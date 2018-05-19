ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Шик и размах королевской свадьбы, прекрасная весенняя погода и майских забег не менее прекрасных дам

Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Prince Harry Foto: Roland Leon, Mirrorpix / Vida Press

Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов.

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ВИДЕО: В центре Таллинна два водителя BMW под покровом ночи ”меряются шинами”

Читатель прислал в редакцию видео: как вчера вечером трогались с места два авто.

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ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: В Тарту проходит многотысячная акция протеста против строительства целлюлозного завода

Foto: Argo Ingver

В субботу в центре Тарту проходит акция протеста против крупномасштабных планов строительства близ города целлюлозного комбината, передает rus.err.ee.

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Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики

Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilased Foto: Karli Saul

С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Форма подачи заявки — здесь.

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ФОТО И ВИДЕО: Принц Гарри и Меган Маркл поженились

TOPSHOT-BRITAIN-US-ROYALS-WEDDING-PROCESSION Foto: PHIL NOBLE, AFP

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Майский забег на Певческом поле

Tallink Maijooks esikolmik 2018 vasakult: Luna-Aleksandra Lagoda, Liina Tšernov, Kaisa Kukk Foto: Viktor Burkivski

Победителем традиционного Майского забега третий год подряд стала Лийна Чернов, преодолевшая дистанцию 7 км за 23.28.

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