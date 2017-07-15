ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сезон соленых огурцов и фестивалей

Середину лета у журналистов принято иронически называть "сезон соленых огурцов", потому что новостей мало, и даже заготовки на зиму становятся новостным поводом. В субботу, 15 июля, аккурат в середину лета, некоторые новости кроме чисто бытовых все-таки были.

Михаил Кылварт — о личном, грядущем 40-летии и роли Сависаара в его карьере

Mihhail Kõlvart Foto: Madis Veltman

Корреспонденты газеты LP встретились с вице-мэром Таллинна центристом Михаилом Кылвартом в его доме в Мууга. Дома в это время уже были его отец Юло и спутница жизни Ангелика, которая хлопотала на кухне. Старый пес Мустик вначале с недоверием принял гостей, но быстро сменил гнев на милость.

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Клубничная катастрофа: из-за дождливого лета ягоды одолевает плесень

Из-за холодного и дождливого лета клубника в этом году созрела на пару недель позже. А теперь урожаю угрожает новая беда.

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Прохладное лето и поздний урожай сместили пик сезона заготовок

Foto: Raivo Tasso

Приготовление домашних заготовок в этом году по причине прохладного лета сдвинулось на несколько недель – продажи необходимых для заморозки и консервирования товаров набрали обороты только на этой неделе. В то же время прошлым летом уже наблюдался пик приготовления заготовок.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Что сейчас стоит покупать на рынках

Foto: Eva Ligi

Начался долгожданный сезон клубники. Самое время отправиться на рынок и за другими дарами эстонской природы. Читайте и сравнивайте, какие цены сейчас на главных рынках страны.

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Что такое "Танцы третьего мира" и почему музыка — не рупор. Интервью с российским музыкантом Феликсом Бондарёвым

Foto: erakogu

14-15 июля в Таллинне в 12-й раз проходит музыкальный фестиваль Manka Boutique. Корреспондент Delfi задал несколько вопросов хедлайнеру — Феликсу Бондарёву, который в субботу в составе поп-фанк группы Red Samara Automobile Club презентует публике новый альбом.

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ФОТО: Министр Кадри Симсон впервые в жизни прыгнула с парашютом

Kadri Simson langevarjuga hüppamas Foto: Eesti Langevarjuklubi MTÜ

В субботу министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон впервые в жизни прыгнула с парашютом. Она совершила прыжок в тандеме с инструктором Танелем Вийна в лагере Parasummer.

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Владислава Понятовского сняли с поста главы Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков

Решение о замене руководителя профсоюза приняло правление организации (а именно три его члена — сам Понятовский был, разумеется, против), что допускает устав профсоюза.

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ВИДЕО: Мугуруса победила в финале Уимблдона Уильямс-старшую

Garbine Muguruza Foto: Tim Ireland, AP

23-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (WTA 15) впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир. В финале женского одиночного разряда уроженка Венесуэлы победила в Лондоне американку Винус Уильямс (WTA 11) - 7:5, 6:0.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: Американские красавицы в Хаапсалу

American Beauty Car Show 2017 Foto: Silver Raidla

На этих выходных в Хаапсалу проходит American Beauty Car Show — крупнейшая выставка американских автомобилей в Странах Балтии. Накануне город наводнили американские красавицы и их поклонники.

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ФОТО: Как в Нарва-Йыэсуу отгуляли первый день East Beach Fest

East Beach Fest 2017 Narva-Joesuus Foto: Sergei Stepanov, NPA

14-15 июля на пляже Нарва-Йыэсуу проходит музыкальный фестиваль East Beach Fest 2017. В первый день на сцену вышли STUF, группа "Инфинити", Kristina Si и Макс Барских.

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Эстонка в Хургаде: сегодня на улицах меньше туристов, полиция проверяет у всех документы

Hurghada päev pärast rünnakut Foto: Lugeja foto

Накануне в Египте, в курортном городе Хургада произошло нападение на туристов из Германии. По словам проживающей в Хургаде уроженки Эстонии, в городе на улицах в субботу было спокойно и заметно меньше иностранцев, были усилены меры безопасности.

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ВИДЕО: ”Мы — совершенно обычные люди”. Один день из жизни свидетелей Иеговы

Лаур и Туули — муж и жена, свидетели Иеговы. Оба работают на полставки, чтобы можно было уделять достаточно времени своему самому главному призванию: миссионерской работе. Они ходят по домам и улицам, неся, по их убеждению, слово божие. Оба выросли в семьях свидетелей Иеговы.

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