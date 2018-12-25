ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самые шокирующие дорожные видео 2018 года и праздничная ностальгия по детству

С Рождеством, дорогие читатели! Если вы весь день праздновали, сейчас самое время ознакомиться с нашей подборкой самых важных новостей этого рождественского вторника.
ВИДЕО: Нет слов! Самые шокирующие видео, снятые на дорогах Эстонии в уходящем году
В уходящем году количество смертей на дорогах Эстонии стало резко расти. Если посмотреть на нерадивых водителей, попавших на видео в Эстонии в течение года, то эта печальная статистика не удивляет. Loe edasi...
Ностальгия по детству и колядкам: студентка Элина любит в праздники проводить время с семьей
Будущий хореограф-постановщик, студентка Вильяндиской академии культуры Тартуского университета Элина Масинг (21) все свое детство должна была “заработать” подарок на праздниках: спеть, станцевать, рассказать стихотворение. Уже с давних времен ее семья на Рождество снимает домик за городом, а встречу Нового года невозможно представить без бабушки, дедушки и салюта на площади Вабадузе. Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА АВАРИИ: В столкновении двух автомобилей в Ярвамаа погибла 55-летняя женщина, три человека пострадали
Сегодня около 16 часов в волости Тюри поблизости от поселка Сяревере на шоссе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла 55-летняя женщина, скорая помощь доставила трех человек в больницу на осмотр. Loe edasi...
В Дублине застрелен помощник планировавшего заказное убийство Имре Аракаса
Кабинет министров опубликовал расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых Москва ввела санкции. В него добавились 245 человек и семь компаний. Loe edasi...
Цена на нефть катастрофически рухнула
Цена на нефть марки Brent рухнула на 13% с момента начала торгов и остановилась на стоимости в $47 за баррель. Loe edasi...
ФОТО: В роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы в сочельник родилось семь малышей, большинство — девочки
У замечательных акушерок Ида-Таллиннской центральной больницы хватало работы и в рождественский сочельник, потому что в общей сложности приняли семь родов. Среди новорожденных было двое мальчиков и пять девочек. Loe edasi...
ФОТО: На пляже Суурупи вода стала кроваво-красной
В Суурупи вода в море окрасилась в кроваво-красный. Причина странного явления в красных водорослях. Loe edasi...
ФОТО: Самые красивые рождественские елки — у читателей Delfi. Покажите нам свою!
Редакция Delfi желает всем читателям хороших праздников! Мы собираем рождественское настроение со всей Эстонии. Loe edasi...