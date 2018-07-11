ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: саммит НАТО, резонансное заявление полковника Сил обороны и страдания жителей Кристийне

- Командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление. - Жители Кристийне уже несколько недель страдают от сильного гула - Сегодня открылся саммит Североатлантического альянса.
Полковник Сил обороны: русские дойдут до Таллинна за два дня. Но они здесь и умрут
Командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление. Loe edasi...
ВИДЕО: Жители Кристийне уже несколько недель страдают от сильного гула
Жители Кристийне уже на протяжение нескольких недель вынуждены страдать от гула, производимого в ходе ремонта трубы котельной. Loe edasi...
Новые цитаты из резонансного интервью эстонского полковника: как сон о войне с русскими положил начало созданию ополчения Кайтселийт
Интервью полковника эстонских Сил обороныРихо Юхтеги изданию Politico стало сегодня своеобразной информационной "бомбой" из-за приведенных в нем рассуждений военнослужащего о перспективах вооруженного конфликта между Эстонией и Россией. Представляем вашему вниманию новую порцию цитат из данного материала. Loe edasi...
Члены Парламентской ассамблеи НАТО заявили в преддверии саммита о своем единстве
Вчера в Брюсселе состоялась конференция Парламентской ассамблеи НАТО, предваряющая саммит НАТО. В ходе встречи члены ассамблеи подтвердили единство альянса, сообщает пресс-служба Рийгикогу. Loe edasi...
Марроканские фаны пытались проникнуть из России в Эстонию в багажнике автобуса
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга наказал двух марокканцев, которые тайно хотели пробраться из России в Эстонию. Loe edasi...
Читатель: выплатили декретные деньги — сразу отменили пенсию по нетрудоспособности. Что за дыра в законе?
"Недавно получила выплату декретных денег за 140 дней. Естественно, в текущем месяце не получила пенсию по нетрудоспособности, так как в предыдущем месяце из—за декретных денег доход превысил лимит, установленный "умником", который принимал данный закон", — жалуется читательница Delfi. Loe edasi...
Учитель Дмитрий Рыбаков: среди моих учеников нет ни одного фаната Путина. Есть фанаты Трюдо и Макрона
По мнению учителя истории и обществоведения Дмитрия Рыбакова, посодействовать объединению эстонских и русских обществ могло бы создание двуязычных школ, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Возмутительно: приехавшей в больницу роженице заявили, что в родильном отделении нет места