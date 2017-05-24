ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандал вокруг высказывания Корба и рапорт Госконтроля о Rail Baltic

Михаил Корб на встрече с ветеранами заявил, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО, из-за чего ему пришлось уйти в отставку с должности министра. Читайте также как магазины борются с хитрыми клиентами в кассах самообслуживания и не забудьте успеть до полуночи заправиться топливом по оптовой цене!
Доверяют, но проверяют. Как магазины борются с особо хитрыми клиентами в кассах самообслуживания
В магазине есть десять сортов яблок. Что ”попроще” стоят по 40 центов за килограмм. Румяные, вощеные, каждое в отдельной ячейке — по 4 евро килограмм. Допустим, вы не самый честный клиент: берете яблоки подороже, а пробиваете — подешевле. Мы выяснили, как с такой "находчивостью" борются эстонские торговые сети.
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Плотный график полетов между Таллинном и Санкт-Петербургом. Кто кого обгонит: Nordica или РусЛайн?
Две авиакомпании будут проводить в общей сложности до 28 полетов в неделю на линии Таллинн — Санкт-Петербург. Нужно ли так много?
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ФОТО: В Пирита утонул молодой мужчина
Во вторник возле пирса на Меривялья в Пирита был найден труп 28-летнего мужчина.
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DW: почему страны Балтии не могут справиться с эмиграцией
Эмиграция из трех балтийских стран ЕС в "старую" Европу остается на очень высоком уровне. В ее причинах, последствиях и в особенностях ситуации в Эстонии разбиралась DW.
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ФОТО: До полуночи Neste распродает топливо по оптовой цене. Другие заправки следуют примеру
Сегодня утром Neste сообщила, что на всех ее заправках в Эстонии топливо продается по оптовой цене. Но и на других столичных заправочных станциях наблюдаются снижения цен, пишет Kasulik.
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Йыхви остался без двух руководителей школ: директор гимназии — ушел, директора основной — уволили
Об увольнении директора Основной школы Йыхви Лийны Михкельсон стало известно 23 мая, а проблемы повлекшие за собой такое решение стали очевидны гораздо раньше.
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Анвельт — о терроризме и безопасности во время праздника песни и председательства Эстонии в ЕС
Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт сказал в интервью изданию Eesti Päevaleht, что, принимая во внимание масштабы террористической группировки ИГИЛ в Европе, предупредительные действия можно назвать относительно успешными.
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Рапорт Госконтроля: кто оплатит Rail Baltic, если финансирования ЕС не будет?
Госконтролер Алар Карис передал сегодня депутатам Рийгикогу аудит соглашения о строительстве железнодорожного сообщения Rail Baltic, заключенного между Эстонией, Латвией и Литвой.
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Михаил Корб: я не поддерживаю членство в НАТО
Министр государственного администрирования Михаил Корб на встрече с ветеранами Хаапсалу заявил, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО, передает Lääne Elu.
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Корб передумал, извинился и поддерживает НАТО
Министр государственного администрирования Михаил Корб заверил, что поддерживает основополагающие принципы оборонной политики Эстонии. По его словам, Эстония должна быть активным членом НАТО, и вносить лепту в альянс, потому как единый сильные союз — важная основа обороноспособности Эстонии.
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После встречи с Ратасом Корб принял решение покинуть должность министра
Премьер-министр Юри Ратас вызвал к себе министра государственного администрирования Михаила Корба в связи с его заявлениями о том, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. После встречи Корб сообщил, что покидает должность министра.
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ПРИГОВОР: Месси получил 21 месяц тюрьмы за неуплату налогов
Верховный суд Испании вынес решение по делу форварда "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.
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Это не шутка! Молодая тартуская хоккеистка пробилась в сборную России
14-летняя тартуская хоккеистка Кристи Шашкина в составе юниорской сборной России (U-16) выиграла в Будапеште Кубок Европы. Портал Delfi пообщался с победительницей.
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