ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: саммит НАТО, резонансное заявление полковника Сил обороны и страдания жителей Кристийне

Новые цитаты из резонансного интервью эстонского полковника: как сон о войне с русскими положил начало созданию ополчения Кайтселийт

Võidupüha paraadi proov Foto: Oliver Tsupsman

ТОП "Это слова сумасшедшего, место которому в дурдоме". Реакция Госдумы на скандальное заявление полковника Сил обороны ВИДЕО: Хорватия победила Англию и вышла в финал чемпионата мира! В Петербурге спасли дочь президента ФИФА Джанни Инфантино

Интервью полковника эстонских Сил обороны Рихо Юхтеги изданию Politico стало сегодня своеобразной информационной "бомбой" из-за приведенных в нем рассуждений военнослужащего о перспективах вооруженного конфликта между Эстонией и Россией. Представляем вашему вниманию новую порцию цитат из данного материала.

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Члены Парламентской ассамблеи НАТО заявили в преддверии саммита о своем единстве

Foto: Andres Putting

Вчера в Брюсселе состоялась конференция Парламентской ассамблеи НАТО, предваряющая саммит НАТО. В ходе встречи члены ассамблеи подтвердили единство альянса, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

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Марроканские фаны пытались проникнуть из России в Эстонию в багажнике автобуса

Как мы смотримся со стороны Foto: Pelena

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга наказал двух марокканцев, которые тайно хотели пробраться из России в Эстонию.

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Читатель: выплатили декретные деньги — сразу отменили пенсию по нетрудоспособности. Что за дыра в законе?

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"Недавно получила выплату декретных денег за 140 дней. Естественно, в текущем месяце не получила пенсию по нетрудоспособности, так как в предыдущем месяце из—за декретных денег доход превысил лимит, установленный "умником", который принимал данный закон", — жалуется читательница Delfi.

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Учитель Дмитрий Рыбаков: среди моих учеников нет ни одного фаната Путина. Есть фанаты Трюдо и Макрона

Rõbakov usub, et keeleõpet ei tohi kellelegi peale suruda, sest nii võib saavutada hoopis vastupidise tulemuse. Rauno Volmar

По мнению учителя истории и обществоведения Дмитрия Рыбакова, посодействовать объединению эстонских и русских обществ могло бы создание двуязычных школ, пишет Eesti Päevaleht.

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Возмутительно: приехавшей в больницу роженице заявили, что в родильном отделении нет места