ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Сирийское" мероприятие Яны Тоом и прощание с Калью Комиссаровым

Сегодня, 19 марта, депутат Европарламента Яна Тоом организовала дискуссию на тему сирийского кризиса. В этот же день Тоом подтвердила, что будет баллотироваться на муниципальных выборах в октябре этого года. Также сегодня в театре "Угала" проводили в последний путь актера и режиссера Калью Комиссарова. А о чем еще мы писали в воскресенье, читайте в нашей традиционной подборке новостей.

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Яна Тоом организовала мероприятие, посвященное сирийскому кризису

Foto: Karli Saul

Сегодня в 13 часов в Эстонской национальной библиотеке началась организованная бюро евродепутата Яны Тоом дискуссия на тему сирийского кризиса. Там выступали также евродепутат Урмас Паэт и латвийский евродепутат Андрей Мамыкин. Модератором дискуссии был Ээрик-Нийлес Кросс.

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Яна Тоом будет баллотироваться на осенних муниципальных выборах — вероятно, в Нарве

Keskerakonna kongress Paides Foto: Tiit Blaat

Депутат Европарламента, член Центристской партии Яна Тоом будет баллотироваться на выборах в органы местного самоуправления в октябре этого года, но в Нарве или в Таллинне, она пока не говорит.

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ФОТО: В театре "Угала" проводили в последний путь режиссера Калью Комиссарова

Kalju komissarovi ärasaatmine Ugala teatris Foto: Kenno Soo

Сегодня в театре "Угала" проводили в последний путь актера и режиссера Калью Комиссарова, который скончался 6 марта в возрасте 70 лет в результате тяжелой болезни.

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Эдгар Сависаар: я не лежачий больной, но основная часть дня проходит в постели

Foto: Edgar Savisaar / Facebook

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар поделился в социальной сети фотографиями того, как он побывал на могилах родственников. Сависаар добавил, что он не лежачий больной, но основная часть дня действительно проходит в постели.

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Государство не следит, сколько находящихся под защитой беженцев путешествует в Эстонию

Luhamaa ja Lõuna prefekt Foto: Andres Putting

Поскольку помещенные в страны Евросоюза военные беженцы не должны оповещать правительства о своих миграционных планах, у эстонских госучреждений нет информации, сколько всего таких беженцев находится в Эстонии.

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ГРАФИК: Рейтинг ETV+ в течение года оставался стабильно низким

ETV+ avamine Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

Рейтинг ETV+ — почти самый низкий среди русскоязычного населения Эстонии из всех телеканалов, менее популярен только СТС.

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ВИДЕО: Дерево в моде! Хобби супругов из Хаапсалу стало прибыльным бизнесом

У древесины есть множество способов применения, в основном они традиционные, но если добавить немного фантазии, получатся уникальные вещицы. Жители Хаапсалу Тыну и Мари-Лийз Парбус изготавливают из ценных пород дерева украшения и аксессуары.

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ВИДЕО: Примчавшийся на круговой перекресток BMW совершил сумасшедший пируэт

На запись бортовой камеры автомобиля читателя Delfi в пятницу вечером попал случай, когда выехавший на круговой перекресток на полной скорости автомобиль BMW кружился на кольце в Кристийне, как опытный фигурист.

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Пресса Британии: российские ловушки для солдат НАТО в Эстонии

Briti sõdur Foto: Ints Kalninš, REUTERS

"Войска столкнулись с новым врагом — кремлевскими фейковыми новостями" — статьей под таким заголовком отреагировала Sunday Times на новость о прибытии в минувшую пятницу в Эстонию 120 британских солдат в качестве первого подразделения объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Ночная прогулка по заснеженному Старому Таллинну в 1965 году

Vaade Harju tänavalt Vabaduse väljakule. Foto: Uno Oksbusch, Eesti Ajaloomuuseum

Смотрите на фотографиях Уно Оксбуша, как выглядела прогулка по ночному Старому городу Таллинна более 50 лет назад!

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ФОТО: Покупатель обнаружил на одежде в H&M отвратительный сюрприз

H&M riietelt leitud putukad Foto: Lugeja foto

В Delfi Kasulik прислал сообщение читатель, который нашел в расположенном в торговом центре Ülemiste магазине H&M копошащихся в одежде упитанных насекомых экзотического вида.

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Уже завтра наступит астрономическая весна! Следите за погодой в режиме онлайн

Viljandimaal õitsevad nii lumi- kui märtsikellukesed Foto: Kenno Soo

В понедельник, 20 марта, в 12:29 в Эстонии начнется астрономическая весна. Смотрите, какая погода в разных городах Эстонии сегодня, в канун весеннего равноденствия.

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