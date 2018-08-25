ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Силламяэские хулиганки, Летние дни центристов, праздник песни и танца людей с особыми потребностями

Истории про малолетних хулиганов следуют одна за другой. В Силламяэ передрались девушки-подростки, при этом, по некоторым данным, в выяснении отношений участвовало до 30 девочек в возрасте от 13 до 16 лет. Центристы проводят свои Летние дни в 60 километрах от Таллинна. Юри Ратас поставил перед однопартийцами на удивление скромную цель = взять на выборах в Рийгикогу хотя бы 30 кресел из 101-го. На большинство партия и не надеется, что для правящей силы довольно реалистично, впрочем. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Маккейн решил прекратить лечение от рака мозга
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, которому в 2017 году диагностировали опухоль мозга, решил отказаться от дальнейшего лечения. Об этом говорится в заявлении семьи политика, обнародованном в пятницу, 24 августа, передает Reuters. Loe edasi…
Сюда не ходи, туда тоже. За что могут оштрафовать дачников и как минимизировать риски
Нынешнее лето вполне можно рассматривать как подарок судьбы: погода такая, что люди используют любую возможность для отдыха. В том числе и на даче. Причем иногда загородная усадьба многими воспринимается как иной мир, в котором люди живут по каким-то своим правилам. В этот раз выясняем, за что могут оштрафовать дачников — чего ни в коем случае делать нельзя, а что вполне вписывается в рамки закона, пишет "МК-Эстония". Loe edasi…
КАРТА: Смотрите, где сегодня загорятся Древние огни и какие культурные программы пройдут рядом с вами
Сегодня по всей Эстонии, на морском побережье и не только, разожгут тысячи костров по случаю Ночи древних огней. Ниже смотрите, какие мероприятия в рамках этого праздника пройдут в разных уголках Эстонии. Ниже выберите свой уезд и получите полную картину! Loe edasi…
Пытавшийся взорвать бывшего владельца газеты ”Молодежь Эстония” Сергей Старых не выйдет на свободу досрочно
Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении 43-летнему Сергею Старых — одному из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Не желавшее выплатить небольшую компенсацию шахтеру АО ”Энефит Каэвандусед” прошло все судебные инстанции, но горняк победил
Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу АО ”Энефит Каэвандусед” на решение Тартуского окружного суда, принятое в трудовом споре между предприятием и его бывшим работником Сергеем Дермелёвым в пользу последнего. Таким образом, данное решение апелляционной инстанции вступило в силу. Loe edasi…
ВИДЕО: Две тонны кокаина с логотипом ”Единой России” на упаковках перехватили в Бельгии
В порту бельгийского города Гент полиция перехватила около двух тонн кокаина, сообщает телеканал VRT. На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден логотип партии ”Единая Россия”, однако журналисты на это внимания не обратили. Loe edasi…
В Силламяэском парке 13-16-летние девочки выясняли отношения. Открыто уголовное производство
Как сообщила Delfi пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера около 16.00 в Силламяэ на улице Кеск произошла драка с участием трех 15-16-летних девочек, в ходе которой одна из них атаковала соперницу с применением баллончика со слезоточивым газов, а та в результате пострадала. Loe edasi…
ВИДЕО: В российском Кузбассе нашли самую адскую колонию, где зеков годами пытают и насилуют "без нарушений"
Сетевое издание "Медуза" обнародовало жуткие сведения об исправительной колонии N37 в Кемеровской области, где с подачи руководства годами безнаказанно жестоко пытают и насилуют заключенных, заставляя их назвать себя различными животными и вынуждая сотрудничать с администрацией ИК. Loe edasi…
ВИДЕО: Эстонский киберспортсмен выиграл с командой 1 млн долларов
На главном турнире года в компьютерной дисциплине Dota 2, который проходил в канадском Ванкувере, команда Team Secret — ее капитаном был 28-летний эстонский игрок Клемент Иванов — поделила пятое место с российской бригадой Virtus.pro. Loe edasi…
ФОТО: Поразительно! Знаменитый эстонский канатоходец прошел по натянутой между башнями-близнецами Swissotel ленте на высоте 117 метров
Всемирно известный эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по натянутой между Swissotel Tallinn и его ”близнецом”, Tornimäe, на высоте 117 метров ленте. При этом канатоходец сделал по дороге сальто. Loe edasi…
Прокурор требует признать виновными оправданных по делу о взяточничестве в нарвском ARK
Вируский окружной прокурор Лийна Пикма требует признать виновными экзаменатора нарвского бюро Департамента шоссейных дорог Хейнара Валлисте и двух его посредников, которые в июне были оправданы судом первой инстанции, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как проходят Летние дни Центристской партии
Центристы проводят свои Летние дни в центре отдыха Нелиярве, в 60 километрах от Таллинна. Loe edasi…
Россиянин, переехавший в Эстонию: здесь очень сильны неформальные связи
Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект". Loe edasi…
Папа Римский обещал любой ценой искоренить педофилию в лоне Церкви
Папа Римский Франциск заявил, что педофилия в лоне Римско-католической церкви будет искоренена любой ценой передает ТАСС. Эту проблему понтифик затронул в своем выступлении на встрече с представителями официальных кругов Ирландии, куда он прибыл в субботу с апостольским визитом, приуроченным к проходящей в Дублине IХ Всемирной встрече семей. "Я подтверждаю задачу и обещаю делать еще больше, чтобы искоренить эту напасть в Церкви любой ценой", — сказал глава Католической Церкви. Loe edasi…
Ратас точно будет баллотироваться на место председателя ЦП, а цель партии на выборах в Рийгикогу — взять 30 мест
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас подтвердил сегодня, что будет баллотироваться опять на место председателя, а также сказал, что целью партии на весенних выборах являются по меньшей мере 30 кресел в парламенте из 101-го. Loe edasi…