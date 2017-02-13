ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рынок труда может потерять 50 000 человек, откровения Евгения Осиновского

В интервью Eesti Päevaleht министр здоровья и труда Евгений Осиновский рассказал о вопросах гражданства, политических достижениях, разводе родителей и тяге к курению. Из проведенного SA Kutsekoda исследования рынка труда OSKA следует, что к 2024 году в Эстонии будет почти на 50 000 человек трудоспособного возраста меньше, чем сейчас. В Эстонии почти 30 000 молодых людей, которые нигде не работают и не учатся.

Исследование: рынок труда потеряет 50 000 человек, многим придется переучиваться

Foto: Jassu Hertsmann

Из проведенного SA Kutsekoda исследования рынка труда OSKA следует, что к 2024 году в Эстонии будет почти на 50 000 человек трудоспособного возраста меньше, чем сейчас. Наряду с этим изменится и спрос. Также следует пересмотреть объемы учебной программы в вузах, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Осиновский — о вопросах гражданства, политических достижениях, разводе родителей и тяге к курению

Foto: Tiit Blaat

Читать еще

”На меня навесили целую кучу ярлыков. Наверное, для того, чтобы сделать из меня эдакого угрюмого тирана, который хочет в Эстонии запретить все и вся”, — размышляет министр здоровья и труда Евгений Осиновский в интервью Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Хакер Глазастиков: кто такой, в чем провинился и чем занимается в Эстонии

YouTube ekraanitõmmis

Delfi подготовил подборку фактов: кто такой — бежавший в Эстонию хакер из группировки "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков, чем успел прославиться и чем собирается у нас заниматься.

Loe edasi...

”Поколение невидимок”: в Эстонии почти 30 000 молодых людей, которые нигде не работают и не учатся

Noorte Tugila programmi rakendaja Marek Morel (paremal) tutvustab noortekeskuses noorele tema võimalusi. Karli Saul

В Эстонии насчитывается около 30 000 молодых людей, которые не работают, не учатся и не посещают никаких курсов. Помимо деятельности Кассы по безработице, для решения проблемы государство использует программу Noorte Tugila: ”невидимую” молодежь ищут как на улицах, так и в соцсетях, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

В Таллинне планируется проведение двухдневной акции "Бессмертный полк"

Общественное движение "Бессмертный полк" в этом году в Таллинне планирует провести двухдневную акцию, приуроченную к празднованию Дня победы.

Loe edasi...

ФОТО: Журналистка Eesti Ekspress получила премию Bonnier за серию статей о Репинском

Foto: Rauno Volmar

13 февраля в посольстве Швеции состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии медиаконцерна Bonnier, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

ФОТО: Полиция нашла машину водителя, сбившего насмерть женщину в Мустамяэ

Politsei fotod Sütiste tee õnnetuseautost Foto: Politsei

Полиция нашла в Мустамяэ между домов автомобиль BMW в аварийном состоянии, который, скорее всего,принадлежал аодителя, сбившему насмерть 60-летнюю женщину и ее собаку.

Loe edasi...

Россельхознадзор ввел запрет на экспорт для большинства предприятий пищевой промышленности ЕС

Foto: Anni Õnneleid

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор исключила из списка предприятий, которым разрешен экспорт в Россию, большинство предприятий пищевой промышленности Евросоюза, в том числе и большинство эстонских предприятий.

Loe edasi...

Cуд арестовал подозреваемого в поножовщине в Тарту

Дом, в котором произошла поножовщина. Foto: Argo Ingver

Тартуский уездный суд взял под стражу мужчину, который в субботу устроил поножовщину в одной из квартир в Тарту.

Loe edasi...

На прилавках может появиться ”Ossinovsky Vodka”, но это не идея министра

Foto: Kollaž

Производитель алкоголя Koch OÜ вскоре начнет выпускать водку под названием ”Ossinovsky Vodka”. По словам производителей, это будет водка премиум-класса, и они поддерживают то, чтобы люди пили меньше, и вместо этого употребляли качественный алкоголь.

Loe edasi...