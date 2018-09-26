ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовой ветер, возможное подорожание бензина, открытие границы для лизинговых автомобилей

Начиная со вторника, 25 сентября, российская таможня не будет требовать уплаты залога при пересечении границы от пользователей принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля не было нарушений пограничного режима.

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Два эстонских спортсмена обвиняются в наркоторговле и отмывании денег

Amid Magerramov ja Jevgeni Bõkov Foto: Kollaaž

Почти год продолжавшаяся секретная операция спецслужбы США завершилась задержанием двух известных эстонских каратистов, занимавшихся распространением фентанила и отмыванием денег.

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The Insider и Bellingcat установили настоящее имя Боширова, им оказался полковник ГРУ и ”Герой России”

Petrov ja Boširov Foto: Handout, Reuters

The Insider и Bellingcat удалось установить личность ”Руслана Боширова”, одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и ”Герой России” Анатолий Чепига.

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ФОТО| Выборы правления Нарвского округа ЦП провалились: центристам угрожают работодатели и бывшие однопартийцы

Foto: Roman Vikulov, Defi

Для того, чтобы выборы правления Нарвского округа Центристской партии сегодня вечером состоялись, необходимо было присутствие как минимум 45 членов местной партийной организации, то есть 10 процентов от общего числа, но пришло только 30 местных центристов.

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Логистическая компания подала в суд на всех своих бывших работников и требует с них 7 млн евро за ущерб

FOTO: Marko Mumm

Логистическая фирма Via3L Spedition, чтобы взыскать возмещение ущерба, подала в суд на всех своих бывших работников, которые в результате противостояния между крупными и мелкими пайщиками этим летом решили уйти из фирмы и пойти работать в конкурирующую фирму Nordic Spedition.

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В Тарту велосипедист сбил ребенка, который упал и сломал обе ноги

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

В Тарту на улице Выру велосипедист сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенок упал и сломал обе ноги в области голени.

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ФОТО DELFI: Квартирный вопрос? Потасовка в Пирита закончилась выстрелом в ногу

Foto: Andres Putting

ТОП Нападение на Тоомпеа: женщина потеряла сознание и даже не подозревала, что ее изнасиловали ФОТО: В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. Вода продолжает подниматься ФОТО DELFI: Квартирный вопрос? Потасовка в Пирита закончилась выстрелом в ногу

Во вторник вечером в районе Пирита в Таллинне произошла стрельба. Согласно данным Delfi, это был конфликт между арендодателем и съемщиком квартиры.

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„Я же видела, как он одевается и идет в школу!” Как дети становятся наркодилерами

Toom Tragel

В судебных делах черным по белому расписано: как самый обычный таллиннский школьник становится наркодилером. Как живут такие дети?

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