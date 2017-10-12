ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандальная вечеринка Рыйваса и задержание скупщика голосов в Кохтла-Ярве

Тема дня - это, конечно, скандал вокруг бывшего премьер-министра Рыйваса, пристававшего к незнакомке в Малайзии. Delfi посвятил этой истории несколько материалов. Но, конечно, произошло много другого. Читайте нашу традиционную подборку важнейших сюжетов дня.

Оторвались на славу! Полная непристойностей вечерника вынудила Таави Рыйваса публично извиниться

Taavi Rõivas ei olnud Singapuris delegatsiooni ametlik juht, vaid võtmeisik, kes esines mitmel üritusel ja kohtus riikide esindajatega. Foto: Ave Tampere/riigikantselei

В конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили, мягко говоря, непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии и реформист Таави Рыйвас, пишет Eesti Päevaleht.

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Подробности вечеринки в Малайзии поставили всех на уши: может ли Рыйвасу грозить отставка?

Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас, который не стал отрицать, что у одной из участниц мероприятия были претензии в отношении его поведения.

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ВИДЕО: В Кохтла-Ярве полиция задержала скупщика голосов. С доказательной базой помогла общественность

Delfi стало известно о том, что 11 октября в Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину, подозреваемого в скупке голосов избирателей. Мы обратились в Идаскую префектуру за информацией и получили комментарии от префекта полиции Тарво Круппа.

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Таксомафия: на выходных были задержаны подозреваемые в принадлежности к преступному сообществу

Taksod Foto: Eero Vabamägi

На прошедших выходных полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали мужчин, подозреваемых в принадлежности к преступному сообществу. Задержанных подозревают в организации незаконной договоренности между конкурентами на рынке услуг таксоизвоза в Таллинне, сообщают Пыхьяская префектура и Пыхьяская окружная прокуратура.

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На берег вынесло спасательный круг затонувшего 23 года назад парома ”Эстония”

Ekraanitõmmis

На берегу острова Юссарё, который находится близ города Таммисаари в Финляндии, обнаружен спасательный круг, который, скорее всего, когда-то находился на затонувшем 28 сентября 1994 года пароме ”Эстония”.

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Полиция просит помощи: в Таллинне пропала 10-летняя Лаура

Полиция просит помощи в поиске 10-летней Лауры. В последний раз ее видели вчера около 10 часов утра в районе Таллиннского порта.

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12 лет со смерти Вероники Дарий: ”некоторые вещи остаются в памяти навсегда”

Veronika Dari Foto: Tiit Blaat

12 лет назад 16-летняя Вероника Дарий шла по улице Крейцвальди в школу. Этим хмурым октябрьским утром никто не мог и подумать, что жизнь девушки трагически оборвется. В Веронику выстрелили из находящейся через дорогу подворотни, пуля попала в голову. Пострадавшая умерла в больнице несколькими днями позже.

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ФОТО: Рыйвас о злополучной вечеринке в Малайзии: прошу прощения у жены и детей, которых все это ранит

Taavi Rõivas kesklinnas Foto: Andres Putting

Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас.

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PERH под ударом: в гибели пациентки виновата не только сделавшая смертельное переливание крови медсестра?

Ilmar Saabas

Прокуратура получила задание взвесить изменение обвинения в судебном деле, где медсестра больницы причинила смерть пациентке, перелив ей не ту кровь. В суде выяснилось, что работники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) игнорировали правила неоднократно, пишет Eesti Ekspress.

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”Недоотдых” в известном санатории кончился разборками с полицией, администрацией и спецкомиссией

Värska sanatoorium Foto: Argo Ingver

Клиент санатория ”Вярска” не смог ночью спать из-за шумного праздника, устроенного под окнами его номера. Клиент посчитал, что он не отдохнул. Для возврата денег он обратился в Комиссию по потребительским спорам, пишет Delfi Kasulik.

Loe edasi...

Оторвались на славу! Полная непристойностей вечерника вынудила Таави Рыйваса публично извиниться

В конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили, мягко говоря, непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии и реформист Таави Рыйвас, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Подробности вечеринки в Малайзии поставили всех на уши: может ли Рыйвасу грозить отставка?

Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас, который не стал отрицать, что у одной из участниц мероприятия были претензии в отношении его поведения.

Loe edasi...

ВИДЕО: В Кохтла-Ярве полиция задержала скупщика голосов. С доказательной базой помогла общественность

Delfi стало известно о том, что 11 октября в Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину, подозреваемого в скупке голосов избирателей. Мы обратились в Идаскую префектуру за информацией и получили комментарии от префекта полиции Тарво Круппа.

Loe edasi...

Таксомафия: на выходных были задержаны подозреваемые в принадлежности к преступному сообществу

На прошедших выходных полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали мужчин, подозреваемых в принадлежности к преступному сообществу. Задержанных подозревают в организации незаконной договоренности между конкурентами на рынке услуг таксоизвоза в Таллинне, сообщают Пыхьяская префектура и Пыхьяская окружная прокуратура.

Loe edasi...

На берег вынесло спасательный круг затонувшего 23 года назад парома ”Эстония”

На берегу острова Юссарё, который находится близ города Таммисаари в Финляндии, обнаружен спасательный круг, который, скорее всего, когда-то находился на затонувшем 28 сентября 1994 года пароме ”Эстония”.

Loe edasi...

Полиция просит помощи: в Таллинне пропала 10-летняя Лаура

Полиция просит помощи в поиске 10-летней Лауры. В последний раз ее видели вчера около 10 часов утра в районе Таллиннского порта.

Loe edasi...

12 лет со смерти Вероники Дарий: ”некоторые вещи остаются в памяти навсегда”

12 лет назад 16-летняя Вероника Дарий шла по улице Крейцвальди в школу. Этим хмурым октябрьским утром никто не мог и подумать, что жизнь девушки трагически оборвется. В Веронику выстрелили из находящейся через дорогу подворотни, пуля попала в голову. Пострадавшая умерла в больнице несколькими днями позже.

Loe edasi...

ФОТО: Рыйвас о злополучной вечеринке в Малайзии: прошу прощения у жены и детей, которых все это ранит

Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас.

Loe edasi...

PERH под ударом: в гибели пациентки виновата не только сделавшая смертельное переливание крови медсестра?

Прокуратура получила задание взвесить изменение обвинения в судебном деле, где медсестра больницы причинила смерть пациентке, перелив ей не ту кровь. В суде выяснилось, что работники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) игнорировали правила неоднократно, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

”Недоотдых” в известном санатории кончился разборками с полицией, администрацией и спецкомиссией

Клиент санатория ”Вярска” не смог ночью спать из-за шумного праздника, устроенного под окнами его номера. Клиент посчитал, что он не отдохнул. Для возврата денег он обратился в Комиссию по потребительским спорам, пишет Delfi Kasulik.

Loe edasi...