26.09.2018, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовой ветер, возможное подорожание бензина, открытие границы для лизинговых автомобилей


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Foto: Argo Ingver

- Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты.
-Продавец топлива предупреждает: литр бензина может подорожать до 1,6 евро.
- Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта.

ФОТО: В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. Вода продолжает подниматься

Foto: Andres Putting

Из-за сильного ветра в Пирита поднимается уровень воды в море. Пляжная зона затоплена, кабинки для переодевания в воде.
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Продавец топлива предупреждает: литр бензина может подорожать до 1,6 евро

Foto: Argo Ingver

Если цены на нефть продолжат расти в соответствии с прогнозами и достигнут 100 долларов за баррель, то бензин в Эстонии подорожает примерно на 20 евроцентов и будет стоить около 1,6 евро за литр, сообщил во вторник "Актуальной камере" член правления Alexela Oil Алан Вахт.
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Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта

Mees Narva piiripunktis Foto: Ilmar Saabas

Начиная со вторника, 25 сентября, российская таможня не будет требовать уплаты залога при пересечении границы от пользователей принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля не было нарушений пограничного режима.
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Два эстонских спортсмена обвиняются в наркоторговле и отмывании денег

Amid Magerramov ja Jevgeni Bõkov Foto: Kollaaž

Почти год продолжавшаяся секретная операция спецслужбы США завершилась задержанием двух известных эстонских каратистов, занимавшихся распространением фентанила и отмыванием денег.
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Petrov ja Boširov Foto: Handout, Reuters

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовой ветер, возможное подорожание бензина, открытие границы для лизинговых автомобилей

26.09.2018
- Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты.
-Продавец топлива предупреждает: литр бензина может подорожать до 1,6 евро.
- Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта.
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