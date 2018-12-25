25.12.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самые шокирующие дорожные видео 2018 года и праздничная ностальгия по детству

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самые шокирующие дорожные видео 2018 года и праздничная ностальгия по детству
Foto: Argo Ingver

С Рождеством, дорогие читатели! Если вы весь день праздновали, сейчас самое время ознакомиться с нашей подборкой самых важных новостей этого рождественского вторника.

ВИДЕО: Нет слов! Самые шокирующие видео, снятые на дорогах Эстонии в уходящем году

Liiklusvideod aastast 2018. Foto: Delfi TV

В уходящем году количество смертей на дорогах Эстонии стало резко расти. Если посмотреть на нерадивых водителей, попавших на видео в Эстонии в течение года, то эта печальная статистика не удивляет.
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Ностальгия по детству и колядкам: студентка Элина любит в праздники проводить время с семьей

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Будущий хореограф-постановщик, студентка Вильяндиской академии культуры Тартуского университета Элина Масинг (21) все свое детство должна была “заработать” подарок на праздниках: спеть, станцевать, рассказать стихотворение. Уже с давних времен ее семья на Рождество снимает домик за городом, а встречу Нового года невозможно представить без бабушки, дедушки и салюта на площади Вабадузе.
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ФОТО С МЕСТА АВАРИИ: В столкновении двух автомобилей в Ярвамаа погибла 55-летняя женщина, три человека пострадали

Järvamaal hukkus kahe auto kokkupõrkes 55-aastane naine Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня около 16 часов в волости Тюри поблизости от поселка Сяревере на шоссе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла 55-летняя женщина, скорая помощь доставила трех человек в больницу на осмотр.
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В Дублине застрелен помощник планировавшего заказное убийство Имре Аракаса

Foto: Irish Independent

В Ирландии в Дублине в субботу убили главаря местной банды Кинахана Эрика Фаулера, который помогал гражданину Эстонии Имре Аракасу подготовить заказное убийство местного деятеля преступного мира.
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В Кулна автомобиль врезался в пассажирский поезд

Kulnas avarii teinud rongi tagasi rööbastele tõstmine Foto: Hendrik Osula

В Харьюмаа на железнодорожном переезде Кулна сегодня утром автомобиль врезался в пассажирский поезд.
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ФОТО: Близ Пуртсе автомобиль с российскими номерами съехал с дороги и перевернулся

Autoõnnetus Foto: Lugeja foto

На 137 километре шоссе Таллинн-Нарва поблизости от Пуртсе незадолго до 15 часов съехал с дороги и перевернулся через крышу автомобиль, который направлялся в сторону Таллинна.
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Правительство РФ опубликовало новый санкционный список по Украине

Foto: Stringer, Sputnik

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Кабинет министров опубликовал расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых Москва ввела санкции. В него добавились 245 человек и семь компаний.
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Цена на нефть катастрофически рухнула

Naftapumbad Bahreinis. Hasan Jamali, Reuters / Scanpix

Цена на нефть марки Brent рухнула на 13% с момента начала торгов и остановилась на стоимости в $47 за баррель.
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ФОТО: В роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы в сочельник родилось семь малышей, большинство — девочки

Jõulubeebi Mia Foto: Jaanus Lensment

У замечательных акушерок Ида-Таллиннской центральной больницы хватало работы и в рождественский сочельник, потому что в общей сложности приняли семь родов. Среди новорожденных было двое мальчиков и пять девочек.
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ФОТО: На пляже Суурупи вода стала кроваво-красной

Punavetikatest punane meri Suurupis Foto: Sotsiaalmeedia

В Суурупи вода в море окрасилась в кроваво-красный. Причина странного явления в красных водорослях.
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ФОТО: Самые красивые рождественские елки — у читателей Delfi. Покажите нам свою!

Isetehtud jõulupuud Foto: Lugeja foto

Редакция Delfi желает всем читателям хороших праздников! Мы собираем рождественское настроение со всей Эстонии.
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