ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Случай в Валгаской больнице и смерть Рокфеллера-старшего

Подведем итоги уходящего понедельника.
В США на 102-м году жизни скончался миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер-старший.
Сегодня на авиабазу Эмари прибыли из Франции около 50 солдат подразделения НАТО.
В воскресенье вечером в Валгаской психиатрической больнице находившийся в изоляторе пациент напал на сотрудников больницы и других пациентов, в результате чего пострадали 12 людей.
Члены Таллиннского совета Центристской партии на сегодняшнем заседании решили поставить первым номером в избирательном списке Пыхья-Таллинна депутата Европарламента Яну Тоом.
СБУ решила запретить российской певице въезд на "Евровидение"
Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий въезд на территорию страны российской певице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве.
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DELFI и EPL в Швеции: Праздник и поножовщина близ королевского дворца в Стокгольме
Журналисты Eesti Päevaleht и Delfi побывали в Швеции, съездили из Стокгольма в Мальмё и выяснили, что происходит в стране, которую мы привыкли связывать скорее с рассказами Астрид Линдгрен, чем со стрельбой и поджогом автомобилей.
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В США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер
В США на 102-м году жизни скончался миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер-старший, сообщают информагентства со ссылкой на представителя семьи миллиардера.
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Пострадавший: нападавший в Валгаской больнице бил без разбора, досталось и пожилым лежачим больным
В Валгаской больнице жертвами нападения обезумевшего пациента психиатрии стали медицинские работники и лежачие пациенты, которые не могли себя защитить.
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ФОТО DELFI: В Эмари прибыли около 50 солдат из Франции
Сегодня на авиабазу Эмари прибыли из Франции около 50 солдат подразделения НАТО.
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Средняя зарплата учителя впервые превысила 1200 евро
В конце прошлого года средняя зарплата учителя впервые превысила отметку в 1200 евро и составила 1208 евро. Самую высокую среднюю зарплату получали учителя волостей Сауга, Тори, Тахкуранна, Аре и Нарва-Йыэсуу, где она составила более 1400 евро.
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Лукашенко предложил НАТО посмотреть за военными учениями Беларуси и России
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах, и предложил странам НАТО и международным организациям понаблюдать за военными белорусско-российским учениями "Запад-2017".
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Заключил договор с самим собой: Меэлис Пай отозван из совета Tallinna Linnahalli
Таллинкая горуправа на сегодняшнем заседании решила освободить Меэлиса Пай от обязанностей председателя совета Tallinna Linnahalli AS.
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Экспертиза готова: влетевшая на BMW в жилой дом девушка находилась под действием наркотиков
Водитель врезавшегося в жилой дом в Вильяндимаа автомобиля BMW — 22-летняя Хелери — находилась в состоянии наркотического опьянения. Это показал и сделанный сразу после аварии экспресс-тест, и судебно-медицинская экспертиза, результаты которой были обнародованы в понедельник.
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Британский сержант в Эстонии — о российской тактике: нас очень хорошо проинструктировали
Британский таблоид The Sun предупреждает прибывших в Эстонию военнослужащих вооруженных сил Великобритании о возможных провокациях со стороны России, которая может привлекать к делу ”шпионов, замаскированных под местных красоток” и устраивать провокации в местных барах. Кроме того, издание призывает военных не выставлять свои действия напоказ в соцсетях.
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Жизнь или смерть: дымовой датчик — самая дешевая страховка жизни
К сожалению, иногда приходится учиться на трагических примерах, которые произошли с другими людьми. К счастью, есть и те примеры, которые учат нас в позитивном ключе — соблюдая правила пожаробезопасности, приобщаясь к культуре безопасности, мы можем реально спасти свою жизнь и жизни других людей.
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В Валгаской больнице психически больной пациент нанес травмы 12 людям
В воскресенье вечером в Валгаской психиатрической больнице находившийся в изоляторе пациент напал на сотрудников больницы и других пациентов, в результате чего пострадали 12 людей.
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ФОТО с места происшествия: Трехлетний ребенок застрял в лифте магазина в Ляснамяэ
В субботу трехлетний ребенок застрял в лифте для инвалидов в расположенном в Ласнамяэ продуктовом магазине Grossi.
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ВИДЕО: Навального облили зеленкой в Барнауле
Алексея Навального, который ездит по стране, открывая предвыборные штабы и участвуя в митингах, 20 марта облили зеленкой в Барнауле. Политик рассказал также, что нападавший скрылся в здании краевой администрации.
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ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту грузовик врезался в камеру слежения за скоростью
В понедельник около 7:15 утра на шоссе Таллинн-Тарту в волости Ярва на перекрестке Койги грузовик врезался в камеру слежения за скоростью.
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Небывалые скидки, нереальные сроки и куча долгов. Что делать пострадавшим клиентам Crazydeal?
В пятницу Департамент защиты прав потребителей сообщил о закрытии доступа к сайту ваучерного портала Crazydeal Group OÜ, который оставил большое количество потребителей без заказанного ими товара, не вернул деньги и в установленные сроки не выполнил свои обязательства и предписания ведомства.
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Мероприятие Тоом о кризисе в Сирии и появление Сависаара на публике
Вот подборка самых важных новостей за эти выходные специально для тех, кто все пропустил. Впервые за долгое время на публике появился Эдгар Сависаар, мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB, в Эстонию прибыли 120 британских солдат, а вернувшаяся из Сирии Яна Тоом организовала посвященное сирийскому кризису мероприятие.
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ВИДЕО: Как осушение перегнойно-торфяных почв воздействует на выделение углекислого газа
Во всем мире леса — важный фактор, регулирующий климат, так как они связывают углекислый газ и выделяют кислород. Специалист по естественной географии и ландшафтной экологии, профессор Тартуского университета Юло Мандер руководит исследованием, которое должно выявить, как осушение — важный лесохозяйственный прием — воздействует на режим питания лесов и на газовый режим перегнойно-торфяных почв.
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В ожидании потепления: какая погода нас ждет в ближайшие дни
Прогноз погоды от метеослужбы pogoda.ee обещает в понедельник до семи градусов тепла, а к четвергу — до целых десяти! Смотрите, какая погода нас ждет в ближайшие дни.
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Кая Каллас советует избегать перед выборами противопоставления русских и эстонцев
Депутат Европарламента Кая Каллас (Партия реформ) надеется, что по итогам муниципальных выборов с единовластием Центристской партии в Таллинне будет покончено. При этом в предвыборной риторике она призывает избегать противопоставления эстонской и русской общин.
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Яна Тоом будет баллотироваться в Пыхья-Таллинне
Члены Таллиннского совета Центристской партии на сегодняшнем заседании решили поставить первым номером в избирательном списке Пыхья-Таллинна депутата Европарламента Яну Тоом.
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Домашнее насилие над пожилыми: ”если ты не умрешь сама, я тебя убью”
Пожилые люди — сложная категория жертв домашнего насилия, так как за помощью из них обращаются единицы. Обычно нападающий — это член семьи, чаще всего — сын, а количество случаев насилия возрастает в день получения пенсии, пишет Eesti Päevaleht.
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