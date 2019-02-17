ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Симм VS Рейнсалу, победа Тянака на Ралли Швеции и оправдания Вакра

В случае, если автомобилист постоянно нарушает правила парковки, EuroPark ставит на припаркованную на их парковке машину замок на колеса, который не позволят водителю уехать. Цель — получить личные данные нарушителя.

Loe edasi…

Клиент купил путевку в Турцию, а через четыре месяца турфирма объявила, что стоимость проживания увеличивается на 1000 евро

Жителю Эстонии, забронировавшему еще осенью отпуск в теплой стране, пришлось в последний момент отказаться от своих планов, так как выяснилось, что оплаченных за поездку денег недостаточно — к путевке надо было доплатить еще 1000 евро. Организатор путешествия утверждает, что всему виной ошибка в системе бронирования.

Loe edasi…

ФОТО: Роскошный замок под Таллинном выставлен на продажу

Laitse loss 1. detsember 2005 Foto: Ingmar Muusikus

Замок Лайтсе в волости Сауэ снова выставлен на продажу. Эту люксовую недвижимость уже давно пытается продать бывший банкир Суло Мулдиа.

Loe edasi…

Таможенная служба РФ предложила расширить эмбарго на товары из ЕС

Tartu-Luhamaa maantee Foto: MARI LUUD

ФТС предлагает расширить продовольственное эмбарго. Под запрет может подпасть импорт консервов из мяса и рыбы, яиц, оливок, а также фруктовых соков и джемов. В прошлом году Россия закупила этих товаров на $1,2 млрд.

Loe edasi…

ФОТО: Тянак выиграл Ралли Швеции и возглавил общий зачет чемпионата мира!

Rootsi ralli 2019 Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Победителем второго этапа чемпионата мира по авторалли стал Отт Тянак. Эстонский гонщик впервые выиграл Ралли Швеции.

Loe edasi…

ВИДЕО | "Сейчас я бы повел себя по-другому". Райнер Вакра наконец дал комментарий Delfi на тему обвинений в плагиате

Райнер Вакра в данном Delfi комментарии заявил, что при написании бакалаврской работы сделал ошибки, которые сейчас бы не повторил. Вакра подчеркивает, что просто оказался во власти неудачных обстоятельств.

Loe edasi…

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: На Тартуском марафоне установлен новый рекорд трассы

46. Tartu Maraton Foto: Argo Ingver

Победителем традиционного Тартуского марафона стал финский лыжник Нико Коскела, установивший рекорд трассы. 63-километровую дистанцию от Отепя до Элва он преодолел за 2:31.08,9.

Loe edasi…

ГРАФИКИ: Как изменилась цена продуктовой корзины и средняя зарплата в Эстонии за 25 лет

Foto: Anni Õnneleid

Если в 1993 году продуктовая корзина семьи из четырех человек стоила менее 20 евро, то сейчас она почти в четыре раза дороже.

Loe edasi…

ФОТО: Строительство идет полным ходом. Коплиские линии скоро будет не узнать

Foto: Romet Kreek

За год Коплиские линии в Пыхья-Таллинне изменились до неузнаваемости. Где-то уже даже выросли новые дома — и новые пятиэтажки, и дома пониже, напоминающие по стилю находившиеся там раньше здания.

Loe edasi…