинист поезда Elron спас бежавшего по железной дороге двухлетнего малыша

07.08.2018
Сегодня в дообеденное время машинист поезда Elron, пересекавшего таллиннский микрорайон Рахумяэ, заметил малыша, бежавшего по железной дороге. Машинист остановил поезд, и при помощи полиции ребенок вернулся к своим родителям.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Очищение и увлажнение! Как правильно ухаживать за кожей летом

07.08.2018
Летом на кожу воздействуют множество неблагоприятных факторов: солнечные лучи, ветер, высокая температура окружающего воздуха. Все они ухудшают состояние кожи, делая ее более подверженной воспалительным процессам и возрастным изменениям. О том, как правильно ухаживать за кожей в летний период Delfi рассказала Элла Туз, косметолог и врач дерматовенеролог, представитель Vitaclinika.
Подробнее