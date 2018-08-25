25.08.2018, 22:03

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Силламяэские хулиганки, Летние дни центристов, праздник песни и танца людей с особыми потребностями


rus.delfi.ee
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Keskerakonna suvepäevad 2018 Nelijärvel
Keskerakonna suvepäevad 2018 Nelijärvel Foto: Tiit Blaat

Истории про малолетних хулиганов следуют одна за другой. В Силламяэ передрались девушки-подростки, при этом, по некоторым данным, в выяснении отношений участвовало до 30 девочек в возрасте от 13 до 16 лет.
Центристы проводят свои Летние дни в 60 километрах от Таллинна. Юри Ратас поставил перед однопартийцами на удивление скромную цель = взять на выборах в Рийгикогу хотя бы 30 кресел из 101-го. На большинство партия и не надеется, что для правящей силы довольно реалистично, впрочем.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Маккейн решил прекратить лечение от рака мозга

John McCain Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, которому в 2017 году диагностировали опухоль мозга, решил отказаться от дальнейшего лечения. Об этом говорится в заявлении семьи политика, обнародованном в пятницу, 24 августа, передает Reuters.
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Сюда не ходи, туда тоже. За что могут оштрафовать дачников и как минимизировать риски

Murdke katki oma kargud ja kõndige! Teie peenramaa ootab teid! Astrid Lepik

Нынешнее лето вполне можно рассматривать как подарок судьбы: погода такая, что люди используют любую возможность для отдыха. В том числе и на даче. Причем иногда загородная усадьба многими воспринимается как иной мир, в котором люди живут по каким-то своим правилам. В этот раз выясняем, за что могут оштрафовать дачников — чего ни в коем случае делать нельзя, а что вполне вписывается в рамки закона, пишет "МК-Эстония".
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КАРТА: Смотрите, где сегодня загорятся Древние огни и какие культурные программы пройдут рядом с вами

Foto: Madis Veltman

Сегодня по всей Эстонии, на морском побережье и не только, разожгут тысячи костров по случаю Ночи древних огней. Ниже смотрите, какие мероприятия в рамках этого праздника пройдут в разных уголках Эстонии. Ниже выберите свой уезд и получите полную картину!
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Пытавшийся взорвать бывшего владельца газеты ”Молодежь Эстония” Сергей Старых не выйдет на свободу досрочно

Mõrvakatse protsess Foto: Vallo Kruuser

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении 43-летнему Сергею Старых — одному из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова, сообщает rus.err.ee.
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Не желавшее выплатить небольшую компенсацию шахтеру АО ”Энефит Каэвандусед” прошло все судебные инстанции, но горняк победил

Eesti Energia Foto: Priit Simson

Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу АО ”Энефит Каэвандусед” на решение Тартуского окружного суда, принятое в трудовом споре между предприятием и его бывшим работником Сергеем Дермелёвым в пользу последнего. Таким образом, данное решение апелляционной инстанции вступило в силу.
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ВИДЕО: Две тонны кокаина с логотипом ”Единой России” на упаковках перехватили в Бельгии

VRT

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В порту бельгийского города Гент полиция перехватила около двух тонн кокаина, сообщает телеканал VRT. На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден логотип партии ”Единая Россия”, однако журналисты на это внимания не обратили.
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В Силламяэском парке 13-16-летние девочки выясняли отношения. Открыто уголовное производство

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Как сообщила Delfi пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера около 16.00 в Силламяэ на улице Кеск произошла драка с участием трех 15-16-летних девочек, в ходе которой одна из них атаковала соперницу с применением баллончика со слезоточивым газов, а та в результате пострадала.
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ВИДЕО: В российском Кузбассе нашли самую адскую колонию, где зеков годами пытают и насилуют "без нарушений"

ГУФСИН России по Кемеровской области

Сетевое издание "Медуза" обнародовало жуткие сведения об исправительной колонии N37 в Кемеровской области, где с подачи руководства годами безнаказанно жестоко пытают и насилуют заключенных, заставляя их назвать себя различными животными и вынуждая сотрудничать с администрацией ИК.
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ВИДЕО: Эстонский киберспортсмен выиграл с командой 1 млн долларов

