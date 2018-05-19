19.05.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Шик и размах королевской свадьбы, прекрасная весенняя погода и майских забег не менее прекрасных дам

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rus.delfi.ee
EST 2
Tallink Maijooks
Tallink MaijooksFoto: Ilmar Saabas

Итак, подведем же итоги этой субботы. Чем она нас порадовала?

  • Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой.Гарри обещал архиепископу Кентерберийскому любить Меган в горе и в радости, в болезни и здравии. Меган сделала тоже самое.
  • Победителем традиционного Майского забега третий год подряд стала Лийна Чернов, преодолевшая дистанцию 7 км за 23.28.
  • А еще сегодня — прекрасная погода. И она — продолжится!

Супруга Манга: да, Игорь — любитель женщин. А его выставили сексуальным маньяком и извращенцем

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Супруга Игоря Манга Кюллики Силлинг рассказала, что она думает об обвинениях в адрес ее супруга: якобы он домогался до многих женщин.
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Читайте на редкость позитивный прогноз погоды на ближайшие дни!

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Погода будет отличной, обещает pogoda.ee.
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Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Prince Harry Foto: Roland Leon, Mirrorpix / Vida Press

Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов.
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В субботу в центре Тарту проходит акция протеста против крупномасштабных планов строительства близ города целлюлозного комбината, передает rus.err.ee.
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Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики

Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilased Foto: Karli Saul

С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Форма подачи заявки — здесь.
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ФОТО И ВИДЕО: Принц Гарри и Меган Маркл поженились

TOPSHOT-BRITAIN-US-ROYALS-WEDDING-PROCESSION Foto: PHIL NOBLE, AFP

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Майский забег на Певческом поле

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Победителем традиционного Майского забега третий год подряд стала Лийна Чернов, преодолевшая дистанцию 7 км за 23.28.
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Кая Каллас: испытанием для экономики Эстонии является создание добавочной стоимости

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В своем выступлении на посвященном вопросам экономики собрании Партии реформ председатель Партии реформ Кая Каллас отметила, что Эстония нуждается в предпринимательстве, которое создавало бы высокую добавочную стоимость. Это позволило бы платить более высокие зарплаты и поддерживать нуждающихся в помощи.
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Жена Манга: Игорь не платит налоги

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По словам живущей долгое время в гражданском браке с Игорем Мангом Кюллики Силлинг, составляющий гороскопы Манг не платит налоги со своих доходов, предает rus.err.ee.
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Ведущий партнер Sadekov Advokaadibüroo Урмас Арумяэ рассказал на пярнуской конференции о двух своих неудачах, а также как у не обстоят дела после потери миллиона евро.
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