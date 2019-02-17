ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Симм VS Рейнсалу, победа Тянака на Ралли Швеции и оправдания Вакра

Отт Тянак выиграл Ралли Швеции и возглавил общий зачет чемпионата мира! Госизменник Херманн Симм подал в суд жалобу на министра юстиции Урмаса Рейнсалу. Райнер Вакра наконец дал комментарий Delfi на тему обвинений в плагиате. Смотрите, какой эстонский замок выставлен на продажу и как изменилась цена продуктовой корзины и средняя зарплата в Эстонии за 25 лет.
В Таллинне прошел марш в поддержку мужчин. Желающих присоединиться к маршу оказалось немного
В Таллинне состоялся марш мужчин, но адресованный жителям столицы призыв Свободной партии выйти на шествие не нашел особого отклика. По числу участников мероприятие под названием "Марш мужчин" не шло ни в какое сравнение с прошедшим в Таллинне месяц назад женским маршем. Loe edasi…
Госизменник Херманн Симм подал в суд жалобу на министра юстиции Урмаса Рейнсалу
EuroPark ставит злостным нарушителям замки на колеса, попытка снять их может обойтись в сотни евро
В случае, если автомобилист постоянно нарушает правила парковки, EuroPark ставит на припаркованную на их парковке машину замок на колеса, который не позволят водителю уехать. Цель — получить личные данные нарушителя. Loe edasi…
Клиент купил путевку в Турцию, а через четыре месяца турфирма объявила, что стоимость проживания увеличивается на 1000 евро
Жителю Эстонии, забронировавшему еще осенью отпуск в теплой стране, пришлось в последний момент отказаться от своих планов, так как выяснилось, что оплаченных за поездку денег недостаточно — к путевке надо было доплатить еще 1000 евро. Организатор путешествия утверждает, что всему виной ошибка в системе бронирования. Loe edasi…
ФОТО: Роскошный замок под Таллинном выставлен на продажу
Замок Лайтсе в волости Сауэ снова выставлен на продажу. Эту люксовую недвижимость уже давно пытается продать бывший банкир Суло Мулдиа. Loe edasi…
Таможенная служба РФ предложила расширить эмбарго на товары из ЕС
ФТС предлагает расширить продовольственное эмбарго. Под запрет может подпасть импорт консервов из мяса и рыбы, яиц, оливок, а также фруктовых соков и джемов. В прошлом году Россия закупила этих товаров на $1,2 млрд. Loe edasi…
ФОТО: Тянак выиграл Ралли Швеции и возглавил общий зачет чемпионата мира!
Победителем второго этапа чемпионата мира по авторалли стал Отт Тянак. Эстонский гонщик впервые выиграл Ралли Швеции. Loe edasi…
ВИДЕО | "Сейчас я бы повел себя по-другому". Райнер Вакра наконец дал комментарий Delfi на тему обвинений в плагиате
Райнер Вакра в данном Delfi комментарии заявил, что при написании бакалаврской работы сделал ошибки, которые сейчас бы не повторил. Вакра подчеркивает, что просто оказался во власти неудачных обстоятельств. Loe edasi…
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: На Тартуском марафоне установлен новый рекорд трассы
Победителем традиционного Тартуского марафона стал финский лыжник Нико Коскела, установивший рекорд трассы. 63-километровую дистанцию от Отепя до Элва он преодолел за 2:31.08,9. Loe edasi…
ГРАФИКИ: Как изменилась цена продуктовой корзины и средняя зарплата в Эстонии за 25 лет
Если в 1993 году продуктовая корзина семьи из четырех человек стоила менее 20 евро, то сейчас она почти в четыре раза дороже. Loe edasi…
ФОТО: Строительство идет полным ходом. Коплиские линии скоро будет не узнать
За год Коплиские линии в Пыхья-Таллинне изменились до неузнаваемости. Где-то уже даже выросли новые дома — и новые пятиэтажки, и дома пониже, напоминающие по стилю находившиеся там раньше здания. Loe edasi…