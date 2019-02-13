ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандалы-интриги-расследования! На сей раз — вокруг диплома Вакра, развода Репс и речи Хельме
Итак, чем же нас порадовала эта среда? Или, быть может огорчила?
Итак, чем же нас порадовала эта среда? Или, быть может огорчила?
Дипломная работа одной из ведущих фигур Социал-демократической партии Райнера Вакра (37) списана с отчетов Института экологичной Эстонии (Säästva Eesti Instituut). Среди прочего Вакра присвоил проведенное другим студентом исследование и выдал его за свою работу. В ответ на запрос Ekspress Вакра стал отрицать, изворачиваться и юлить.
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Пропавший в 2012 году мальчик по имени Мартин недавно был найден мертвым в подвале одного из многоквартирных домов в Саку. Накануне он поссорился с отцом и в итоге убежал из дома. Как так получилось, что нашли его только спустя много лет? ”МК-Эстония” вспомнила и другие случаи, когда люди жили с мумией или трупом в одном доме и даже квартире.
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Грустная новость поступила из брюссельской клиники Сен-Люк, где проходила лечение 8-месячная Ариэлла. К сожалению, 11 февраля днем малышки не стало, пишет "МК-Эстония".
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Министр образования Майлис Репс еще полгода назад сказала премьер-министру Юри Ратасау, что ее брак трещит по швам, пишет Eesti Ekspress.
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Эстонские общества по защите животных и природы Loomus, Varjupaikade MTÜ и Эстонское орнитологическое общество задали кандидатам в Рийгикогу три актуальных вопроса по теме защиты животных. Ответы кандидатов и статистика опубликованы на веб-странице https://kompass.loomus.ee, сказано в пресс-релизе.
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28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило, сообщила вчера полиция.
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Сегодня издание Eesti Ekspress и Delfi написали о том, что дипломная работа одной из ведущих фигур Социал-демократической партии Райнера Вакра (37) списана с отчетов Института экологичной Эстонии (Säästva Eesti Instituut). Среди прочего Вакра присвоил проведенное другим студентом исследование и выдал его за свою работу.
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В этот день отмечается День программиста, День психически больных в Германии, годовщина казни Чикатило, в Японии — День обнаженных мужчин, а в США — День презерватива. Однако широкую популярность этот день приобрел, так как люди во всем мире отмечают День Святого Валентина, или День всех влюбленных.
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Сегодня в Доме Стенбока проходит собрание совета по науке и развитию. За полчаса до его начала перед домом правительства собрались несколько десятков ученых, чтобы выразить протест против недостаточного финансирования сферы.
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На этой неделе лидеры основных партий, то есть кандидаты в премьер-министры приходят в редакцию Delfi на "собеседование”. Сегодня это сделал лидер EKRE Март Хельме.
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Перебравшаяся в период новогодних праздников в новое здание самая современная малая пивоварня Северных стран Põhjala Pruulikoda 13 февраля начинает розлив нового пива. Põhjala уже второй год подряд вошла в число 100 лучших пивоварен в мире.
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Вот такая погода ожидает нас завтра и в ближайшие дни.
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Ольга Иванова, которая на местных выборах 2017 была одним из идейных вдохновителей избирательного союза Сависаара, говорит, что Юри Ратас не пытался ее переубедить в этом вопросе, и звучали, скорее, запугивания.
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Мы пригласили пивного гурмана Михаила Коцюка рассказать слушателям "Халтуры" о своем хобби. Он работает в отделе продаж фирмы UPS, а по вечерам дегустирует пиво, ведет блог и ходит на различные пивные выставки.
Миша рассказал про обилие выбора в местных лавках, как делают пиво в бочках из-под портвейна и почему пиво - больше, чем напиток под футбол с сухариками. Слушайте подкаст "Халтура"!
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Зимой в метель часто бывает так, что дорожный знак исчезает под слоем снега, и его содержание не всегда можно разобрать. Какие права в данной ситуации у водителей?
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