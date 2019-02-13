ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандалы-интриги-расследования! На сей раз — вокруг диплома Вакра, развода Репс и речи Хельме

Пропавший в 2012 году мальчик по имени Мартин недавно был найден мертвым в подвале одного из многоквартирных домов в Саку. Накануне он поссорился с отцом и в итоге убежал из дома. Как так получилось, что нашли его только спустя много лет? ”МК-Эстония” вспомнила и другие случаи, когда люди жили с мумией или трупом в одном доме и даже квартире.

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Маленькая Ариэлла, на лечение которой собирали деньги всем миром, умерла

Foto: Anni Õnneleid

Грустная новость поступила из брюссельской клиники Сен-Люк, где проходила лечение 8-месячная Ариэлла. К сожалению, 11 февраля днем малышки не стало, пишет "МК-Эстония".

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Майлис Репс в свете истории с разводом: я не тот человек, который будет давить на жалость

HALB ÜLLATUS: Mailis Reps sai mehe „mesinädalatest Kuubal“ teada pressiesindaja vahendusel. Sven Arbet

Министр образования Майлис Репс еще полгода назад сказала премьер-министру Юри Ратасау, что ее брак трещит по швам, пишет Eesti Ekspress.

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Избирательный компас зоозащитников: смотрите, кто из кандидатов в Рийгикогу наиболее дружелюбен к животным

Karusloomavastased Foto: Priit Simson

ТОП 13 вещей, из-за которых в доме нет уюта и вечный беспорядок Маленькая Ариэлла, на лечение которой собирали деньги всем миром, умерла ВИДЕО | Большая ложь: дипломная работа Райнера Вакра — плагиат Вакра: я писал свою работу добросовестно

Эстонские общества по защите животных и природы Loomus, Varjupaikade MTÜ и Эстонское орнитологическое общество задали кандидатам в Рийгикогу три актуальных вопроса по теме защиты животных. Ответы кандидатов и статистика опубликованы на веб-странице https://kompass.loomus.ee, сказано в пресс-релизе.

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Нападение на Штромке было выдумано женой Ээрика-Нийлеса Кросса?

Tiit Blaat

28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило, сообщила вчера полиция.

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Таллиннский университет выяснит, является ли дипломная работа Вакра плагиатом

Foto: Hendrik Osula

Сегодня издание Eesti Ekspress и Delfi написали о том, что дипломная работа одной из ведущих фигур Социал-демократической партии Райнера Вакра (37) списана с отчетов Института экологичной Эстонии (Säästva Eesti Instituut). Среди прочего Вакра присвоил проведенное другим студентом исследование и выдал его за свою работу.

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МНЕНИЕ читательницы: 14 февраля — разделение на одиноких и счастливых людей?

Foto: Eero Vabamägi

В этот день отмечается День программиста, День психически больных в Германии, годовщина казни Чикатило, в Японии — День обнаженных мужчин, а в США — День презерватива. Однако широкую популярность этот день приобрел, так как люди во всем мире отмечают День Святого Валентина, или День всех влюбленных.

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ФОТО | Ученые протестуют возле Дома Стенбока против недостаточного финансирования научной сферы