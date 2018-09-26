ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовой ветер, возможное подорожание бензина, открытие границы для лизинговых автомобилей

- Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. -Продавец топлива предупреждает: литр бензина может подорожать до 1,6 евро. - Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта.
ФОТО: В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. Вода продолжает подниматься
Из-за сильного ветра в Пирита поднимается уровень воды в море. Пляжная зона затоплена, кабинки для переодевания в воде. Loe edasi...
Продавец топлива предупреждает: литр бензина может подорожать до 1,6 евро
Если цены на нефть продолжат расти в соответствии с прогнозами и достигнут 100 долларов за баррель, то бензин в Эстонии подорожает примерно на 20 евроцентов и будет стоить около 1,6 евро за литр, сообщил во вторник "Актуальной камере" член правления Alexela Oil Алан Вахт. Loe edasi...
Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта
Начиная со вторника, 25 сентября, российская таможня не будет требовать уплаты залога при пересечении границы от пользователей принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля не было нарушений пограничного режима. Loe edasi...
Два эстонских спортсмена обвиняются в наркоторговле и отмывании денег
Почти год продолжавшаяся секретная операция спецслужбы США завершилась задержанием двух известных эстонских каратистов, занимавшихся распространением фентанила и отмыванием денег. Loe edasi...
The Insider и Bellingcat установили настоящее имя Боширова, им оказался полковник ГРУ и ”Герой России”
The Insider и Bellingcat удалось установить личность ”Руслана Боширова”, одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и ”Герой России” Анатолий Чепига. Loe edasi...
ФОТО| Выборы правления Нарвского округа ЦП провалились: центристам угрожают работодатели и бывшие однопартийцы
Для того, чтобы выборы правления Нарвского округа Центристской партии сегодня вечером состоялись, необходимо было присутствие как минимум 45 членов местной партийной организации, то есть 10 процентов от общего числа, но пришло только 30 местных центристов. Loe edasi...
Логистическая компания подала в суд на всех своих бывших работников и требует с них 7 млн евро за ущерб
Логистическая фирма Via3L Spedition, чтобы взыскать возмещение ущерба, подала в суд на всех своих бывших работников, которые в результате противостояния между крупными и мелкими пайщиками этим летом решили уйти из фирмы и пойти работать в конкурирующую фирму Nordic Spedition. Loe edasi...
В Тарту велосипедист сбил ребенка, который упал и сломал обе ноги
В Тарту на улице Выру велосипедист сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенок упал и сломал обе ноги в области голени. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Квартирный вопрос? Потасовка в Пирита закончилась выстрелом в ногу