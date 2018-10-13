13.10.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Съезд центристов в Пярну и ”жара” середины осени


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Sügis Tartus 2018 oktoober
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Итак, подведем итоги этой субботы.

  • Не сидите дома! Эти выходные — солнечные и необычайно теплые
  • Ратас на конгрессе Центристской партии: экономика растет, жизнь улучшается, люди возвращаются на родину
  • 984 ”за” и 20 ”против”. Ратаса переизбрали главой центристов

Эстонские застройщики, трепещите! Гигант российского рынка возводит в Таллинне жилые башни класса люкс и нацелился на Европу

Kalevi Panoramasse korteri ostja saab ühtlasi priipääsme Kalevi staadionil toimuva jälgimiseks. Ilmar Saabas

Эстонские застройщики, трепещите! Крупная российская фирма строит у стадиона ”Калев” в центре Таллинна три многоквартирных дома класса люкс, пишет Eesti Päevaleht.
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Не сидите дома! Эти выходные — солнечные и необычайно теплые

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Читайте прогноз от pogoda.ee.
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Крик души матери: в Эстонии огромные масштабы приобретает педикулез. Что дальше — тиф?

Kosmeetika, meik, meikimine, ilu, välimus Foto: Vallo Kruuser

"В Эстонии огромные масштабы приобретает педикулез. Я мать двоих детей, и с этой проблемой мы боремся два года, начиная с осени 2016 года. Поначалу семейный врач утешал, что дети везут вшей из лагерей и деревень. Но и через полгода ситуация не изменилась. Более того, по словам врача, и у ее ребенка в классе эта проблема набирала обороты", - пишет читательница "МК Эстонии".
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ФОТО: Ратас на конгрессе Центристской партии: экономика растет, жизнь улучшается, люди возвращаются на родину

Jüri Ratas Foto: Ago Tammik

Два года назад Юри Ратаса выбрали председателем Центристской партии. Тогда же он сразу стал и премьер-министром.
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Сегодня — первый международный День э-отходов!

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В субботу, 13 октября, пройдет первый международный День э-отходов, чтобы способствовать вторичному использованию электрических и электронных устройств во всем мире.
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В РПЦ заявили о вынужденном разрыве с Константинопольским патриархатом

фото иллюстративное Foto: Scanpix

Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил о том, что Русская православная церковь оказалась вынуждена разорвать единство с Константинопольским патриархатом, передает ”Россия 24”.
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ФОТО: Пол ведущей к терминалу общественного транспорта галереи Таллиннского аэропорта разваливается

Lennujaama põrand praguneb Foto: Andres Putting

В конце прошлого года был открыт переход между пассажирским терминалом Таллиннского аэропорта и терминалом общественного транспорта, но уже сегодня видно, что его пол не выдерживает нагрузки.
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Поиски пропавшего нарвитянина продолжаются: обнаружены места его ночевки, помогают и хуторяне, и чиновники

FOTO: Niina Rostovtseva

ТОП

Сегодня — 17 дней со момента пропажи Ивана Федоровича Тогидного, который 26 сентября отправился в лес Агусалу за клюквой и заблудился там. Поиски продолжаются. Сегодня на местности собралось 24 добровольца. Об этом сообщила активист Елена Кивистик.
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Государство хочет обязать всех пользоваться электронным адресом на eesti.ee: чем это чревато?

фото иллюстративное Foto: "МК"

В современном мире, а тем более в электронном государстве, коим считается Эстония, сложно представить себе человека без адреса электронной почты. Ведь он используется как идентификация на многих ресурсах в интернете. В то же время для людей, далеких от мира современных технологий, например пожилых, нет ничего надежнее почтового ящика в подъезде и писем лично в руки. Возможно, скоро все изменится, и государство обяжет всех проверять свой электронный ящик на государственном портале. Для чего это нужно, и можно ли будет от этого отказаться — разбиралась ”МК-Эстония”.
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984 ”за” и 20 ”против”. Ратаса переизбрали главой центристов

Keskerakonna kongress 3 Foto: Ago Tammik

Два года назад Юри Ратаса выбрали председателем Центристской партии. Сразу же он стал и премьером.
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Резкое подорожание стоимости вывоза мусора в разных регионах: с чем это связано?

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

С 1 ноября вывоз мусора в Кохтла-Ярве подорожает почти на 80%. Местные власти решили удовлетворить ходатайство фирмы Ekovir, которая два года назад выиграла тендер на вывоз отходов с куда более низкой ценой, чем у конкурентов, а теперь объявила о невозможности работать по прежним тарифам. В Таллинне вывоз мусора тоже подорожает, но уже в связи с тем, что Ируская станция отходов сообщила о повышении цен. Сколько же придется платить и можно ли как-то уменьшить эту статью расходов — выясняла ”МК-Эстония”.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр» заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Государство хочет обязать всех пользоваться электронным адресом на eesti.ee: чем это чревато?

13.10.2018
В современном мире, а тем более в электронном государстве, коим считается Эстония, сложно представить себе человека без адреса электронной почты. Ведь он используется как идентификация на многих ресурсах в интернете. В то же время для людей, далеких от мира современных технологий, например пожилых, нет ничего надежнее почтового ящика в подъезде и писем лично в руки. Возможно, скоро все изменится, и государство обяжет всех проверять свой электронный ящик на государственном портале. Для чего это нужно, и можно ли будет от этого отказаться — разбиралась ”МК-Эстония”.
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СМИ: зять Трампа годами не платил федеральные налоги

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Резкое подорожание стоимости вывоза мусора в разных регионах: с чем это связано?

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Как в Эстонии живут заключенные и на что чаще всего жалуются

13.10.2018
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