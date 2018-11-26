26.11.2018, 21:33

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самые влиятельные люди в ЭР, протест сторонников ЕКРЭ против миграционного пакта ООН и одобрение пакта в Рийгикогу


rus.delfi.ee
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EKRE toetajad protestisid ränderaamistiku vastu
EKRE toetajad protestisid ränderaamistiku vastuFoto: Jaanus Lensment

Миграционный пакт ООН одобрен Эстонским парламентом, хотя 30 депутатов просто отказались участвовать в голосовании.

Рассмотрению пакта в Рийгикогу предшествовала акция протестов его противников, получившаяся довольно скандальной.

Delfi и EPL составили ТОП самых влиятельных жителей Эстонии.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

На шоссе Таллинн-Тарту из-за резкого торможения пострадали трое детей

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

В воскресенье вечером на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, когда 28-летняя женщина потеряла контроль над машиной, пытаясь избежать столкновения с резко затормозившим спереди автомобилем, и в итоге трое ее детей были доставлены в больницу.
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Самый тяжелый день Юри Ратаса: если бы все пошло иначе, мы жили бы в другой Эстонии

Illustratsioon

Почему несмотря на правительственный кризис премьер-министр Юри Ратас все равно остается самым влиятельным?
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"Серьезное нарушение международного права". Ратас осудил действия России по захвату кораблей украинских ВМС

Jüri Ratas Foto: Karin Kaljuläte

Премьер-министр Юри Ратас выступил с кратким заявлением по поводу инцидента у Керченского пролива между российскими и украинскими военно-морскими силами, сообщает правительство в Facebook.
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ТОП влиятельных общественных деятелей 2018 года по версии Delfi и EPL

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских общественных деятелей 2018 по версии Delfi и EPL.
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ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

Vene ja Ukraina laevade standoff Foto: TASS

26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
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ФОТО и ВИДЕО: EKRE провела перед Рийгикогу акцию протеста против миграционного пакта ООН

ТОП

Акция началась в 10 часов утра перед Рийгикогу и продлится, как минимум, до начала заседания по данному вопросу.
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ВИДЕО: Нападение сторонников EKRE на соцдема Таранда: потерпевший обратился в травмпункт, заведено уголовное дело

Возле Рийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимают участие сторонники EKRE. Индрек Таранд призывал голосовать на соцдемов. В результате активисты на него набросились.
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Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL

graafika

В этом году Delfi публикует не ТОП влиятельных русских в Эстонии, а ТОП тех, кто больше всего в этом году повлиял на русскоязычное население. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL.
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Посол Эстонии на Украине: такую неприкрытую агрессию Россия проявила впервые

Gert Antsu Foto: Madis Veltman

Посол Эстонии на Украине Герт Антсу говорит, что хоть Россия и делает безразличный вид и говорит, мол, ”нас там нет”, при атаке украинских судов в Азовском море она сделала большой шаг вперед.
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Министр обороны Юри Луйк: полномасштабный военный конфликт на Украине может разразиться в любую минуту

Valitsuse pressikonverents. 6.05.2018 Foto: Karin Kaljuläte

Министр обороны Юри Луйк констатировал, что вчерашний военно-морской конфликт в Керченском проливе и в Азовском море очередной акт агрессии России против Украины, для разрешения которого международное сообщество должно немедленно предпринять шаги.
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"Запрыгнул за сцену и начал орать". Мадисон обвинил СМИ в ”абсолютно неверном освещении” и поведал свою правду о стычке с Тарандом

Jaak Madison Foto: Kristjan Järv

Возле Рийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимают участие сторонники EKRE. Индрек Таранд призывал голосовать за соцдемов. В результате активисты на него набросились. По словам члена EKRE Яака Мадисона, масс-медиа все освещает абсолютно неверно.
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В Силламяэ 14-летний юноша стрелял из пневматического пистолета: 13-летняя девушка в больнице

Tulistamine Foto: Eero Vabamägi

В субботу, 24 ноября, в Силламяэ на улице Кеск в 13-летнюю девушку стреляли из пмневматического пистолета, сообщает rus.err.ee.
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Директор банка объяснил, почему потребительские кредиты в Эстонии дороже,чем в Скандинавии

Raha Foto: Argo Ingver

Исполнительный директор Inbank Eesti Маргус Кастейн объяснил, почему эстонские потребительские кредиты дороже скандинавских. Полностью с его статьей можете ознакомиться тут.
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В Рийгикогу одобрили заявление о миграционном пакте ООН. 30 депутатов предпочли не голосовать

Ränderaamistiku arutelu riigikogus Foto: Jaanus Lensment

В понедельник, 26 ноября, Рийгикогу на дополнительном заседании одобрил заявление о рамочном Глобальном соглашении ООН по миграции, сообщает rus.err.ee.
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ГРАФИК: Почем нынче топливо для народа? Сравниваем цены на бензин, дизель и газ в разных странах ЕС

Tankla Foto: Ilmar Saabas

Недавно цены на бензин, дизель и газ опять подскочили.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самые влиятельные люди в ЭР, протест сторонников ЕКРЭ против миграционного пакта ООН и одобрение пакта в Рийгикогу

26.11.2018
Миграционный пакт ООН одобрен Эстонским парламентом, хотя 30 депутатов просто отказались участвовать в голосовании.

Рассмотрению пакта в Рийгикогу предшествовала акция протестов его противников, получившаяся довольно скандальной.

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