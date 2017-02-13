ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рынок труда может потеряет 50 000 человек, откровения Евгения Осиновского

В интервью Eesti Päevaleht министр здоровья и труда Евгений Осиновский рассказал о вопросах гражданства, политических достижениях, разводе родителей и тяге к курению. Из проведенного SA Kutsekoda исследования рынка труда OSKA следует, что к 2024 году в Эстонии будет почти на 50 000 человек трудоспособного возраста меньше, чем сейчас. В Эстонии почти 30 000 молодых людей, которые нигде не работают и не учатся.
Исследование: рынок труда потеряет 50 000 человек, многим придется переучиваться
Из проведенного SA Kutsekoda исследования рынка труда OSKA следует, что к 2024 году в Эстонии будет почти на 50 000 человек трудоспособного возраста меньше, чем сейчас. Наряду с этим изменится и спрос. Также следует пересмотреть объемы учебной программы в вузах, пишет Eesti Päevaleht.
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Осиновский — о вопросах гражданства, политических достижениях, разводе родителей и тяге к курению
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”На меня навесили целую кучу ярлыков. Наверное, для того, чтобы сделать из меня эдакого угрюмого тирана, который хочет в Эстонии запретить все и вся”, — размышляет министр здоровья и труда Евгений Осиновский в интервью Eesti Päevaleht.
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