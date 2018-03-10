ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сбой подачи электричества в Таллинне, репортаж из аэрошколы дронов, большое интервью Путина

Сегодня, 10 марта, в Таллинне произошел кратковременный сбой подачи электричества. Это затронуло около 9000 пользователей. Также сегодня Delfi опубликовал видеорепортаж из школы дронов. Об этом и другом читайте в нашей подборке "Главное за день".

ВИДЕО: Это вам не игрушки! В первой в Эстонии аэрошколе учат управлять дронами

В конце 2017 года Таллиннский департамент образования провел конкурс на участие в проекте #EduInnoLab. К участию были приняты школы с прошлым опытом применения технологий и желанием развития этого направления. В результате в проект попали Таллиннский детский сад ”Куллатера”, детский сад ”Лийкури”, Таллиннская 21-я школа, Таллиннская 53-я школа, Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия, Таллиннская Лиллекюлаская гимназия, Пельгулиннаская гимназия и Таллиннская школа Сюдалинна.

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В Таллинне произошел кратковременный сбой подачи электричества, который затронул 9000 потребителей

Elektrikatkestus Foto: Argo Ingver

Утром в некоторых домах Таллинна произошел кратковременный сбой подачи электричества, который затронул порядка 9000 потребителей.

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Путин рассказал о работе Пескова, который несет ”пургу” и "скачках на медведе"

Dmitri Peskov Foto: Aleksandr Zemljanitšenko, AP

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC иронично отметил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков ”иногда несет пургу”. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Вятса слепили более 2000 снеговиков

Сегодня, 10 марта, в Вяатса жители Эстонии сооружали снеговиков, что побить мировой рекорд по лепке снежных баб.

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ФОТО: В конкурсе на лучший дизайн 2-евровой монеты победила 15-летняя девочка из Тырва

2eurose laulupeomündi joonistuskonkursi võitjate autasustamine Foto: Eesti Pank

В конкурсе на лучший дизайн 2-евровой монеты, посвященной 150-летию Певческого праздника, победила девочка 15-летняя Грете-Лизетте Гулбис из Тырваской гимназии.

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"Синеглазое" правительство: троих министров видели с фингалами, кто следующий?

Скриншот

Министр культуры Индрек Саар, министр внутренних дел Андрес Анвельт и министр образования Майлис Репс в последние месяцы попали в объективы камер с синяком под глазом.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: В Эстонии на ж/д переездах происходит много несчастных случаев из-за нетерпеливости людей

Delfi

В Эстонии на железнодорожных переездах и переходах происходит много происшествий из-за нетерпеливости людей.

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Ледовая переправа между Сааремаа и Хийумаа закрыта из-за водителей, которые не соблюдали ПДД

Jäätee Triigi Tärkma Foto: Irina Mägi

Открытая в четверг ледовая переправа между Сааремаа и Хийумаа закрыта из-за безалаберных водителей.

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”Я — тот, кто помогает, поддерживает и вдохновляет”. Первое и "последнее" интервью загадочного возлюбленного Элины Нечаевой

Elina Nechayeva ja David Pärnamets Foto: Priit Simson

Загадочный возлюбленный эстонской певицы Элины Нечаевой Давид Пярнаметс первый и, по его собственным словам, последний раз открывается прессе, пишет LP.

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Элина Нечаева: я — самостоятельная женщина и никому не позволю наступать себе на хвост

Eesti Laul 2018 finaal 3.märts 2018 Foto: Andres Putting

Сегодня LP и Delfi опубликовали большое интервью с возлюбленным Элины Нечаевой Давидом Пярнаметсом, которое он сам назвал первым и последним интервью эстонской прессе. Об их отношениях поведала и сама певица.

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