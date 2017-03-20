ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Случай в Валгаской больнице и смерть Рокфеллера-старшего

Подведем итоги уходящего понедельника.

В США на 102-м году жизни скончался миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер-старший.

Сегодня на авиабазу Эмари прибыли из Франции около 50 солдат подразделения НАТО.

В воскресенье вечером в Валгаской психиатрической больнице находившийся в изоляторе пациент напал на сотрудников больницы и других пациентов, в результате чего пострадали 12 людей.

Члены Таллиннского совета Центристской партии на сегодняшнем заседании решили поставить первым номером в избирательном списке Пыхья-Таллинна депутата Европарламента Яну Тоом.

СБУ решила запретить российской певице въезд на "Евровидение"

Julia Samoilova Foto: Jekaterina Lõzlova, AP

Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий въезд на территорию страны российской певице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве.

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DELFI и EPL в Швеции: Праздник и поножовщина близ королевского дворца в Стокгольме

Журналисты Eesti Päevaleht и Delfi побывали в Швеции, съездили из Стокгольма в Мальмё и выяснили, что происходит в стране, которую мы привыкли связывать скорее с рассказами Астрид Линдгрен, чем со стрельбой и поджогом автомобилей.

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В США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер

David Rockefeller Foto: Diane Bondareff, AP

В США на 102-м году жизни скончался миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер-старший, сообщают информагентства со ссылкой на представителя семьи миллиардера.

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Пострадавший: нападавший в Валгаской больнице бил без разбора, досталось и пожилым лежачим больным

Rünnak toimus Valga haigla kolmandal korrusel Foto: Anni Õnneleid

В Валгаской больнице жертвами нападения обезумевшего пациента психиатрии стали медицинские работники и лежачие пациенты, которые не могли себя защитить.

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ФОТО DELFI: В Эмари прибыли около 50 солдат из Франции

Foto: Priit Simson

Сегодня на авиабазу Эмари прибыли из Франции около 50 солдат подразделения НАТО.

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Средняя зарплата учителя впервые превысила 1200 евро

В конце прошлого года средняя зарплата учителя впервые превысила отметку в 1200 евро и составила 1208 евро. Самую высокую среднюю зарплату получали учителя волостей Сауга, Тори, Тахкуранна, Аре и Нарва-Йыэсуу, где она составила более 1400 евро.

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Лукашенко предложил НАТО посмотреть за военными учениями Беларуси и России

Aljaksandr Lukašenka Foto: Pool, REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах, и предложил странам НАТО и международным организациям понаблюдать за военными белорусско-российским учениями "Запад-2017".

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Заключил договор с самим собой: Меэлис Пай отозван из совета Tallinna Linnahalli

Meelis Pai Foto: Vallo Kruuser

Таллинкая горуправа на сегодняшнем заседании решила освободить Меэлиса Пай от обязанностей председателя совета Tallinna Linnahalli AS.

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Экспертиза готова: влетевшая на BMW в жилой дом девушка находилась под действием наркотиков

Õhulennu teinud BMW seisab avariiliste autode parklas Foto: Kenno Soo

Водитель врезавшегося в жилой дом в Вильяндимаа автомобиля BMW — 22-летняя Хелери — находилась в состоянии наркотического опьянения. Это показал и сделанный сразу после аварии экспресс-тест, и судебно-медицинская экспертиза, результаты которой были обнародованы в понедельник.

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Британский сержант в Эстонии — о российской тактике: нас очень хорошо проинструктировали

Priit Simson

Британский таблоид The Sun предупреждает прибывших в Эстонию военнослужащих вооруженных сил Великобритании о возможных провокациях со стороны России, которая может привлекать к делу ”шпионов, замаскированных под местных красоток” и устраивать провокации в местных барах. Кроме того, издание призывает военных не выставлять свои действия напоказ в соцсетях.

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Жизнь или смерть: дымовой датчик — самая дешевая страховка жизни

К сожалению, иногда приходится учиться на трагических примерах, которые произошли с другими людьми. К счастью, есть и те примеры, которые учат нас в позитивном ключе — соблюдая правила пожаробезопасности, приобщаясь к культуре безопасности, мы можем реально спасти свою жизнь и жизни других людей.

