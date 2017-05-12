ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандал в рядах центристов, масштабные кибератаки и результаты расследования гибели пограничников

Ниже — итоги пятницы.

Евродепутат Яна Тоом и депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обнародовали обращение к премьер-министру Юри Ратасу в связи с его высказыванием, что 9 мая 1945-го означал продолжение тяжкой оккупации в еще более тяжелой форме. Последовало много комментариев и критики.

Согласно расследованию, для погибших в прошлом году поблизости от Хаапсалу пограничников стало роковым то, что рулевой на большой скорости отпустил руль, из-за чего судно совершило резкий поворот и мужчины вылетели из него.

Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.

Центрист Алексей Семенов — "Спутнику": я с вами общаюсь и буду общаться

Aleksei Semjonov Foto: Rauno Volmar

Указания премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса относительно того, что "Спутнику" нельзя давать интервью, носят лишь рекомендательный характер, сообщает тому же "Спутнику" правозащитник, центрист Алексей Семенов.

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Ратас: Центристская партия принадлежит не Юри, не Кадри и не Яне, а избирателям

USA kongressi spiiker Paul Ryan Eestis Foto: Andres Putting

Сегодня в ответ на заявление Тоом, Ивановой и Лооне премьер-министр Ратас дал понять, что ”никого изгонять из партии не планируется”.

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Корб — о заявлении Тоом: такое противостояние никуда не приведет

По словам зампредседателя фракции Центристской партии Валерия Корба, история — это весьма чувствительная тема как для русских, так и для эстонцев. Трагедия коснулась всех и нужно уважать чувства других, значится в пресс-релизе.

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Хакеры атаковали ряд британских больниц и потребовали выкуп

фото иллюстративное Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

В нескольких регионах Великобритании в больницах, действующих под эгидой Национальной службы здравоохранения, 12 мая произошел технический сбой, предположительно вызванный хакерской атакой, сообщает meduza.io.

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За сексуальное домогательство будет предусмотрена отдельная мера наказания

Liisa Oviir Foto: Rauno Volmar

На вчерашнем заседании правовая комиссия Рийгикогу приняла решение отнести в пенитенциарном кодексе физическое домогательство сексуального характера к отдельному виду проступка, пишет Eesti Päevaleht.

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Раймонд Кальюлайд: не понимаю, почему Тоом и Иванова идут против линии партии

Raimond Kaljulaid Foto: Hendrik Osula

Евродепутат Яна Тоом и депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обнародовали обращение к премьер-министру Юри Ратасу в связи с его высказыванием, что 9 мая 1945-го означал продолжение тяжкой оккупации в еще более тяжелой форме. Кальюлайд прокомментировал в своем Facebook заявление Тоом и Ивановой.

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ВИДЕО: Снова пробка! Цепная авария в центре Таллинна нарушила движение транспорта

В пятницу примерно в половину четвертого вечера в Таллинне на бульваре Вабадузе произошла цепная авария, в результате которой столкнулись четыре автомобиля. Никто не пострадал, но движение значительно затруднено.

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В Нарве — самое большое число выпускников-медалистов за последние годы

Delfi

В этом году в Нарве с золотой медалью заканчивают школу 30 гимназистов, а с серебряной — 21 человек. По словам вице-мэра Нарвы Вячеслава Коновалова, это самое большое число медалистов за последние 6 лет.

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Результаты расследования: один из погибших в Хаапсалу пограничников утонул, другой задохнулся

Согласно расследованию, для погибших в прошлом году поблизости от Хаапсалу пограничников стало роковым то, что рулевой на большой скорости отпустил руль, из-за чего судно совершило резкий поворот и мужчины вылетели из него. Трос выключателя двигателя (kill switch) не был закреплен на руке рулевого.

