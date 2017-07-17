ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Шенген для крымчан, взяточничество в VKG и критика "российских" планов EVR Cargo

Сегодня, 17 июля, появилась новость о том, что депутат Европарламента Яна Тоом обеспокоена отказом Европы выдавать шенгенские визы крымским гражданам России. Также в этот день стало известно, что двое работников VKG подозреваются в получении взяток, а планы госпредприятия EVR Cargo о сотрудничестве с Россией подверглись жесткой критике. Эти и другие новости понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.
Тоом обеспокоена отказом Европы выдавать шенгенские визы крымским гражданам России
Депутат Европарламента Яна Тоом подала главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос ”Жители Крыма и шенгенские визы”.
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Шенгенские визы для жителей Крыма: не все российские паспорта одинаково полезны
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Бюро депутата Европарламента Яны Тоом сообщило, что она подала главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос ”Жители Крыма и шенгенские визы”. ЕС, правда, ранее уже сформулировал и установил процедуры, касающиеся шенгенских виз для жителей Крыма с различными паспортами.
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Двое работников VKG подозреваются в получении взяток
Работники бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции 5 июля задержали двух работников дочерних предприятий концерна Viru Keemia Grupp: руководителя отдела ремонта электростанций VKG Energia OÜ и VKG руководителя отдела эксплуатации Soojus AS.
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Планы госпредприятия EVR Cargo о сотрудничестве с Россией подверглись жесткой критике
Не так давно государственная компания EVR Cargo сообщила о планах по созданию в России дочерней компании, в результате чего сразу же подверглась критике на самом высоком уровне.
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ФОТО: Пассажиры рейса Таллинн-Лондон ждали взлета четыре часа
Самолет EasyJetЮ, который должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в Лондон в аэропорт Гатвик сегодня в 16:20, поднялся в воздух только в 20:22. Вынужденные ждать в самолете четыре часа пассажиры жаловались на нехватку воздуха и нормальной еды.
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ФОТО: Снова очередь! Таллиннцам становится все сложнее поменять документы
Этим летом жителям столицы особенно много хлопот доставляет смена документов, что доказывает огромная очередь сегодня утром у бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ в Таллинее.
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Недвижимость в рассрочку: последняя надежда некредитоспособного покупателя в Эстонии
В сельской местности, где зарплаты маленькие и люди работают неофициально, единственной возможностью для приобретения жилья является обращение к продавцам, предлагающим услугу по покупке недвижимости в рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.
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C 2019 года прекратится движение пассажирских поездов по маршруту Таллинн-Пярну
Сегодня правительство решило, что из-за плохого технического состояния инфраструктуры с 2019 года прекращается движение пассажирских поездов на отрезке Лелле-Пярну. Это означает, что до завершения строительства Rail Baltic попасть из Таллинна в Пярну на поезде не получится.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Новое административное деление Эстонии — Пярну станет самым большим городом
С осенними выборами вступит в силу проводимое в рамках административной реформы объединение самоуправлений. С 15 октября самым большим по площади городом Эстонии станет Пярну с 855 м2. Таллинн отстает на целых 700 м2.
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ФОТО: В результате раскопок у Нарва-Йыэсуу сделаны важные открытия
Международная команда археологов завершила сезон раскопок на границе Нарва-Йыэсуу, где 4800 лет назад жили предки нынешних европейцев. Руководитель группы, профессор археологии Айвар Крийска, говорит, что данное поселение уже неплохо изучено, и, вероятно, в следующем году раскопки на этом месте завершатся. Начались они в 2011-м.
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Доклад Bellingcat: что известно о крушении MH17 спустя три года
17 июля исполняется три года с тех пор, как ракета в небе над восточной Украиной сбила пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysian Airlines. Погибли 298 человек. Как установило международное расследование, самолет был сбит с земли.
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"Кремль, нашу историю не перепишешь". Литовцы штурмуют страницу МИД России в соцсети
В субботу жители Литвы начали в социальной сети Facebook массовую акцию под названием #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Такое сообщение жители Литвы оставляют под скандальным заявлением Российского Министерства иностранных дел (МИД), в котором партизан стран Балтии представляют преступниками.
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