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В Валгаской больнице психически больной пациент нанес травмы 12 людям

Foto: Anni Õnneleid

В воскресенье вечером в Валгаской психиатрической больнице находившийся в изоляторе пациент напал на сотрудников больницы и других пациентов, в результате чего пострадали 12 людей.

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ФОТО с места происшествия: Трехлетний ребенок застрял в лифте магазина в Ляснамяэ

Foto: Madis Veltman

В субботу трехлетний ребенок застрял в лифте для инвалидов в расположенном в Ласнамяэ продуктовом магазине Grossi.

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ВИДЕО: Навального облили зеленкой в Барнауле

Алексея Навального, который ездит по стране, открывая предвыборные штабы и участвуя в митингах, 20 марта облили зеленкой в Барнауле. Политик рассказал также, что нападавший скрылся в здании краевой администрации.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту грузовик врезался в камеру слежения за скоростью

Veok sõitis Järva maakonnas kiiruskaamera puruks Foto: Kaspar Pokk

В понедельник около 7:15 утра на шоссе Таллинн-Тарту в волости Ярва на перекрестке Койги грузовик врезался в камеру слежения за скоростью.

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Небывалые скидки, нереальные сроки и куча долгов. Что делать пострадавшим клиентам Crazydeal?

Foto: Ekspress Meedia

В пятницу Департамент защиты прав потребителей сообщил о закрытии доступа к сайту ваучерного портала Crazydeal Group OÜ, который оставил большое количество потребителей без заказанного ими товара, не вернул деньги и в установленные сроки не выполнил свои обязательства и предписания ведомства.

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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Мероприятие Тоом о кризисе в Сирии и появление Сависаара на публике

Foto: Delfi kollaaž

Вот подборка самых важных новостей за эти выходные специально для тех, кто все пропустил. Впервые за долгое время на публике появился Эдгар Сависаар, мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB, в Эстонию прибыли 120 британских солдат, а вернувшаяся из Сирии Яна Тоом организовала посвященное сирийскому кризису мероприятие.

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ВИДЕО: Как осушение перегнойно-торфяных почв воздействует на выделение углекислого газа

Во всем мире леса — важный фактор, регулирующий климат, так как они связывают углекислый газ и выделяют кислород. Специалист по естественной географии и ландшафтной экологии, профессор Тартуского университета Юло Мандер руководит исследованием, которое должно выявить, как осушение — важный лесохозяйственный прием — воздействует на режим питания лесов и на газовый режим перегнойно-торфяных почв.

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В ожидании потепления: какая погода нас ждет в ближайшие дни

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Прогноз погоды от метеослужбы pogoda.ee обещает в понедельник до семи градусов тепла, а к четвергу — до целых десяти! Смотрите, какая погода нас ждет в ближайшие дни.

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Кая Каллас советует избегать перед выборами противопоставления русских и эстонцев

Kaja Kallas koalitsiooniläbirääkimistel Stenbocki majas Foto: Ilmar Saabas

Депутат Европарламента Кая Каллас (Партия реформ) надеется, что по итогам муниципальных выборов с единовластием Центристской партии в Таллинне будет покончено. При этом в предвыборной риторике она призывает избегать противопоставления эстонской и русской общин.

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Яна Тоом будет баллотироваться в Пыхья-Таллинне

Yana Toom Foto: Karli Saul

Члены Таллиннского совета Центристской партии на сегодняшнем заседании решили поставить первым номером в избирательном списке Пыхья-Таллинна депутата Европарламента Яну Тоом.

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Домашнее насилие над пожилыми: ”если ты не умрешь сама, я тебя убью”

Viiest eakast ohvrist neli on naised. Neljal juhul viiest on vägivallatseja purjus. Shutterstock

Пожилые люди — сложная категория жертв домашнего насилия, так как за помощью из них обращаются единицы. Обычно нападающий — это член семьи, чаще всего — сын, а количество случаев насилия возрастает в день получения пенсии, пишет Eesti Päevaleht.

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