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Скончался известный нападающий сборной СССР по хоккею

küünal Foto: Ago Tammik

На 66-м году жизни скончался известный нападающий сборной СССР по хоккею Александр Бодунов, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

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Навальный смог получить загранпаспорт после отправленного Антону Вайно письма

Foto: Evgeny Feldman, AP

Политик Алексей Навальный рассказал, как у него получилось получить загранпаспорт и уехать на лечение в Барселону несмотря на условный срок по делу "Кировлеса". По словам оппозиционера, паспорт ему выдали вскоре после того, как он написал письмо главе администрации президента Антону Вайно.

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Очередная поправка к закону: до получения нового решения о недостатке здоровья действует старое

Foto on illustreeriv Foto: Tanel Meos

Министерство социальных дел спешно вносит уже вторую поправку в закон о реформе трудоспособности.

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Россию заподозрили в кибератаках на энергосети Прибалтики

Koidula piiripunkt ja lähiümbrus Foto: Jassu Hertsmann

Хакеры, предположительно связанные с Россией, начали исследовательские кибератаки против энергетических сетей Прибалтийских стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Россия для работы, а дом — в Эстонии: Николай Бенцлер рассказал о своих работах в кино, театре и на радио

В этом году Николай Бенцлер был признан лучшим театральным актером второго плана по итогам прошлого сезона. Помимо этого он активно снимается в эстонском кино, ведет различные праздники, а его голос можно услышать по утрам на радио ”Волна”. Как быть успешным и все успевать — в интервью актера ”МК-Эстонии”.

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Сааремаасцы бьют тревогу: по хуторам разъезжают смуглые продавцы и вламываются в дома

Agatratest müügimeestest on juttu olnud varemgi. Politsei sõnul toimub nende tegevus ägenemiste ja vaibumistega. Foto: Karli Saul

Член группы на Facebook Märgatud: Saaremaal ("Замечено в Сааремаа") поделился историей о том, как в деревне Кырккюла белый автомобиль с регистрационными номерами 346 ARS заехал во двор одного хутора. Из него вышли четверо женщин и самовольно вошли в дом.

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Тысячи людей в Эстонии инфицированы токсоплазмой: чем это грозит?

Koduleidja - kass Kelli Foto: Anni Õnneleid

Согласно последним исследованиям, в Эстонии больше половины взрослого населения заражено токсоплазмой. При этом считается, что главными переносчиками заболевания являются кошки, которых в Регистре домашних животных числится почти 13 000. Значит ли это, что больше десяти тысяч семей в Эстонии могут быть заражены, и чем опасен токсоплазмоз, разбиралась «МК-Эстония».

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Окна не по размеру, проемы разбиты: клиенты обвиняют фирму в нарушении договора

PantherMedia 13805913 Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

Спор клиента и фирмы по установке окон дошел до комиссии по потребительским спорам, которая признала правоту за заказчиками. Но это еще не означает, что клиентам компенсируют потери.

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Фонд помощи больным раком выставит платья известных женщин на благотворительный аукцион

Karin Kaljuläte

Ану Ансип, Тийна Паэт, Май Паллинг, Лийна Рандъярв, Астрид Нылвак, Виктория Ладынская и Рийна Сольман пожертвовали фонду помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) свои дорогие дизайнерские платья. В рамках проходящей в эти выходные выставки Ilu Sõnum 2017 фонд выставит платья на благотворительный аукцион, доход от которого будет передан на лечение онкобольных, значится в пресс-релизе.

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Правосудие не восторжествовало? Избитый шайкой молодых рецидивистов мужчина удивлен решением суда

Illustratsioon: Hanna Geara

Случайный прохожий стал жертвой грабителей. Центр тревоги не хотел отправлять на место патруль. Жертва сама нашла изображение нападавших, но полиция их потеряла, а в суде преступники заливались смехом, пишет Eesti Ekspress.

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Прогноз на выходные: неужели в Эстонию приходит “нормальная весна”?

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Верится с трудом, но похоже на то! Читайте прогноз от pogoda.ee.

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