ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Шик и размах королевской свадьбы, прекрасная весенняя погода и майских забег не менее прекрасных дам

Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов. Loe edasi…
ВИДЕО: В центре Таллинна два водителя BMW под покровом ночи ”меряются шинами”
Читатель прислал в редакцию видео: как вчера вечером трогались с места два авто. Loe edasi…
ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: В Тарту проходит многотысячная акция протеста против строительства целлюлозного завода
В субботу в центре Тарту проходит акция протеста против крупномасштабных планов строительства близ города целлюлозного комбината, передает rus.err.ee. Loe edasi…
Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики
С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Форма подачи заявки — здесь. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: Принц Гарри и Меган Маркл поженились
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. Loe edasi…
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Майский забег на Певческом поле
Победителем традиционного Майского забега третий год подряд стала Лийна Чернов, преодолевшая дистанцию 7 км за 23.28. Loe edasi…
Кая Каллас: испытанием для экономики Эстонии является создание добавочной стоимости
В своем выступлении на посвященном вопросам экономики собрании Партии реформ председатель Партии реформ Кая Каллас отметила, что Эстония нуждается в предпринимательстве, которое создавало бы высокую добавочную стоимость. Это позволило бы платить более высокие зарплаты и поддерживать нуждающихся в помощи. Loe edasi…
Жена Манга: Игорь не платит налоги
По словам живущей долгое время в гражданском браке с Игорем Мангом Кюллики Силлинг, составляющий гороскопы Манг не платит налоги со своих доходов, предает rus.err.ee. Loe edasi…
”Ничего страшного не произошло”. Как экс-министр юстиции потерял все имущество на миллион евро
Ведущий партнер Sadekov Advokaadibüroo Урмас Арумяэ рассказал на пярнуской конференции о двух своих неудачах, а также как у не обстоят дела после потери миллиона евро. Loe edasi…