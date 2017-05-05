ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии, Валентина "Субарик" дала интервью Delfi

Сегодня, 5 мая, стало известно, что в среду вечером впервые в этом году российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии. Речь идет о самолете ИЛ-96, принадлежащем Специальному летному отряду ”Россия”, подчиненному Управлению делами президента РФ. Также сегодня корреспондент Delfi пообщался с пенсионеркой из Ласнамяэ Валентиной Тереховой, которую пользователи интернета окрестили Субариком. В самом начале интервью Валентина признает, что у нее много нарушений ПДД, в конце же заявляет, что у нее их вообще нет. Эти и другие новости этой пятницы читайте в нашей подборке.

ВИДЕО DELFI: Валентина "Субарик": у меня нарушений ПДД вообще нет!

Valentina Terehhova, Subarik Foto: Tiit Blaat

Пенсионерку из Ласнамяэ Валентину Терехову пользователи интернета окрестили Субариком. В специально созданной группе на Facebook пользователи выкладывают фото и видео нарушений Валентины. В самом начале интервью Валентина признает, что у нее много нарушений ПДД, в конце же заявляет, что у нее их вообще нет.

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Самолет Управления делами президента РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

Aeroflot Foto: Andres Putting

В среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вошел принадлежащий государственному учреждению Российской Федерации самолет. Речь идет о самолете ИЛ-96, принадлежащем Специальному летному отряду ”Россия”, подчиненному Управлению делами президента РФ, сообщили Силы обороны.

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Департамент постановил остановить строительство на принадлежащей известному шоумену исторической земле

Mäeküla 9 krunt Foto: Kollaaž

Внимательный гражданин, прогуливаясь по Кадриоргу, заметил, что в непосредственной близости от музея KUMU, ”под тенью глинта возведена непонятная будка и иные странности”, пишет Eesti Päevaleht.

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Мусульмане Украины недовольны визитом эстонского имама Ильдара Мухамедшина в Крым

Eesti islami koguduse peaimaam Ildar Muhhamedšin on väidetavalt väärkasutanud koguduse vara. Foto: Andres Putting

В среду муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов подверг критике эстонского имама Ильдара Мухамедшина за его участие в презентации книги в Крыму.

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Издание: доверие к противникам Rail Baltic подрывается сотрудничеством с пророссийскими пропагандистами

Rail Balticu vastu Harju tänaval meelt avaldanud mees seisis sama truult MTÜ Eesti Vanemad juhi Anastassija Raja kõrval ka NATO-vastasel "rahumarsil". Foto: Ilmar Saabas

Среди противников строительства железной дороги Rail Baltic есть как священнослужители, именитые ученые, политики, так и прокремлевские пропагандисты, пишет Eesti Päevaleht.

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Комиссия по расследованию домогательств в ТУ: профессор нарушил добрые академические традиции

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

В конце февраля Тартуский университет создал комиссию по расследованию возможного неравного обращения в одном из институтов ТУ.

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Скончался публицист Андрес Аррак

Andres Arrak - pressisõber 2009 Foto: Andres Putting

Скончался преподаватель, эксперт в области экономики и публицист Андрес Аррак.

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Не стало известного юриста Владимира Васченка

Foto: Jevgeni Kapov

В четверг вечером на 73 году жизни в больнице Нарвы скончался известный юрист Владимир Ильич Васченок. Это подтвердила его вдова.

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Ночью при пожаре в Хяэдемеэсте погиб мужчина

Foto: Anni Õnneleid

Ночью при пожаре в Хяэдемеэсте погиб 52-летний мужчина.

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ФОТО: Цепная авария создала гигантскую пробку на границе Таллинна

Avarii Pärnu maanteel Foto: Nõmme päästekomando

Ныммеская команда спасателей предупреждает на своей странице в Facebook, что на направлении из Таллинна в Лаагри произошла цепная авария с четырьмя автомобилями, которая парализовала движение в окрестностях.

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ФОТО: Легендарный спортхолл "Калев" открывается после ремонта

Спортивный холл "Калев" снова открывает свои двери для посетителей. Первое соревнование в отреновированном сооружении пройдет сегодня вечером, когда на паркет выйдут участники полуфинального матча чемпионата Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" (Таллинн) - "Садам" (Пярну).

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Хаапсалу признан лучшим туристическим городом в мире по версии австралийских СМИ

Одна из известнейших в Австралии газет The Sydney Morning Herald присвоила эстонскому городу Хаапсалу титул самого лучшего туристического города в мире в 2016 году.

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