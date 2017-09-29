ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Саммит и еще раз саммит

Сегодня все просто. Главные новости дня так или иначе связанны с прошедшим в Таллинне саммитом глав государств ЕС. Что и говорить, событие года в сфере эстонской политики, а то и десятилетия.
ФОТО: Сегодня в Таллинне заложили краеугольный камень IT-агентства ЕС
IT-агентство построят рядом с Летной гаванью. Работу там получат примерно 100 человек. Стоимость строительства составит около 9 миллионов евро.
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Товарные поезда Ikea будут ходить из Китая в Швецию через порт Палдиски
Первый пробный поезд из Китая ждут в Эстонии еще этой осенью, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО DELFI: Саммит окончен, лидеры ЕС покидают Котел культуры
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ФОТО: Мэй и Макрон встретились в Тапа с британскими и французскими солдатами НАТО
Сегодня утром в рамках саммита глав ЕС Тереза Мэй и Эммануэль Макрон встречаются в Тапа с солдатами НАТО.
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ФОТО: Протестующие из EKRE освистывают пустые автомобили глав ЕС
Сегодня главы правительств Евросоюза встречаются в Котле культуры, чтобы поговорить о развитии цифровой экономики Европы. Протестовать против них пришли люди из EKRE, а также их союзники из Европы.
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ВИДЕО И ФОТО DELFI: Смотрите, как проходил саммит глав государств ЕС в Таллинне
Сегодня главы правительств Евросоюза встречаются в Котле культуры, чтобы поговорить о развитии цифровой экономики Европы. Как все проходит?
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ФОТО: По пути на саммит Макрон сделал селфи с таллиннцами
Президент Франции Эммануэль Макрон проходил со своими коллегами через Старый город на саммит. Некоторым таллиннцам удалось сделать селфи с президентом.
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ФОТО: Во время встречи руководства стран ЕС движение перекрывает полицейская машина без техосмотра
В объектив камеры Delfi до начала сегодняшней конференции лидеров государств ЕС попал перекрывавший движение автомобиль полиции, у которого, по данным Департамента шоссейных дорог, отсутствует действующий техосмотр.
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Президент Кальюлайд: бумажное делопроизводство — это как топливо из полезных ископаемых
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла речь в таллиннском Котле культуры, обращенную руководителям стран ЕС, в которой отметила, что люди должны доверять дигитальной среде.
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Ратас: ужин европейских лидеров стал хорошим импульсом для сегодняшнего саммита
”Вчерашний рабочий ужин европейских лидеров дал хороший импульс для сегодняшнего цифрового саммита. Я ощущал поддержку коллег и их интерес к теме дигитализации, а также их сильное желание сохранить европейское единство”, — сказал Ратас и добавил, что встреча прошла в обстановке открытости и доверия.
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