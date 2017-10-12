ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандальная вечеринка Рыйваса и задержание скупщика голосов в Кохтла-Ярве

Тема дня - это, конечно, скандал вокруг бывшего премьер-министра Рыйваса, пристававшего к незнакомке в Малайзии. Delfi посвятил этой истории несколько материалов. Но, конечно, произошло много другого. Читайте нашу традиционную подборку важнейших сюжетов дня.
Оторвались на славу! Полная непристойностей вечерника вынудила Таави Рыйваса публично извиниться
В конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили, мягко говоря, непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии и реформист Таави Рыйвас, пишет Eesti Päevaleht.
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Подробности вечеринки в Малайзии поставили всех на уши: может ли Рыйвасу грозить отставка?
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Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас, который не стал отрицать, что у одной из участниц мероприятия были претензии в отношении его поведения.
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ВИДЕО: В Кохтла-Ярве полиция задержала скупщика голосов. С доказательной базой помогла общественность
Delfi стало известно о том, что 11 октября в Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину, подозреваемого в скупке голосов избирателей. Мы обратились в Идаскую префектуру за информацией и получили комментарии от префекта полиции Тарво Круппа.
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Таксомафия: на выходных были задержаны подозреваемые в принадлежности к преступному сообществу
На прошедших выходных полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали мужчин, подозреваемых в принадлежности к преступному сообществу. Задержанных подозревают в организации незаконной договоренности между конкурентами на рынке услуг таксоизвоза в Таллинне, сообщают Пыхьяская префектура и Пыхьяская окружная прокуратура.
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На берег вынесло спасательный круг затонувшего 23 года назад парома ”Эстония”
На берегу острова Юссарё, который находится близ города Таммисаари в Финляндии, обнаружен спасательный круг, который, скорее всего, когда-то находился на затонувшем 28 сентября 1994 года пароме ”Эстония”.
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Полиция просит помощи: в Таллинне пропала 10-летняя Лаура
Полиция просит помощи в поиске 10-летней Лауры. В последний раз ее видели вчера около 10 часов утра в районе Таллиннского порта.
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12 лет со смерти Вероники Дарий: ”некоторые вещи остаются в памяти навсегда”
12 лет назад 16-летняя Вероника Дарий шла по улице Крейцвальди в школу. Этим хмурым октябрьским утром никто не мог и подумать, что жизнь девушки трагически оборвется. В Веронику выстрелили из находящейся через дорогу подворотни, пуля попала в голову. Пострадавшая умерла в больнице несколькими днями позже.
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ФОТО: Рыйвас о злополучной вечеринке в Малайзии: прошу прощения у жены и детей, которых все это ранит
Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас.
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PERH под ударом: в гибели пациентки виновата не только сделавшая смертельное переливание крови медсестра?
Прокуратура получила задание взвесить изменение обвинения в судебном деле, где медсестра больницы причинила смерть пациентке, перелив ей не ту кровь. В суде выяснилось, что работники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) игнорировали правила неоднократно, пишет Eesti Ekspress.
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”Недоотдых” в известном санатории кончился разборками с полицией, администрацией и спецкомиссией
Клиент санатория ”Вярска” не смог ночью спать из-за шумного праздника, устроенного под окнами его номера. Клиент посчитал, что он не отдохнул. Для возврата денег он обратился в Комиссию по потребительским спорам, пишет Delfi Kasulik.
Loe edasi...
Оторвались на славу! Полная непристойностей вечерника вынудила Таави Рыйваса публично извиниться
В конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили, мягко говоря, непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии и реформист Таави Рыйвас, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Подробности вечеринки в Малайзии поставили всех на уши: может ли Рыйвасу грозить отставка?
Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас, который не стал отрицать, что у одной из участниц мероприятия были претензии в отношении его поведения.
Loe edasi...
ВИДЕО: В Кохтла-Ярве полиция задержала скупщика голосов. С доказательной базой помогла общественность
Delfi стало известно о том, что 11 октября в Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину, подозреваемого в скупке голосов избирателей. Мы обратились в Идаскую префектуру за информацией и получили комментарии от префекта полиции Тарво Круппа.
Loe edasi...
Таксомафия: на выходных были задержаны подозреваемые в принадлежности к преступному сообществу
На прошедших выходных полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали мужчин, подозреваемых в принадлежности к преступному сообществу. Задержанных подозревают в организации незаконной договоренности между конкурентами на рынке услуг таксоизвоза в Таллинне, сообщают Пыхьяская префектура и Пыхьяская окружная прокуратура.
Loe edasi...
На берег вынесло спасательный круг затонувшего 23 года назад парома ”Эстония”
На берегу острова Юссарё, который находится близ города Таммисаари в Финляндии, обнаружен спасательный круг, который, скорее всего, когда-то находился на затонувшем 28 сентября 1994 года пароме ”Эстония”.
Loe edasi...
Полиция просит помощи: в Таллинне пропала 10-летняя Лаура
Полиция просит помощи в поиске 10-летней Лауры. В последний раз ее видели вчера около 10 часов утра в районе Таллиннского порта.
Loe edasi...
12 лет со смерти Вероники Дарий: ”некоторые вещи остаются в памяти навсегда”
12 лет назад 16-летняя Вероника Дарий шла по улице Крейцвальди в школу. Этим хмурым октябрьским утром никто не мог и подумать, что жизнь девушки трагически оборвется. В Веронику выстрелили из находящейся через дорогу подворотни, пуля попала в голову. Пострадавшая умерла в больнице несколькими днями позже.
Loe edasi...
ФОТО: Рыйвас о злополучной вечеринке в Малайзии: прошу прощения у жены и детей, которых все это ранит
Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас.
Loe edasi...
PERH под ударом: в гибели пациентки виновата не только сделавшая смертельное переливание крови медсестра?
Прокуратура получила задание взвесить изменение обвинения в судебном деле, где медсестра больницы причинила смерть пациентке, перелив ей не ту кровь. В суде выяснилось, что работники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) игнорировали правила неоднократно, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...
”Недоотдых” в известном санатории кончился разборками с полицией, администрацией и спецкомиссией
Клиент санатория ”Вярска” не смог ночью спать из-за шумного праздника, устроенного под окнами его номера. Клиент посчитал, что он не отдохнул. Для возврата денег он обратился в Комиссию по потребительским спорам, пишет Delfi Kasulik.
Loe edasi...