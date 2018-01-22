ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сбой связи на автозаправках Circle K, пляски вокруг Рейнсалу

22 января на автозаправках Circle K произошел масштабный сбой связи. Проблема наблюдалась как в Эстонии, так и в других странах Прибалтики. Продолжается скандал с министром юстиции Урмасом Рейнсалу. Исходя из имеющейся на данный момент информации, ситуация с заявлением о выдвижении вотума недоверия решится не раньше среды.

17 автоматических заправки Circle K в Эстонии закрыты из-за сбоя связи. Проблему решают

Автозаправки Circle K в данный момент закрыты ввиду масштабного перебоя связи. Проблема наблюдается как в Эстонии, так и в других странах Прибалтики, а также в Польше. В данный момент проблема устраняется.

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Пляски вокруг Рейнсалу продолжаются: будет вотум недоверия или нет?

Justiitsminister Urmas Reinsalu Foto: Karin Kaljuläte

Исходя из имеющейся на данный момент информации, ситуация с заявлением о выдвижении вотума недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу (IRL) решится не раньше среды.

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ВИДЕО: В торговом центре Viru охранники заломали агрессивно настроенного молодого человека

В воскресенье в торговом центре Viru охранники были вынуждены были применить физическую силу к молодому человеку, который вел себя агрессивно. Молодого человека силой уложили на пол, охранники были вынуждены использовать перцовый баллончик.

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СМИ: Лидер сборной России Виктор Ан отстранен от Олимпиады-2018

Viktor An Foto: AP

32-летний российский спортсмен корейского происхождения Виктор Ан не сможет стартовать на Олимпиаде-2018, из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена

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Департамент: набирающий в соцсетях обороты флешмоб может привести с непоправимым последствиям

Foto: Terviseamet

Департамент здоровья просит родителей быть внимательными к своим детям-подросткам и вовремя объяснять им необходимость воздерживаться от участия в сомнительных флешмобах.

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СВОИ ЛЮДИ| На пути к Нобелевской премии, или Как спортсменка из Ахтме стала доктором наук

Olesja Bondarenko Foto: Jaanus Lensment

Русский Delfi запускает серию интервью с людьми, чей родной язык — русский, которые добились успеха в Эстонии и любят эту страну. Наша вторая героиня — ученый Олеся Бондаренко, которая родилась в Ахтме, районе города Кохтла-Ярве, а сейчас живет и работает в Таллинне. Олеся — автор более 20 научных статей и лауреат более 10 премий, эстонских и международных.

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Лечащий врач Сависаара: его состояние не позволяет участвовать в судебном процессе

Edgar Savisaar sügisel Harju maakohtus. Foto: Hendrik Osula

Скорее всего, Эдгар Сависаар, который должен завтра и послезавтра предстать перед судом по делу о коррупции, этого не сделает, поскольку уже вторую неделю находится на лечении в Йыгеваской больнице.

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ВИДЕО: Оказавшийся в центре скандала Рейнсалу: мои извинения были искренними

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал, что сам подавать в отставку не будет и что уверенности ему придает поддержка партнеров по коалиции и однопартийцев.

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ВИДЕО: Юри Ратас: вотум недоверия Рейнсалу — политическая игра реформистов

Премьер-министр Юри Ратас говорит, что возможное выдвижение вотума недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу не означает, что правительство испытывает кризис. По его мнению, за заявлением о вотуме стоит, скорее, ”политическая игра” Партия реформ.

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Претензия EKRE к Рейнсалу: в судах Эстонии русский стал вторым языком

Urmas Reinsalu Foto: Priit Simson

Оппозиционная парламентская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не спешит присоединиться к возможному вотуму недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу (IRL) из-за его высказывания на тему насилия над женщинами — при этом у EKRE есть свои претензии к министру.

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