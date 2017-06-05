ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сависаар достаточно здоров для суда, в Таллинне растет число фальшивых купюр

Экспертиза постановила, что здоровье позволяет Эдгару Сависаару участвовать в судебном процессе, который начнется уже в понедельник, а евролибералы осудили визиты Яны Тоом в Сирию. Читайте также интервью с председателем ОЛПЭ Валевом Калдом и о росте числа случаев использования фальшивых купюр в столице.

ГРАФИК: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Britain London Bridge Attack Foto: Raphael Satter, AP

Террористическая группировка ”Исламское государство” взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в центре Лондона, передает Reuters.

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В Таллинне стремительно растет число случаев использования фальшивых купюр

Raha Foto: Anni Õnneleid

Эстонские власти выявляют все больше случаев использования поддельных денежных банкнот: в мае в Таллинне и Харьюмаа был выявлен 61 такой инцидент, что в два раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Министр Майлис Репс использует служебный автомобиль, чтобы возить детей в школу

Mailis Reps Foto: Priit Simson

Министр образования и науки Майлис Репс использует единственный автомобиль министерства для того, чтобы отвозить по утрам в школу своих детей.

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ГРАФИК: Согласно исследованию, среди врагов России Эстония на седьмом месте

Foto: Mikhail Fomichev, RIA Novosti

По данным опроса Левада-центра, каждый пятый житель России (21%) считает, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону, передает ”Интерфакс”.

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Валев Калд — про дрейф центристов к EKRE, эксперименты над детьми и дружбу народов

Valev Kald Kreekas Foto: Pressifoto

На прошлой неделе в Таллинне прошла конференция Объединенной левой партии Эстонии на тему ”Левая политика в Эстонии: реальность и перспектива”. На ней левые приняли резолюцию, которая станет основой новой программы партии.

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Издание: ”разминирование” мусора может стоить Кландорфу разбирательств с полицией

Nõmmelased Elmo Ant (vasakul) ja Tiit Kruusalu tõid reedel munitsipaalpolitsei ja avalikkuse silme all protestiks prügikotid Tallinna linnavalitsuse hoone ette. Foto: Andres Putting

В воскресенье пресс-секретарь Полиции и погранохраны Сейко Куйк подтвердил, что на выходных им поступило сообщение о проступке относительно возможного нарушения закона при вызове саперов, пишет Eesti Päevaleht.

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Грибаускайте в Таллинне: электронные выборы не гарантируют анонимности и безопасности

Dalia Grybauskaitė visiit Eestisse Foto: Priit Simson

Литва не планирует переходить на электронное голосование по причине того, что это не безопасно, заявила президент страны Даля Грибаускайте.

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Евролибералы осудили визиты Яны Тоом к Асаду

Yana Toom, Bashar al-Assad, Tatjana Ždanoka ja Javier Couso Permuy Foto: Yana Toom

На выходных в Любляне на заседании совета Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) совет партии осудил визиты евродепутата от Эстонии Яны Тоом в Сирию и ее встречи с военным преступником Башаром Асадом.

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Аналитик: война против Европы остановится лишь с исчезновением халифата

Foto: kollaaž

Политолог и аналитик Тоомас Алаталу пишет на страницах Eesti Päevaleht о том, что теракт в Лондоне показал, что в борьбе против террористических группировок следует сделать кардинальные изменения.

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Результат экспертизы: здоровье позволяет Сависаару участвовать в судебном процессе

Edgar Savisaar Foto: Andres Putting

Сегодня Харьюский уездный суд получил результаты экспертизы здоровья Эдгара Сависаара, согласно которым экс-мэр Таллинна в состоянии участвовать в судебном процессе. Первое заседание назначено на понедельник.

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Издание: международная фармацевтическая компания загнала Эстонию в тупик

Kairi Kull ja tütar Katariina Foto: Tiit Blaat

Международная фармацевтическая фирма, которую Еврокомиссия подозревает в злоупотреблении своим положением монополиста, загнала в тупик и Эстонию, пишет Äripäev.

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