ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Саммит и еще раз саммит

Сегодня все просто. Главные новости дня так или иначе связанны с прошедшим в Таллинне саммитом глав государств ЕС. Что и говорить, событие года в сфере эстонской политики, а то и десятилетия.

ФОТО: Сегодня в Таллинне заложили краеугольный камень IT-агентства ЕС

Foto: RKAS

IT-агентство построят рядом с Летной гаванью. Работу там получат примерно 100 человек. Стоимость строительства составит около 9 миллионов евро.

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Товарные поезда Ikea будут ходить из Китая в Швецию через порт Палдиски

EVR Cargo juht Raul Toomsalu Foto: Priit Simson

Первый пробный поезд из Китая ждут в Эстонии еще этой осенью, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО DELFI: Саммит окончен, лидеры ЕС покидают Котел культуры

Foto: Karli Saul

Галерея постоянно дополняется.

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ФОТО: Мэй и Макрон встретились в Тапа с британскими и французскими солдатами НАТО

Macron ja May Tapal Foto: Photo:Marko Mumm

Сегодня утром в рамках саммита глав ЕС Тереза Мэй и Эммануэль Макрон встречаются в Тапа с солдатами НАТО.

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ФОТО: Протестующие из EKRE освистывают пустые автомобили глав ЕС

Foto: Andres Putting

Сегодня главы правительств Евросоюза встречаются в Котле культуры, чтобы поговорить о развитии цифровой экономики Европы. Протестовать против них пришли люди из EKRE, а также их союзники из Европы.

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ВИДЕО И ФОТО DELFI: Смотрите, как проходил саммит глав государств ЕС в Таллинне

Foto: Priit Simson

Сегодня главы правительств Евросоюза встречаются в Котле культуры, чтобы поговорить о развитии цифровой экономики Европы. Как все проходит?

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ФОТО: По пути на саммит Макрон сделал селфи с таллиннцами

Emmanuel Macron Foto: erakogu

Президент Франции Эммануэль Макрон проходил со своими коллегами через Старый город на саммит. Некоторым таллиннцам удалось сделать селфи с президентом.

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ФОТО: Во время встречи руководства стран ЕС движение перекрывает полицейская машина без техосмотра

Foto: Madis Veltman

В объектив камеры Delfi до начала сегодняшней конференции лидеров государств ЕС попал перекрывавший движение автомобиль полиции, у которого, по данным Департамента шоссейных дорог, отсутствует действующий техосмотр.

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Президент Кальюлайд: бумажное делопроизводство — это как топливо из полезных ископаемых

Kaljulaidi kõne tippkohtumisel Foto: Arno Mikkor, EU2017EE

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла речь в таллиннском Котле культуры, обращенную руководителям стран ЕС, в которой отметила, что люди должны доверять дигитальной среде.

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Ратас: ужин европейских лидеров стал хорошим импульсом для сегодняшнего саммита

Uue koostootmisjaama avamine Foto: Karli Saul

”Вчерашний рабочий ужин европейских лидеров дал хороший импульс для сегодняшнего цифрового саммита. Я ощущал поддержку коллег и их интерес к теме дигитализации, а также их сильное желание сохранить европейское единство”, — сказал Ратас и добавил, что встреча прошла в обстановке открытости и доверия.

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