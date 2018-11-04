04.11.2018, 21:22

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Русаков — о предстоящей поездке в Крым, инцидент с работником МуПо и задержание агрессивного мужчины с ножом


rus.delfi.ee
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Mees noagaFoto: Anni Õnneleid

- ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ: В Мустамяэ полиция арестовала агрессивного мужчину с ножом.
- Новый председатель ОЛПЭ Русаков о предстоящей поездке в Крым: надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией.
- ВИДЕО| Спасла хорошая реакция: работника МуПо едва не сбила машина, гнавшая по трамвайным путям.

ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ: В Мустамяэ полиция арестовала агрессивного мужчину с ножом

Lugeja video

Сегодня перед обедом около торгового центра Mustika мужчина бегал и кричал, в руках у него был нож.
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Новый председатель ОЛПЭ Русаков о предстоящей поездке в Крым: надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией

Vasakpartei kongress Foto: Raul Mee

В Объединенной левой партии Эстонии сменился председатель. Новым руководителем партии стал Мстислав Русаков, который предстоящей весной собирается посетить Крым. Прежний председатель партии Валев Калд покинул пост по собственному желанию.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько могут вырасти ваши выплаты по жилищному кредиту

Foto: Anni Õnneleid

Согласно обнародованному на днях прогнозу крупнейшего в Северных странах банка Nordea, люди, взявший жилищный кредит, должны быть готовы к повышению базовых процентных ставок до 2-3%, то есть до того уровня, на котором они находились до кризиса 2008 года.
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В МВД Австрии предупредили об угрозе прорыва 20 000 вооруженных мигрантов в ЕС

Bosnia Foto: Julia Druelle/SIPA

Более 20 тыс. вооруженных холодным оружием мигрантов из Ближнего Востока и Африки угрожают прорваться в Евросоюз через боснийско-хорватскую границу в ближайшее время. Об этом сообщило в воскресенье австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии.
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Продюсер эстонско-английского фильма об однополой любви между советскими военнослужащими: убеждена, что о сюжете никто не врал

Gay Pride 2007 Foto: Ilmar Saabas

Вчера Delfi рассказал о том, в какое негодование привело жителя Нарва-Йыэсуу Айво Петерсона то, что, по его словам, создатели художественного фильма ”Жар-птица” ввели его в заблуждение, сообщив, что картина посвящена истории любви между советскими военнослужащими, эстонской девушкой и русским парнем. Петерсон согласился помочь в организации съемок в Нарва-Йыэсуу и только потом узнал, что создается ”первый эстонский художественный гей-фильм” об однополой любви в советской армии. Петерсон почувствовал себя обманутым и оскорбленным, но продюсер ”Жар-птицы” убеждена, что никто никого не обманывал.
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Предсказатель погоды: предстоящая зима будет безрадостной

Esimene lumi tuli Tartumaal tänavu oktoobri lõpus ajal, mil puud polnud jõudnud lehtedest loobuda. Argo Ingver

По словам предсказателя погоды Энно Калде, выпавший на прошлой неделе первый снег показывает, что грядущая зима в Эстонии будет полна ветра и шторма, пишет Maaleht.
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Как в Финляндии и Швеции: Medicum готов открыть в Ласнамяэ новое отделение экстренной медицины

PERH EMO Foto: Andres Putting

Medicum готов открыть в Центре здоровья Ласнамяэ дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня, чтобы оказывать скорую помощь в решении проблем со здоровьем таллиннцев и взять на себя часть нагрузки коллег из отделений экстренной медицины Ида-таллиннской центральной больницы и Северо-эстонской региональной больницы. Medicum готов начать соответствующие переговоры как с Больничной кассой Эстонии и городом Таллинном, так и с таллиннскими больницами.
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Убийство у Певческого поля: окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

Elizaveta Kapitonova. Noaga endise elukaaslase tapnud noor naine Foto: Karin Kaljuläte

Таллиннский окружной суд не нашел оснований для смягчения наказания 21-летней Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к 9 годам тюрьмы.
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ВИДЕО| Спасла хорошая реакция: работника МуПо едва не сбила машина, гнавшая по трамвайным путям

На прошлой неделе с работником МуПо, который проверял билеты у пассажиров трамвая, произошел неприятный инцидент. Благодаря хорошей реакции он не попал под машину.
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Times узнала о секретной сделке Терезы Мэй c Евросоюзом по Brexit

Theresa May Foto: JOE KLAMAR, AFP

Премьер-министру Терезе Мэй удалось договориться с европейскими переговорщиками по выходу Британии из Евросоюза об уступке, в результате чего вся Великобритания останется в Таможенном союзе ЕС. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
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- ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ: В Мустамяэ полиция арестовала агрессивного мужчину с ножом.
- Новый председатель ОЛПЭ Русаков о предстоящей поездке в Крым: надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией.
- ВИДЕО| Спасла хорошая реакция: работника МуПо едва не сбила машина, гнавшая по трамвайным путям.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько могут вырасти ваши выплаты по жилищному кредиту

04.11.2018
Согласно обнародованному на днях прогнозу крупнейшего в Северных странах банка Nordea, люди, взявший жилищный кредит, должны быть готовы к повышению базовых процентных ставок до 2-3%, то есть до того уровня, на котором они находились до кризиса 2008 года.
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Продюсер эстонско-английского фильма об однополой любви между советскими военнослужащими: убеждена, что о сюжете никто не врал

04.11.2018
Вчера Delfi рассказал о том, в какое негодование привело жителя Нарва-Йыэсуу Айво Петерсона то, что, по его словам, создатели художественного фильма ”Жар-птица” ввели его в заблуждение, сообщив, что картина посвящена истории любви между советскими военнослужащими, эстонской девушкой и русским парнем. Петерсон согласился помочь в организации съемок в Нарва-Йыэсуу и только потом узнал, что создается ”первый эстонский художественный гей-фильм” об однополой любви в советской армии. Петерсон почувствовал себя обманутым и оскорбленным, но продюсер ”Жар-птицы” убеждена, что никто никого не обманывал.
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