ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Шенген для крымчан, взяточничество в VKG и критика "российских" планов EVR Cargo

Сегодня, 17 июля, появилась новость о том, что депутат Европарламента Яна Тоом обеспокоена отказом Европы выдавать шенгенские визы крымским гражданам России. Также в этот день стало известно, что двое работников VKG подозреваются в получении взяток, а планы госпредприятия EVR Cargo о сотрудничестве с Россией подверглись жесткой критике. Эти и другие новости понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.

Тоом обеспокоена отказом Европы выдавать шенгенские визы крымским гражданам России

Yana Toom Foto: Karin Kaljuläte

Депутат Европарламента Яна Тоом подала главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос ”Жители Крыма и шенгенские визы”.

Loe edasi...

Шенгенские визы для жителей Крыма: не все российские паспорта одинаково полезны

Foto: Reuters / Scanpix

Бюро депутата Европарламента Яны Тоом сообщило, что она подала главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос ”Жители Крыма и шенгенские визы”. ЕС, правда, ранее уже сформулировал и установил процедуры, касающиеся шенгенских виз для жителей Крыма с различными паспортами.

Loe edasi...

Двое работников VKG подозреваются в получении взяток

Дипломаты посетили Viru Keemia Grupp Foto: Jevgeni Kapov

Работники бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции 5 июля задержали двух работников дочерних предприятий концерна Viru Keemia Grupp: руководителя отдела ремонта электростанций VKG Energia OÜ и VKG руководителя отдела эксплуатации Soojus AS.

Loe edasi...

Планы госпредприятия EVR Cargo о сотрудничестве с Россией подверглись жесткой критике

AS EVR Cargo vedur Tapal Foto: Tiit Blaat

Не так давно государственная компания EVR Cargo сообщила о планах по созданию в России дочерней компании, в результате чего сразу же подверглась критике на самом высоком уровне.

Loe edasi...

ФОТО: Пассажиры рейса Таллинн-Лондон ждали взлета четыре часа

Foto Londoni lendu ootavatest inimestest Foto: Lugeja foto

Самолет EasyJetЮ, который должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в Лондон в аэропорт Гатвик сегодня в 16:20, поднялся в воздух только в 20:22. Вынужденные ждать в самолете четыре часа пассажиры жаловались на нехватку воздуха и нормальной еды.

Loe edasi...

ФОТО: Снова очередь! Таллиннцам становится все сложнее поменять документы

Lugeja foto

Этим летом жителям столицы особенно много хлопот доставляет смена документов, что доказывает огромная очередь сегодня утром у бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ в Таллинее.

Loe edasi...

Недвижимость в рассрочку: последняя надежда некредитоспособного покупателя в Эстонии

Kollaaž

В сельской местности, где зарплаты маленькие и люди работают неофициально, единственной возможностью для приобретения жилья является обращение к продавцам, предлагающим услугу по покупке недвижимости в рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

C 2019 года прекратится движение пассажирских поездов по маршруту Таллинн-Пярну

Pärnu rongipeatus Foto: Delfi lugeja

Сегодня правительство решило, что из-за плохого технического состояния инфраструктуры с 2019 года прекращается движение пассажирских поездов на отрезке Лелле-Пярну. Это означает, что до завершения строительства Rail Baltic попасть из Таллинна в Пярну на поезде не получится.

Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Новое административное деление Эстонии — Пярну станет самым большим городом

Interaktiivne kaart Foto: Kuvatõmmis

С осенними выборами вступит в силу проводимое в рамках административной реформы объединение самоуправлений. С 15 октября самым большим по площади городом Эстонии станет Пярну с 855 м2. Таллинн отстает на целых 700 м2.

Loe edasi...

ФОТО: В результате раскопок у Нарва-Йыэсуу сделаны важные открытия

Arheoloogilised kaevamised, Narva-Jõesuu Foto: Roman Vikulov, Delfi

Международная команда археологов завершила сезон раскопок на границе Нарва-Йыэсуу, где 4800 лет назад жили предки нынешних европейцев. Руководитель группы, профессор археологии Айвар Крийска, говорит, что данное поселение уже неплохо изучено, и, вероятно, в следующем году раскопки на этом месте завершатся. Начались они в 2011-м.

Loe edasi...

Доклад Bellingcat: что известно о крушении MH17 спустя три года

Foto: © MAXIM ZMEYEV / Reuters, REUTERS

17 июля исполняется три года с тех пор, как ракета в небе над восточной Украиной сбила пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysian Airlines. Погибли 298 человек. Как установило международное расследование, самолет был сбит с земли.

Loe edasi...

"Кремль, нашу историю не перепишешь". Литовцы штурмуют страницу МИД России в соцсети

В субботу жители Литвы начали в социальной сети Facebook массовую акцию под названием #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Такое сообщение жители Литвы оставляют под скандальным заявлением Российского Министерства иностранных дел (МИД), в котором партизан стран Балтии представляют преступниками.

Loe edasi...