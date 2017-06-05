ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сависаар достаточно здоров для суда, в Таллинне растет число фальшивых купюр

Экспертиза постановила, что здоровье позволяет Эдгару Сависаару участвовать в судебном процессе, который начнется уже в понедельник, а евролибералы осудили визиты Яны Тоом в Сирию. Читайте также интервью с председателем ОЛПЭ Валевом Калдом и о росте числа случаев использования фальшивых купюр в столице.
ГРАФИК: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая группировка ”Исламское государство” взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в центре Лондона, передает Reuters.
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В Таллинне стремительно растет число случаев использования фальшивых купюр
Эстонские власти выявляют все больше случаев использования поддельных денежных банкнот: в мае в Таллинне и Харьюмаа был выявлен 61 такой инцидент, что в два раза больше, чем в том же месяце прошлого года.
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Министр Майлис Репс использует служебный автомобиль, чтобы возить детей в школу
Министр образования и науки Майлис Репс использует единственный автомобиль министерства для того, чтобы отвозить по утрам в школу своих детей.
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ГРАФИК: Согласно исследованию, среди врагов России Эстония на седьмом месте
По данным опроса Левада-центра, каждый пятый житель России (21%) считает, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону, передает ”Интерфакс”.
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Валев Калд — про дрейф центристов к EKRE, эксперименты над детьми и дружбу народов
На прошлой неделе в Таллинне прошла конференция Объединенной левой партии Эстонии на тему ”Левая политика в Эстонии: реальность и перспектива”. На ней левые приняли резолюцию, которая станет основой новой программы партии.
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Издание: ”разминирование” мусора может стоить Кландорфу разбирательств с полицией
В воскресенье пресс-секретарь Полиции и погранохраны Сейко Куйк подтвердил, что на выходных им поступило сообщение о проступке относительно возможного нарушения закона при вызове саперов, пишет Eesti Päevaleht.
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Грибаускайте в Таллинне: электронные выборы не гарантируют анонимности и безопасности
Литва не планирует переходить на электронное голосование по причине того, что это не безопасно, заявила президент страны Даля Грибаускайте.
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Евролибералы осудили визиты Яны Тоом к Асаду
На выходных в Любляне на заседании совета Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) совет партии осудил визиты евродепутата от Эстонии Яны Тоом в Сирию и ее встречи с военным преступником Башаром Асадом.
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Аналитик: война против Европы остановится лишь с исчезновением халифата
Политолог и аналитик Тоомас Алаталу пишет на страницах Eesti Päevaleht о том, что теракт в Лондоне показал, что в борьбе против террористических группировок следует сделать кардинальные изменения.
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Результат экспертизы: здоровье позволяет Сависаару участвовать в судебном процессе
Сегодня Харьюский уездный суд получил результаты экспертизы здоровья Эдгара Сависаара, согласно которым экс-мэр Таллинна в состоянии участвовать в судебном процессе. Первое заседание назначено на понедельник.
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Издание: международная фармацевтическая компания загнала Эстонию в тупик
Международная фармацевтическая фирма, которую Еврокомиссия подозревает в злоупотреблении своим положением монополиста, загнала в тупик и Эстонию, пишет Äripäev.
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