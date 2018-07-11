11.07.2018, 20:51

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: саммит НАТО, резонансное заявление полковника Сил обороны и страдания жителей Кристийне

 (18)
rus.delfi.ee
EST 1
vene armee
vene armeeFoto: Andrei Aleksandrov, RIA Novosti

- Командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление.
- Жители Кристийне уже несколько недель страдают от сильного гула
- Сегодня открылся саммит Североатлантического альянса.

Полковник Сил обороны: русские дойдут до Таллинна за два дня. Но они здесь и умрут

Foto: Sven Arbet

Командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление.
Loe edasi...

ВИДЕО: Жители Кристийне уже несколько недель страдают от сильного гула

Жители Кристийне уже на протяжение нескольких недель вынуждены страдать от гула, производимого в ходе ремонта трубы котельной.
Loe edasi...

Новые цитаты из резонансного интервью эстонского полковника: как сон о войне с русскими положил начало созданию ополчения Кайтселийт

Võidupüha paraadi proov Foto: Oliver Tsupsman

ТОП

Интервью полковника эстонских Сил обороны Рихо Юхтеги изданию Politico стало сегодня своеобразной информационной "бомбой" из-за приведенных в нем рассуждений военнослужащего о перспективах вооруженного конфликта между Эстонией и Россией. Представляем вашему вниманию новую порцию цитат из данного материала.
Loe edasi...

Члены Парламентской ассамблеи НАТО заявили в преддверии саммита о своем единстве

Foto: Andres Putting

Вчера в Брюсселе состоялась конференция Парламентской ассамблеи НАТО, предваряющая саммит НАТО. В ходе встречи члены ассамблеи подтвердили единство альянса, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Loe edasi...

Марроканские фаны пытались проникнуть из России в Эстонию в багажнике автобуса

Как мы смотримся со стороны Foto: Pelena

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга наказал двух марокканцев, которые тайно хотели пробраться из России в Эстонию.
Loe edasi...

Читатель: выплатили декретные деньги — сразу отменили пенсию по нетрудоспособности. Что за дыра в законе?

Foto on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser

"Недавно получила выплату декретных денег за 140 дней. Естественно, в текущем месяце не получила пенсию по нетрудоспособности, так как в предыдущем месяце из—за декретных денег доход превысил лимит, установленный "умником", который принимал данный закон", — жалуется читательница Delfi.
Loe edasi...

Учитель Дмитрий Рыбаков: среди моих учеников нет ни одного фаната Путина. Есть фанаты Трюдо и Макрона

Rõbakov usub, et keeleõpet ei tohi kellelegi peale suruda, sest nii võib saavutada hoopis vastupidise tulemuse. Rauno Volmar

По мнению учителя истории и обществоведения Дмитрия Рыбакова, посодействовать объединению эстонских и русских обществ могло бы создание двуязычных школ, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

Возмутительно: приехавшей в больницу роженице заявили, что в родильном отделении нет места

Pelgulinna sünnitusmaja Foto: Sven Arbet

26 июня Ида-Таллиннская центральная больница установила новый рекорд — 26 новорожденных, но одна из рожениц так описывает свой опыт: ”Страх, слезы и неуверенность были настолько сильными, что боялась, что ребенок не появится на свет" — пишет Õhtuleht.
Loe edasi...

Босс легендарного таллиннского ресторана годами сексуально домогался своих работниц

Shutterstock

Пять девушек рассказывают журналисту Eesti Ekspress, как их домогался директор клуба NoKu.
Loe edasi...

Читатель: с каких это пор Selver взимает дополнительный налог в 9%?

IMG_20180704_161823

Сосед уподобился заметить, что кроме 20 процентов налога с оборота взимаются еще 9 процентов. Покупка была совершена 2 июля в Pelgulinna Selver.
Loe edasi...

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Разговор Ратаса с Трампом на саммите НАТО и война на нарвском рынке такси

12.07.2018
Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, а сегодня Ратас раскрыл детали разговора с Трампом. Также сегодня мы писали о том, что нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси. Эти и другие новости четверга, 12 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее

Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ТАБЛИЦА: От какого мобильного оператора ушло больше всего клиентов, а кто оказался "на коне"?

12.07.2018
Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.
Подробнее


С купленных за бешеные деньги окон стала сходить краска: фирма заявила, что обязательств перед клиентом не имеет

12.07.2018
В октябре прошлого года клиент заключил с торговцем договор о реновации окон. Спустя две недели после установки окон потребитель заметил, что с них сходит краска.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