ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Скупой" прием ЭР 100 в посольстве в Риге и подробности трагедии с дельтапланом в Куузику

Прием по случаю ЭР 100 в посольстве в Риге получил критику за излишнюю экономию. Стала известна причина трагедии с дельтапланом в Куузику. Самолет Nordica вернулся в аэропорт из-за сломавшегося кофейного аппарата, а McDonald´s в Таллинне начал продавать пиво.

Перед железнодорожными переездами скорость движения могут снизить до 50 км/ч

Elroni reisirong Foto: Rauno Volmar

Снизить максимальную допустимую скорость движения до 50 километров в час перед нерегулируемыми железнодорожными переездами предлагает компания Eesti Raudtee Департаменту шоссейных дорог.

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В Ласнамяэ мужчина насмерть разбился на электрическом велосипеде

Foto on illustreeriv Foto: Argo Ingver

Поздно вечером в воскресенье в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором погиб ехавший на оснащенном электромотором велосипеде 56-летний мужчина, передает rus.err.ee.

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Родители смогут сами решать, как долго и в каком объеме использовать родительские пособия и отпуск

Veganite perekond Foto: Madis Veltman

Министерство социальных дел направило на согласование поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий, благодаря которым у родителей появится возможность с заметно большей гибкостью использовать родительское пособие и распределять его между обоими родителями.

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Трагедия с дельтапланом в Куузику: причина — неверный маневр и ”странное решение”

Motodeltaplaani õnnetus Kuusiku lennuvälja lähedal Foto: Kaspar Pokk, Kanal2

В конце августа прошлого года в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли. Выяснилось, что решение пилота взять кого-то с собой было странным: он сам себе установил правило, что летает один, пишет Eesti Päevaleht.

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McDonald´s в Таллинне начал продавать пиво

В ресторанах быстрого питания McDonald´s в Таллинне теперь можно купить пиво.

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Самолет Nordica Таллинн-Амстердам вернулся в аэропорт из-за сломавшегося кофейного аппарата

Lennukid lennuväljal Foto: Andres Putting

Сегодня утром в 10:00 из Таллинна в Амстердам вылетел самолет Nordica, но вернулся из-за поломки.

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СМИ: Невеста Олега Осиновского внесла залог в 500 000 евро за обвиняемого в коррупции латыша

Foto: Fotokolaazh, Delfi

По данным программы de facto на LTV, Анастасия Удалова, невеста эстонского миллионера Олега Осиновского, дала в долг 500 000 евро, которые выплатил в качестве залога для освобождения администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса его брат Кристап. Об этом пишет Lsm.lv.

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В Латвии после повышения акцизов алкоголь подорожал сильнее, чем прогнозировалось

Alkoholikogus, mille võib Lätist sisse tuua Foto: Anni Õnneleid

После повышения акцизного налога в некоторых латвийских магазинах алкогольные напитки подорожали намного значительнее, чем прогнозировала Служба госдоходов (СГД). Об этом сообщает газета Neatkarīga rīta avīze.

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Прием по случаю ЭР 100 в посольстве в Риге: сплошная экономия, два торта и немного водки

Taavi Sepp

Проживающие в Риге эстонцы почувствовали себя отверженными. Посольство отказало латвийским медиа в освещении праздника, пишет Eesti Päevaleht.

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Цветочные киоски на Виру возобновляют торговлю

Raepress

Первые арендаторы уже заполнили своим красочным товаром цветочные киоски на улице Виру в центре Таллинна и, скорее всего, уже сегодня вечером там можно будет купить цветы, а к Женскому дню работать будут все 11 киосков, сообщает Раэпресс.

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Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского

фото иллюстративное Foto: Vitali Beloussov, RIA Novosti

Главный коммерческий директор компании ”Нафтогаз” Юрий Витренко заявил, что страна закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у ”Газпрома”.

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H&M в опасности: новое поколение выбирает практичную одежду

Foto: Eero Vabamägi

Сегодня в мире моды лидирующие позиции занимают бренды, которые выпускают практичную одежду. Как объясняют эксперты, это обусловлено нынешним периодом экономической неопределенности и социальных волнений, что всегда отражается в работе дизайнеров и предпочтениях потребителей.

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У всех есть право получить свободный день за счет государственного праздника

Foto: Lasnamäe linnaosavalitsus

В Эстонии отмечается 12 государственных праздников, из которых на выходные дни в этом году выпадает всего пять, а в следующем — четыре. Между тем многие страны, в том числе Бельгия, Латвия, Великобритания и Люксембург предоставляют своим жителям свободный день в понедельник, следующий за выпавшим на выходной день государственным праздником.

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The Division Bell Land, или Очень эстонская история

В декабре журнал Vikerkaar попросил журналиста Николая Караева написать статью об эстонских русских для номера, посвященного манифесту ”Ко всем народам Эстонии”. Русский вариант публикуется с любезного разрешения редакции журнала. Эстонскую версию можно найти в том числе на сайте Vikerkaar.

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