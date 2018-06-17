17.06.2018, 21:25

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сенсация на ЧМ-2018, скандал вокруг воздушных шариков, пожар в Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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Täna mälestati üle Eesti juuniküüditamise ohvreid. Tallinnas Vabaduse väljakul meenutatakse ohvreid mälestustseremoonia ja “Pisarate mere” installatsiooniga.
Täna mälestati üle Eesti juuniküüditamise ohvreid. Tallinnas Vabaduse väljakul meenutatakse ohvreid mälestustseremoonia ja “Pisarate mere” installatsiooniga.Foto: Kristjan Järv

Утром спасатели эвакуировали двух мужчин из квартиры, где загорелась кровать. Памятное мероприятие по случаю 77-летия июньских депортаций обернулось большим скандалом вокруг воздушных шариков, который определенно можно было предвидеть и предупредить. Главные новости дня, конечно, поставляет чемпионат мира по футболу в России. Ключевая из них — проигрыш немецкой сборной команде Мексики.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

За год прибыль концерна BLRT Grupp выросла на 92,4 процента

Kindral Kurvits Foto: BLRT Grupp

На состоявшемся 15 июня общем собрании акционеров был утвержден аудитированный годовой отчет BLRT Grupp. В 2017 году оборот реализации концерна увеличился на 17,6% по сравнению с 2016 годом и составил 399,9 миллионов евро. Доля экспорта в обороте составила 83,6%, а прибыль до выплаты налогов выросла на 92,4% и составила 19,2 миллиона евро, сообщает пресс-служба концерна.
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Lääne Elu: в пятницу по Хаапсалу прогуливался медведь

Foto: Peeter Karask

Ехавшая рано утром в пятницу на велосипеде из Таебла в Хаапсалу женщина наткнулась на медведя у перрона Ууэмыйза, сообщает издание Lääne Elu.
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Обзор столичных фастфудов: какие варианты уличной еды предлагаются в Таллинне и насколько она безопасна для желудков?

Porkuni grillbaar Foto: Anni Õnneleid, Maaleht

ТОП

Мнение о фастфуде, как о еде совсем неполезной, прочно укоренилось в народе. Во многом это совершенно справедливая информация. Однако запретный плод всегда сладок, да и вряд ли случится что-то ужасное, если иногда позволять себе выйти за рамки здорового образа жизни и предпочесть ресторану уличный лоток с простой и сытной пищей. ”МК-Эстония” проинспектировала популярные в столице точки уличного питания: что они предлагают, как отличаются цены по районам и кто следит за качеством?
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Президент Латвии: США не смогут защитить Европу от России

Raimonds Vējonis Foto: Taavi Sepp

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европа не может рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от ”ряда вызовов, включая Россию”. Об этом сообщает портал TVnet.
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ФОТО: Спасатели эвакуировали из охваченной пламенем квартиры в Ласнамяэ двух мужчин, один из которых пострадал при пожаре, другой — до него

Foto: Delfi lugeja

Сегодня утром в одной из квартир дома на улице Меелику, что в Ласнамяэ, загорелась кровать.
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В ДТП с мотоциклами за сутки пострадали пять человек

Politsei rammis kihutavat mootorratturit Foto: PPA

16 июня в ДТП пострадали четверо мотоциклистов и один водитель мотороллера, сообщает rus.err.ee.
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Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами

Foto: Andres Putting

В четверг тысячи голубых воздушных шаров покрыли столичную площадь Вабадузе, как море слез. К сожалению, они же стали и причиной большой ссоры между некоторыми родителями и организаторами памятного мероприятия, посвященного депортации 77-летней давности.
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ФОТО: В Вильяндимаа автомобиль сбил велосипедистку, потерявшую равновесие

Viljandimaal põrkasid kokku jalgrattur ja auto Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня в 10.45 в деревне Навести, что в уезде Вильяндимаа, произошло ДТП — столкнулись велосипедистка и автомобиль.
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Таави Рыйвас — Евгению Осиновскому: вызов принят!

Taavi Rõivas ja Jevgeni Ossinovski Foto: erakogu

Член Партии реформ Таави Рыйвас приветствует намерение лидера соцдемов Евгения Осиновского на будущих выборах в Рийгикогу выставить свою кандидатуру в том же избирательном округе, что и он сам.
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Суперудар Коларова принес Сербии победу над Коста-Рикой

Serbia (valges) vs Costa Rica. Foto: Dylan Martinez, Reuters/Scanpix

Программу четвертого игрового дня чемпионата мира по футболу открыл поединок в Самаре, где сборная Коста-Рики проиграла Сербии — 0:1 (0:0). Текстовую трансляцию этого поединка вел портал Delfi.
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"Это теракт": Ройзман не поверил силовикам, объявившим инцидент с такси в Москве несчастным случаем

Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER, Reuters/Scanpix

В субботу вечером автомобиль такси протаранил толпу пешеходов в центре Москвы. Произошедшее отчетливо походило на многочисленные европейские теракты, совершенные с использованием транспортных средств, однако столичные власти и силовики сразу объявили инцидент несчастным случаем. В доказательство своей версии городское управление МВД даже опубликовало видеозапись допроса водителя такси, где тот утверждает, будто с недосыпа перепутал педали. Однако кадры с места происшествия слабо соотносятся с его словами.
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ВИДЕО: Агрессивный бобр напал на финского журналиста

Kaader videost, Yle

Журналист Yle Юха Лааксонен ночью столкнулся с неприветливым бобром. Автор передач о природе Юха Лааксонен ехал ночью на велосипеде по лесной дорожке в Куусамо — он собирался записать в лесу пение ночных птиц, рассказывает портал Yle.
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Прогноз на четыре дня: лето не отменяется, но обещают дожди и грозы

Välk Tartu kohal Foto: Hendrik Osula

Согласно прогнозу погоды портала pogoda.ee, первая половина следующей недели будет в целом теплой, но дожди, столь долгожданные для горящих лесов, и грозы, лесам угрожающие, нам обещают каждый день, вплоть до четверга.
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Николай Новоселов завоевал серебро чемпионата Европы!

Tallinna Mõõk Foto: Priit Simson

В сербском Нови-Саде стартовал чемпионат Европы по фехтованию. Ветеран сборной Эстонии Николай Новоселов в индивидуальном турнире шпажистов завоевал серебряную медаль.
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Квартирное товарищество оштрафовало жильцов за неявку на субботник. ”Мы считаем, что это незаконно!”

Foto: "МК-Эстония"

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Мегасенсация в "Лужниках"! Чемпион мира Германия проиграла Мексике

Hirving Lozano (vasakul) viis Mehhiko Saksamaa vastu juhtima. Foto: CHRISTIAN HARTMANN, Reuters/Scanpix

Действующий чемпион мира по футболу Германия в первом туре мирового первенства проиграла в Москве Мексике — 0:1 (0:1). Единственный мяч в этой встрече забил на 35-й минуте Ирвинг Лосано. Портал Delfi вел текстовую трансляцию этого поединка.
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Утром спасатели эвакуировали двух мужчин из квартиры, где загорелась кровать. Памятное мероприятие по случаю 77-летия июньских депортаций обернулось большим скандалом вокруг воздушных шариков, который определенно можно было предвидеть и предупредить. Главные новости дня, конечно, поставляет чемпионат мира по футболу в России. Ключевая из них — проигрыш немецкой сборной команде Мексики.
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