ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сближение самолетов над Балтикой и возвращение Nokia 3310

Сегодня, 21 июня, натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу, но его отогнал российский истребитель Су-27. В этот же день в Эстонии поступили в продажу телефоны Nokia 3310 и Nokia 3, первый из них был раскуплен всего за несколько часов. Эти и другие новости среды — в нашей ежедневной подборке.

Виктория Ладынская: я против противопоставления эстонцев и русских

Foto: Priit Simson

35-летняя Виктория Ладынская стала первым русским вице-председателем партии IRL и является возможным кандидатом от партии на пост мэра Таллинна. Политик дала изданию Eesti Ekspress интервью, в котором ответила на некоторые животрепещущие вопросы.

Loe edasi...

Порайонно: где и как в Таллинне адаптированы дома для людей с особыми потребностями

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

В сентябре 2016 года стартовал пилотный проект адаптации жилья для людей с особыми потребностями. К маю были приспособлены первые девять домов, а к концу года планируется адаптировать дома 45 нуждающихся в помощи таллиннцев. Цель проекта — создать для таких людей лучшие условия для жизни, учебы и работы. Delfi поинтересовался у столичных районных управ, есть ли в их части города специально обустроенные дома — и не только в рамках проекта, а также имеются ли планы по их адаптации.

Loe edasi...

Мужчина, пострадавший при пожаре в Копли, скончался в больнице

Nisu 28 tulekahju 19.06.2017 Foto: Andres Putting

В понедельник в Пыхья-Таллинне не улице Нису в многоквартирном доме произошел взрыв и возникло возгорание. Сегодня стало известно, что пострадавший при этом мужчина скончался в больнице.

Loe edasi...

Получившая сильные ожоги сирийская беженка из Ласнамяэ вышла из комы

Получившая тяжелые ожоги сирийка из Ласнамяэ находится в сознании и уже дала показания полиции.

Loe edasi...

Kanal 2 и TV3 прекращают свободное вещание

Eesti Meedia решил, что телеканал Kanal 2 с 1 августа прекращает свободное вещание. Изменение касается только клиентов, которым канал транслируется беспроводным способом и бесплатно. Для клиентов фирм-операторов, которые платят за услугу, ничего не изменится, пишет Ärileht.

Loe edasi...

Погрязший в обязательствах судебный исполнитель просит списать его долги: "а то пострадают налогоплательщики"

14 AASTAT VANA PILT: Tookord ütles Urmas Tärno võlgade kohta, et „endale on kõige parem, kui maksate ära enne, kui asi täituri kätte läheb“. Nüüd on tema enda võlad kolleeg Elin Vilippuse menetleda. Tiit Blaat

Судебный исполнитель Урмас Тярно просит банк простить ему большую часть долга, иначе наряду с ним может обанкротиться и Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих, а оплачивать долг придется налогоплательщикам, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Известный роскошным образом жизни бизнесмен обвиняется в масштабном отмывании денег

KÄIVAD KOHTU VAHET: Henry Kallas koos oma kaitsja Aivar Pilvega (vasakul). Rauno Volmar

Недавно прокуратура предъявила известному своим шикарным стилем жизни бизнесмену Хенри Калласу (27) новое обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Это — совершенно новый поворот в продолжающейся судебной саге предпринимателя, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Вероятный смертник на вокзале в Брюсселе был убит военными

Foto: Geert Vanden Wijngaert, AP

Военный патруль на Центральном вокзале в Брюсселе застрелил мужчину, заметив у него нечто, похожее на пояс смертника. По нему открыли огонь после того, как раздался небольшой взрыв. Никто больше не пострадал.

Loe edasi...

Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

F-35 tankimine Euroopa kohal Foto: Andres Putting

Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу, но его отогнал российский истребитель Су-27, передает журналист, находившийся на борту министра.

Loe edasi...

ВИДЕО: Путин выдал видеозапись ударов американской авиации за российский обстрел в Сирии

YouTube

В сериале ”Путин” Оливера Стоуна российский президент показал режиссеру видео, где, по его словам, зафиксирована ”работа нашей авиации” в Сирии, пишет "Медуза".

Loe edasi...

БОЛЬШОЙ ГРАФИК: В каких магазинах выгоднее всего закупиться перед праздниками

Foto: Andres Putting

Июньскую потребительскую корзину Delfi Kasulik решил составить непосредственно перед праздниками, чтобы выяснить, какие магазины прилагают во имя ”яановых покупок” больше всего усилий. Похоже, что все.

Loe edasi...

Возвращение легенды состоялось: жители Эстонии за считанные часы смели Nokia 3310 с прилавков

Nokia 3310. Foto: Eero Vabamägi

Сегодня утром Tele2 сообщила о поступлении в продажу телефонов Nokia 3310 и Nokia 3.

Loe edasi...

ФОТО: Первое нарвское гигантское граффити готово. Сравните эскиз и финальную версию

Mextonia, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Мексиканский уличный художник Бенуж Герреро завершил работу над масштабным граффити, украсившим главный фасад нарвского Дома народов, основательно переработав собственный эскиз, а точнее — выполнив композицию по его мотивам.

Loe edasi...

ВИДЕО: Как популярный российский блогер Варламов гулял по Нарве и Ивангороду и на что обратил внимание

Один из самых известных российских блогеров-фотографов Илья Варламов, прославившийся во многом благодаря своим путевым заметкам, делающимся во время или по итогам визитов в города России и не только, выложил в своем блоге видео, посвященное Нарве и Ивангороду.

Loe edasi...