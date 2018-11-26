ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самые влиятельные люди в ЭР, протест сторонников ЕКРЭ против миграционного пакта ООН и одобрение пакта в Рийгикогу

Миграционный пакт ООН одобрен Эстонским парламентом, хотя 30 депутатов просто отказались участвовать в голосовании.
Рассмотрению пакта в Рийгикогу предшествовала акция протестов его противников, получившаяся довольно скандальной.
Delfi и EPL составили ТОП самых влиятельных жителей Эстонии.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
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В воскресенье вечером на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, когда 28-летняя женщина потеряла контроль над машиной, пытаясь избежать столкновения с резко затормозившим спереди автомобилем, и в итоге трое ее детей были доставлены в больницу. Loe edasi…
Самый тяжелый день Юри Ратаса: если бы все пошло иначе, мы жили бы в другой Эстонии
Почему несмотря на правительственный кризис премьер-министр Юри Ратас все равно остается самым влиятельным? Loe edasi…
"Серьезное нарушение международного права". Ратас осудил действия России по захвату кораблей украинских ВМС
Премьер-министр Юри Ратас выступил с кратким заявлением по поводу инцидента у Керченского пролива между российскими и украинскими военно-морскими силами, сообщает правительство в Facebook. Loe edasi…
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ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
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ФОТО и ВИДЕО: EKRE провела перед Рийгикогу акцию протеста против миграционного пакта ООН
Акция началась в 10 часов утра перед Рийгикогу и продлится, как минимум, до начала заседания по данному вопросу. Loe edasi…
ВИДЕО: Нападение сторонников EKRE на соцдема Таранда: потерпевший обратился в травмпункт, заведено уголовное дело
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Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL
В этом году Delfi публикует не ТОП влиятельных русских в Эстонии, а ТОП тех, кто больше всего в этом году повлиял на русскоязычное население. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. Loe edasi…
Посол Эстонии на Украине: такую неприкрытую агрессию Россия проявила впервые
Посол Эстонии на Украине Герт Антсу говорит, что хоть Россия и делает безразличный вид и говорит, мол, ”нас там нет”, при атаке украинских судов в Азовском море она сделала большой шаг вперед. Loe edasi…
Министр обороны Юри Луйк: полномасштабный военный конфликт на Украине может разразиться в любую минуту
Министр обороны Юри Луйк констатировал, что вчерашний военно-морской конфликт в Керченском проливе и в Азовском море очередной акт агрессии России против Украины, для разрешения которого международное сообщество должно немедленно предпринять шаги. Loe edasi…
"Запрыгнул за сцену и начал орать". Мадисон обвинил СМИ в ”абсолютно неверном освещении” и поведал свою правду о стычке с Тарандом
ВозлеРийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимают участие сторонники EKRE. Индрек Таранд призывал голосовать за соцдемов. В результате активисты на него набросились. По словам члена EKRE Яака Мадисона, масс-медиа все освещает абсолютно неверно. Loe edasi…
В Силламяэ 14-летний юноша стрелял из пневматического пистолета: 13-летняя девушка в больнице
В субботу, 24 ноября, в Силламяэ на улице Кеск в 13-летнюю девушку стреляли из пмневматического пистолета, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Директор банка объяснил, почему потребительские кредиты в Эстонии дороже,чем в Скандинавии
Исполнительный директор InbankEesti Маргус Кастейн объяснил, почему эстонские потребительские кредиты дороже скандинавских. Полностью с его статьей можете ознакомиться тут. Loe edasi…
В Рийгикогу одобрили заявление о миграционном пакте ООН. 30 депутатов предпочли не голосовать
В понедельник, 26 ноября, Рийгикогу на дополнительном заседании одобрил заявление о рамочном Глобальном соглашении ООН по миграции, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
ГРАФИК: Почем нынче топливо для народа? Сравниваем цены на бензин, дизель и газ в разных странах ЕС
Недавно цены на бензин, дизель и газ опять подскочили. Loe edasi…