ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самые влиятельные люди в ЭР, протест сторонников ЕКРЭ против миграционного пакта ООН и одобрение пакта в Рийгикогу

Премьер-министр Юри Ратас выступил с кратким заявлением по поводу инцидента у Керченского пролива между российскими и украинскими военно-морскими силами, сообщает правительство в Facebook.

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ТОП влиятельных общественных деятелей 2018 года по версии Delfi и EPL

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских общественных деятелей 2018 по версии Delfi и EPL.

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ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

Vene ja Ukraina laevade standoff Foto: TASS

26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.

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ФОТО и ВИДЕО: EKRE провела перед Рийгикогу акцию протеста против миграционного пакта ООН

Акция началась в 10 часов утра перед Рийгикогу и продлится, как минимум, до начала заседания по данному вопросу.

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ВИДЕО: Нападение сторонников EKRE на соцдема Таранда: потерпевший обратился в травмпункт, заведено уголовное дело

Возле Рийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимают участие сторонники EKRE. Индрек Таранд призывал голосовать на соцдемов. В результате активисты на него набросились.

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Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL

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В этом году Delfi публикует не ТОП влиятельных русских в Эстонии, а ТОП тех, кто больше всего в этом году повлиял на русскоязычное население. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL.

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Посол Эстонии на Украине: такую неприкрытую агрессию Россия проявила впервые

Gert Antsu Foto: Madis Veltman

Посол Эстонии на Украине Герт Антсу говорит, что хоть Россия и делает безразличный вид и говорит, мол, ”нас там нет”, при атаке украинских судов в Азовском море она сделала большой шаг вперед.

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Министр обороны Юри Луйк: полномасштабный военный конфликт на Украине может разразиться в любую минуту