ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандальная реклама реформистов и врачи, получающие больше всего пособий

Партию реформ обвинили в разжигании межнациональной розни из-за рекламы. В Испании задержан один из главарей Солнцевской преступной группировки с эстонскими корнями, а экс-глава эстонской наркополиции обвиняется в Финляндии в причастности к отмыванию денег. Смотрите также, какие врачи получают больше всего пособий от работающих в Эстонии фармацевтических фирм.

Врачи, которые получают больше всего пособий от работающих в Эстонии фармацевтических фирм

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График поездок эстонских врачей находится в открытом доступе, потому что Департамент лекарственных средств ведет учет, сколько вкладывают в обучение эстонских врачей действующие на эстонском рынке фармацевтические фирмы, пишет Eesti Ekspress.

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Низкий уровень эстонского языка у водителей обернулся для автобусной фирмы 16 предписаниями

Temptrans Foto: Rauno Volmar

По данным Языковой инспекции, наибольшие проблемы с владением государственным языком наблюдается там, где платят наименьшую зарплату, рассказывает Eesti Päevaleht.

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ФОТО: В Испании задержан один из главарей Солнцевской преступной группировки с эстонскими корнями

Foto: Jorge Guerrero, AFP

Вчера Гражданская гвардия Испании в рамках спецоперации против российской мафии провела ряд обысков, в результате которых среди прочих был задержан один из лидеров Солнцевской преступной группировки, имеющий эстонские корни, Арнольд Тамм.

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В ходе заказанного IRL предвыборного исследования ”забыли” опросить русских

IRL-i linnapeakandidaadi Raivo Aegi korruptsioonitõrjeplaani tutvustamine augusti lõpus päädis politsei sekkumisega. Nüüd trikitab erakond valijate meelsuse näitamisega. Karin Kaljuläte

Партия IRL заказала у рекламного агентства исследование на тему выборов, однако опрошены в его рамках были только эстонцы, пишет Eesti Päevaleht.

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Правительство одобрило проект бюджета на 2018 год

Valitsuse pressikonverents Foto: Priit Simson

Правительство Эстонии на сегодняшнем заседании одобрило проект государственного бюджета на 2018 год, который отражает долгосрочные цели: способствовать экономическому росту и росту благосостояния населения, поддерживать численность народонаселения и укреплять безопасность, сообщает коммуникационное бюро правительства.

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Экс-глава эстонской наркополиции обвиняется в Финляндии в причастности к отмыванию денег

Foto: Erik Prozes / Äripäev

В Финляндии продолжается суд над обвиняемым в участии в процессе отмывания денег экс-главой таллиннской наркополиции Калевом Мытусом (48), пишет Eesti Ekspress.

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Ryanair отменяет рейсы для 400 тысяч пассажиров

Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила об очередной массовой отмене рейсов с ноября 2017 года до марта 2018 года. Отмена примерно 18 000 рейсов затронет 400 тысяч пассажиров. Об этом говорится в сообщении Ryanair.

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Разжигание межнациональной розни? Реклама Партии реформ вызвала бурю негодования

Reformierakonna kampaaniastaap Foto: Oliver Tsupsman

”Я уже собирался голосовать за Партию реформ, — серьезно! — но, если верить анонимному гению рекламы, то в Пярну мой выбор должен пасть на Кадри Симсон. Спасибо, что сообщили”, — написал на своей странице в Facebook председатель горсобрания Пярну реформист Андрей Коробейник.

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ID-карты с потенциальным риском можно будет обновить начиная с ноября

Id-kaart Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

По инициативе Департамента государственной инфосистемы разработано программное обеспечение, с помощью которого начиная с ноября можно будет обновить те ID-карты, а также карты вида на жительство и электронную часть digi–ID, которых касается потенциальный риск.

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Еврокомиссия предложила принять 50 тысяч беженцев из Северной Африки

Paadipõgenikud Vahemerel Foto: Jason Florio, AFP

Еврокомиссия выделит 500 млн евро для поддержки государств ЕС, которые разместят у себя в общей сложности 50 тысяч беженцев из Северной Африки. Об этом сообщил в среду, 27 сентября, в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

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ДТП с летальным исходом в Йыэляхтме: водитель думал, что сбил не женщину, а животное

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

В субботу в волости Йыэляхтме, на 19 километре шоссе Таллинн-Нарва, был обнаружен труп женщины. Оказалось, водитель подумал, что сбил дикое животное, сообщил об этом полиции и продолжил путь.

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Чтобы построить в Нарве госгимназию, нужно решить вопрос с автомастерской

A. Puškini 29a, 31, 33, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Хотя строительство в Нарве единой государственной гимназии для русских и эстонцев уже, казалось бы, решенный вопрос, городские власти продолжает обсуждать с государством планы и условия сотрудничества, и в деталях все не так просто.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Изменения на дорогах столицы — куда в четверг и пятницу лучше не ездить

Ekspress Meedia

В пятницу в Таллинне в рамках председательства в ЕС пройдет встреча по вопросам цифровой сферы, в связи с чем в Эстонию прибудут главы правительств европейских стран, что в свою очередь уже завтра приведет к нарушению дорожного движения в центре столицы.

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ПРИЗЫВ: Учили эстонский на бесплатных курсах? Расскажите об этом!

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

В понедельник открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка, организованные Фондом интеграции. Это — второй набор. Первый был в 2015 году.

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