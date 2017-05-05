ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии, Валентина "Субарик" дала интервью Delfi

Сегодня, 5 мая, стало известно, что в среду вечером впервые в этом году российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии. Речь идет о самолете ИЛ-96, принадлежащем Специальному летному отряду ”Россия”, подчиненному Управлению делами президента РФ. Также сегодня корреспондент Delfi пообщался с пенсионеркой из Ласнамяэ Валентиной Тереховой, которую пользователи интернета окрестили Субариком. В самом начале интервью Валентина признает, что у нее много нарушений ПДД, в конце же заявляет, что у нее их вообще нет. Эти и другие новости этой пятницы читайте в нашей подборке.
ВИДЕО DELFI: Валентина "Субарик": у меня нарушений ПДД вообще нет!
Пенсионерку из Ласнамяэ Валентину Терехову пользователи интернета окрестили Субариком. В специально созданной группе на Facebook пользователи выкладывают фото и видео нарушений Валентины. В самом начале интервью Валентина признает, что у нее много нарушений ПДД, в конце же заявляет, что у нее их вообще нет.
Loe edasi...
Самолет Управления делами президента РФ нарушил воздушное пространство Эстонии
В среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вошел принадлежащий государственному учреждению Российской Федерации самолет. Речь идет о самолете ИЛ-96, принадлежащем Специальному летному отряду ”Россия”, подчиненному Управлению делами президента РФ, сообщили Силы обороны.
Loe edasi...
Департамент постановил остановить строительство на принадлежащей известному шоумену исторической земле
Внимательный гражданин, прогуливаясь по Кадриоргу, заметил, что в непосредственной близости от музея KUMU, ”под тенью глинта возведена непонятная будка и иные странности”, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Мусульмане Украины недовольны визитом эстонского имама Ильдара Мухамедшина в Крым
В среду муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов подверг критике эстонского имама Ильдара Мухамедшина за его участие в презентации книги в Крыму.
Loe edasi...
Издание: доверие к противникам Rail Baltic подрывается сотрудничеством с пророссийскими пропагандистами
Среди противников строительства железной дороги Rail Baltic есть как священнослужители, именитые ученые, политики, так и прокремлевские пропагандисты, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Комиссия по расследованию домогательств в ТУ: профессор нарушил добрые академические традиции
В конце февраля Тартуский университет создал комиссию по расследованию возможного неравного обращения в одном из институтов ТУ.
Loe edasi...
Скончался публицист Андрес Аррак
Скончался преподаватель, эксперт в области экономики и публицист Андрес Аррак.
Loe edasi...
Не стало известного юриста Владимира Васченка
В четверг вечером на 73 году жизни в больнице Нарвы скончался известный юрист Владимир Ильич Васченок. Это подтвердила его вдова.
Loe edasi...
Ночью при пожаре в Хяэдемеэсте погиб мужчина
Ночью при пожаре в Хяэдемеэсте погиб 52-летний мужчина.
Loe edasi...
ФОТО: Цепная авария создала гигантскую пробку на границе Таллинна
Ныммеская команда спасателей предупреждает на своей странице в Facebook, что на направлении из Таллинна в Лаагри произошла цепная авария с четырьмя автомобилями, которая парализовала движение в окрестностях.
Loe edasi...
ФОТО: Легендарный спортхолл "Калев" открывается после ремонта
Спортивный холл "Калев" снова открывает свои двери для посетителей. Первое соревнование в отреновированном сооружении пройдет сегодня вечером, когда на паркет выйдут участники полуфинального матча чемпионата Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" (Таллинн) - "Садам" (Пярну).
Loe edasi...
Хаапсалу признан лучшим туристическим городом в мире по версии австралийских СМИ
Одна из известнейших в Австралии газет The Sydney Morning Herald присвоила эстонскому городу Хаапсалу титул самого лучшего туристического города в мире в 2016 году.
Loe edasi...