ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Случайный пуск боевой ракеты с истребителя под Отепя и начало регистрации на бесплатные курсы эстонского

Регистрация на курсы эстонского языка, которые пройдут во второе полугодие этого года, начнется в среду, 8 августа, в 10:00, на домашней странице — тут.

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Автобусная фирма: водитель проехал на красный из-за других участников движения

Представитель автобусной фирмы ATKO сообщил Delfi, что проехавший на красный свет на Нарва мнт в центре Таллинна водитель автобуса написал объяснительную и раскаивается, но говорит, что вынужден был так поступить из-за других участников движения.

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ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Вчерашнюю аварию с летальным исходом в Рапламаа совершила машина Taxify

Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. 48-летнего водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.

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Банда молодых и жестоких грабителей держит в страхе центр Таллинна

2 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Мере пст четыре молодых человека напали на двух мужчин и, применив насилие, отобрали у них мобильный телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет.

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В Латвии на пляже песком насмерть засыпало 10-летнего ребенка

В пятницу, 3 августа, на лиепайском пляже погиб ребенок: обвалилась песчаная дюна.

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Нарвская полиция просит помощи в опознании правонарушителей. Не узнаете?

PPA

Нарвский отдел полиции просит помощи населения в установлении лиц, запечатлённых на фото, которые могут быть причастны к правонарушению.

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ВИДЕО: Сроки поджимают? Дорожные работы на улице Гонсиори нарушили ночной покой местных жителей

В ночь на вторник сон многих жителей домов на улице Гонсиори в центре Таллинна оказался потревожен дорожными работами.

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Причина пожара в квартале Вольта до сих пор неизвестна. Цены на квартиры не снизили

Tulekahju Tööstuse 47 D, Volta loftid Foto: Jaanus Lensment

Первые жильцы смогут переехать в дома в квартале Вольта в IV квартале этого года. Интерес клиентов к этим домам по-прежнему активен. "В июле мы также заключили несколько новых сделок купли-продажи", — отметил член правления Endover kinnisvara Оливер Макко.

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Полицейского признали виновным в утечке секретной информации и других нарушениях закона

Foto: Madis Veltman

Сегодня в Пярнуском уездном суде в порядке согласительного производства признали виновным капитана полиции Ляэнеской префектуры, обвинявшегося в утечке информации, являющейся государственной тайной — в разглашении информации о слежке, в уничтожении доказательств по уголовным делам, а также в в искусственном их создании.

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ФОТО: Неподалеку от Таллинна горит мыза Курна. Собственник: что делать, если люди — животные, способные пролезть в любую дырку

Lugeja foto

Неподалеку от Таллинна, в волости Рае, пылает мыза Курна. С огнем борются спасатели. Других людей к зданию не подпускают.

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