Retrofoto: Clement Ivanov 2012. aastal Foto: Tiit Blaat

На главном турнире года в компьютерной дисциплине Dota 2, который проходил в канадском Ванкувере, команда Team Secret — ее капитаном был 28-летний эстонский игрок Клемент Иванов — поделила пятое место с российской бригадой Virtus.pro.
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ФОТО: Поразительно! Знаменитый эстонский канатоходец прошел по натянутой между башнями-близнецами Swissotel ленте на высоте 117 метров

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Всемирно известный эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по натянутой между Swissotel Tallinn и его ”близнецом”, Tornimäe, на высоте 117 метров ленте. При этом канатоходец сделал по дороге сальто.
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Прокурор требует признать виновными оправданных по делу о взяточничестве в нарвском ARK

AUTOEKSAM Foto: TERJE LEPP

Вируский окружной прокурор Лийна Пикма требует признать виновными экзаменатора нарвского бюро Департамента шоссейных дорог Хейнара Валлисте и двух его посредников, которые в июне были оправданы судом первой инстанции, сообщает rus.err.ee.
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ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как проходят Летние дни Центристской партии

Keskerakonna suvepäevad 2018 Nelijärvel Foto: Tiit Blaat

Центристы проводят свои Летние дни в центре отдыха Нелиярве, в 60 километрах от Таллинна.
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Россиянин, переехавший в Эстонию: здесь очень сильны неформальные связи

Svetlana Zaitseva, Viru Prospekt

Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект".
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Папа Римский обещал любой ценой искоренить педофилию в лоне Церкви

Paavst Franciscus Foto: TONY GENTILE, REUTERS

Папа Римский Франциск заявил, что педофилия в лоне Римско-католической церкви будет искоренена любой ценой передает ТАСС. Эту проблему понтифик затронул в своем выступлении на встрече с представителями официальных кругов Ирландии, куда он прибыл в субботу с апостольским визитом, приуроченным к проходящей в Дублине IХ Всемирной встрече семей. "Я подтверждаю задачу и обещаю делать еще больше, чтобы искоренить эту напасть в Церкви любой ценой", — сказал глава Католической Церкви.
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Ратас точно будет баллотироваться на место председателя ЦП, а цель партии на выборах в Рийгикогу — взять 30 мест

Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31 Foto: Rauno Volmar

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас подтвердил сегодня, что будет баллотироваться опять на место председателя, а также сказал, что целью партии на весенних выборах являются по меньшей мере 30 кресел в парламенте из 101-го.
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25.08.2018
Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект".
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В Болгарии перевернулся автобус с туристами, погибли 15 человек, 27 пострадали

25.08.2018
В районе Искырского ущелья возле города Своге в Софийской области перевернулся автобус, в результете чего 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС со ссылкой на данные врачей скорой помощи, информирует rbc.ua.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Силламяэские хулиганки, Летние дни центристов, праздник песни и танца людей с особыми потребностями

25.08.2018
Истории про малолетних хулиганов следуют одна за другой. В Силламяэ передрались девушки-подростки, при этом, по некоторым данным, в выяснении отношений участвовало до 30 девочек в возрасте от 13 до 16 лет.
Центристы проводят свои Летние дни в 60 километрах от Таллинна. Юри Ратас поставил перед однопартийцами на удивление скромную цель = взять на выборах в Рийгикогу хотя бы 30 кресел из 101-го. На большинство партия и не надеется, что для правящей силы довольно реалистично, впрочем.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
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Ратас точно будет баллотироваться на место председателя ЦП, а цель партии на выборах в Рийгикогу — взять 30 мест

25.08.2018
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас подтвердил сегодня, что будет баллотироваться опять на место председателя, а также сказал, что целью партии на весенних выборах являются по меньшей мере 30 кресел в парламенте из 101-го.
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EKRE собирается провести в Лихула День памяти памятника с барельефом солдата SS, но местные власти уведомление о мероприятии не получали

25.08.2018
Партия EKRE намерена провести в следующее воскресенье торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", в ходе которого, как сообщают организаторы, "участники будут петь близкие им по духу и патриотические песни". Будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004-м году камень с барельефом солдата SS.
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Прокурор требует признать виновными оправданных по делу о взяточничестве в нарвском ARK

25.08.2018
Вируский окружной прокурор Лийна Пикма требует признать виновными экзаменатора нарвского бюро Департамента шоссейных дорог Хейнара Валлисте и двух его посредников, которые в июне были оправданы судом первой инстанции, сообщает rus.err.ee.
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Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
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