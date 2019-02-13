13.02.2019, 20:53

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандалы-интриги-расследования! На сей раз — вокруг диплома Вакра, развода Репс и речи Хельме


rus.delfi.ee
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Mart Helme ja Martin Helme
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Итак, чем же нас порадовала эта среда? Или, быть может огорчила?

  • ВИДЕО | Большая ложь: дипломная работа Райнера Вакра — плагиат
  • Маленькая Ариэлла, на лечение которой собирали деньги всем миром, умерла
  • Майлис Репс в свете истории с разводом: я не тот человек, который будет давить на жалость
  • СОБЕСЕДОВАНИЕ DELFI | Кандидит в премьеры от EKRE Март Хельме: в мое правительство могли бы войти и гомосексуалист, и несколько женщин
  • Погодка шепчет: влюбленные, 14 февраля на романтическую прогулку под луной надевайте калоши!

ВИДЕО | Большая ложь: дипломная работа Райнера Вакра — плагиат

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Дипломная работа одной из ведущих фигур Социал-демократической партии Райнера Вакра (37) списана с отчетов Института экологичной Эстонии (Säästva Eesti Instituut). Среди прочего Вакра присвоил проведенное другим студентом исследование и выдал его за свою работу. В ответ на запрос Ekspress Вакра стал отрицать, изворачиваться и юлить.
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Тело пропавшего семь лет назад мальчика в подвале и другие случаи, когда люди жили бок о бок с мумией или трупом

Saku kortermaja kelder Foto: Madis Veltman

Пропавший в 2012 году мальчик по имени Мартин недавно был найден мертвым в подвале одного из многоквартирных домов в Саку. Накануне он поссорился с отцом и в итоге убежал из дома. Как так получилось, что нашли его только спустя много лет? ”МК-Эстония” вспомнила и другие случаи, когда люди жили с мумией или трупом в одном доме и даже квартире.
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Маленькая Ариэлла, на лечение которой собирали деньги всем миром, умерла

Foto: Anni Õnneleid

Грустная новость поступила из брюссельской клиники Сен-Люк, где проходила лечение 8-месячная Ариэлла. К сожалению, 11 февраля днем малышки не стало, пишет "МК-Эстония".
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Майлис Репс в свете истории с разводом: я не тот человек, который будет давить на жалость

HALB ÜLLATUS: Mailis Reps sai mehe „mesinädalatest Kuubal“ teada pressiesindaja vahendusel. Sven Arbet

Министр образования Майлис Репс еще полгода назад сказала премьер-министру Юри Ратасау, что ее брак трещит по швам, пишет Eesti Ekspress.
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Избирательный компас зоозащитников: смотрите, кто из кандидатов в Рийгикогу наиболее дружелюбен к животным

Karusloomavastased Foto: Priit Simson

ТОП

Эстонские общества по защите животных и природы Loomus, Varjupaikade MTÜ и Эстонское орнитологическое общество задали кандидатам в Рийгикогу три актуальных вопроса по теме защиты животных. Ответы кандидатов и статистика опубликованы на веб-странице https://kompass.loomus.ee, сказано в пресс-релизе.
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Нападение на Штромке было выдумано женой Ээрика-Нийлеса Кросса?

Tiit Blaat

28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило, сообщила вчера полиция.
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Таллиннский университет выяснит, является ли дипломная работа Вакра плагиатом

Foto: Hendrik Osula

Сегодня издание Eesti Ekspress и Delfi написали о том, что дипломная работа одной из ведущих фигур Социал-демократической партии Райнера Вакра (37) списана с отчетов Института экологичной Эстонии (Säästva Eesti Instituut). Среди прочего Вакра присвоил проведенное другим студентом исследование и выдал его за свою работу.
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МНЕНИЕ читательницы: 14 февраля — разделение на одиноких и счастливых людей?

Foto: Eero Vabamägi

В этот день отмечается День программиста, День психически больных в Германии, годовщина казни Чикатило, в Японии — День обнаженных мужчин, а в США — День презерватива. Однако широкую популярность этот день приобрел, так как люди во всем мире отмечают День Святого Валентина, или День всех влюбленных.
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ФОТО | Ученые протестуют возле Дома Стенбока против недостаточного финансирования научной сферы

Foto: Andres Putting

Сегодня в Доме Стенбока проходит собрание совета по науке и развитию. За полчаса до его начала перед домом правительства собрались несколько десятков ученых, чтобы выразить протест против недостаточного финансирования сферы.
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СОБЕСЕДОВАНИЕ DELFI | Кандидит в премьеры от EKRE Март Хельме: в мое правительство могли бы войти и гомосексуалист, и несколько женщин

На этой неделе лидеры основных партий, то есть кандидаты в премьер-министры приходят в редакцию Delfi на "собеседование”. Сегодня это сделал лидер EKRE Март Хельме.
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ФОТО DELFI: Пивное закулисье. Как в Põhjala Pruulikoda изготавливают пиво, признанное одним из лучших в мире

Põhjala uue pruulikoja avamine Foto: Tiit Blaat

Перебравшаяся в период новогодних праздников в новое здание самая современная малая пивоварня Северных стран Põhjala Pruulikoda 13 февраля начинает розлив нового пива. Põhjala уже второй год подряд вошла в число 100 лучших пивоварен в мире.
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Погодка шепчет: влюбленные, 14 февраля на романтическую прогулку под луной надевайте калоши!

фото иллюстративное Foto: Tanel Meos

Вот такая погода ожидает нас завтра и в ближайшие дни.
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Ольга Иванова: одни центристы говорят то, что необходимо для сохранения русских голосов, а руководство думает совершенно иначе

Olga Ivanova Foto: Tiit Blaat

Ольга Иванова, которая на местных выборах 2017 была одним из идейных вдохновителей избирательного союза Сависаара, говорит, что Юри Ратас не пытался ее переубедить в этом вопросе, и звучали, скорее, запугивания.
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ПОДКАСТ| "Кисло-сладкий томатный гозе". Слушайте лекцию о пиве: что и как пить, если надоел обычный лагер

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas

Мы пригласили пивного гурмана Михаила Коцюка рассказать слушателям "Халтуры" о своем хобби. Он работает в отделе продаж фирмы UPS, а по вечерам дегустирует пиво, ведет блог и ходит на различные пивные выставки.

Миша рассказал про обилие выбора в местных лавках, как делают пиво в бочках из-под портвейна и почему пиво - больше, чем напиток под футбол с сухариками. Слушайте подкаст "Халтура"!
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ВАЖНО ЗНАТЬ | Дает ли водителю право превышать скорость засыпанный снегом дорожный знак?

Lumesadu Tallinnas Foto: Taavi Sepp

Зимой в метель часто бывает так, что дорожный знак исчезает под слоем снега, и его содержание не всегда можно разобрать. Какие права в данной ситуации у водителей?
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