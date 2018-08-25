ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Силламяэские хулиганки, Летние дни центристов, праздник песни и танца людей с особыми потребностями

КАРТА: Смотрите, где сегодня загорятся Древние огни и какие культурные программы пройдут рядом с вами

Foto: Madis Veltman

Сегодня по всей Эстонии, на морском побережье и не только, разожгут тысячи костров по случаю Ночи древних огней. Ниже смотрите, какие мероприятия в рамках этого праздника пройдут в разных уголках Эстонии. Ниже выберите свой уезд и получите полную картину!

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Пытавшийся взорвать бывшего владельца газеты ”Молодежь Эстония” Сергей Старых не выйдет на свободу досрочно

Mõrvakatse protsess Foto: Vallo Kruuser

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении 43-летнему Сергею Старых — одному из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова, сообщает rus.err.ee.

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Не желавшее выплатить небольшую компенсацию шахтеру АО ”Энефит Каэвандусед” прошло все судебные инстанции, но горняк победил

Eesti Energia Foto: Priit Simson

Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу АО ”Энефит Каэвандусед” на решение Тартуского окружного суда, принятое в трудовом споре между предприятием и его бывшим работником Сергеем Дермелёвым в пользу последнего. Таким образом, данное решение апелляционной инстанции вступило в силу.

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ВИДЕО: Две тонны кокаина с логотипом ”Единой России” на упаковках перехватили в Бельгии

VRT

ТОП КАРТА: Смотрите, где сегодня загорятся Древние огни и какие культурные программы пройдут рядом с вами В Силламяэском парке 13-16-летние девочки выясняли отношения. Открыто уголовное производство по неподтвержденной информации, дралось до 14-30 девушек В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка аэропорт: мы рады всем!

В порту бельгийского города Гент полиция перехватила около двух тонн кокаина, сообщает телеканал VRT. На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден логотип партии ”Единая Россия”, однако журналисты на это внимания не обратили.

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В Силламяэском парке 13-16-летние девочки выясняли отношения. Открыто уголовное производство

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Как сообщила Delfi пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера около 16.00 в Силламяэ на улице Кеск произошла драка с участием трех 15-16-летних девочек, в ходе которой одна из них атаковала соперницу с применением баллончика со слезоточивым газов, а та в результате пострадала.

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ВИДЕО: В российском Кузбассе нашли самую адскую колонию, где зеков годами пытают и насилуют "без нарушений"

ГУФСИН России по Кемеровской области

Сетевое издание "Медуза" обнародовало жуткие сведения об исправительной колонии N37 в Кемеровской области, где с подачи руководства годами безнаказанно жестоко пытают и насилуют заключенных, заставляя их назвать себя различными животными и вынуждая сотрудничать с администрацией ИК.

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ВИДЕО: Эстонский киберспортсмен выиграл с командой 1 млн долларов

Retrofoto: Clement Ivanov 2012. aastal Foto: Tiit Blaat

На главном турнире года в компьютерной дисциплине Dota 2, который проходил в канадском Ванкувере, команда Team Secret — ее капитаном был 28-летний эстонский игрок Клемент Иванов — поделила пятое место с российской бригадой Virtus.pro.

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ФОТО: Поразительно! Знаменитый эстонский канатоходец прошел по натянутой между башнями-близнецами Swissotel ленте на высоте 117 метров