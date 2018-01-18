ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рухнувший в Таллинне футбольный холл и подложенная Украиной Эстонии свинья

Построенный всего год назад на столичной улице Сыде футбольный холл развалился, но, к счастью, ночью. А украинцы сделали нам такой сюрприз, который вряд ли кто-то из эстонских предпринимателей не ожидал. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

ТАБЛИЦА: Составлен список самых привлекательных работодателей Эстонии

Eesti Energia peamaja Tallinnas Foto: Madis Veltman

В ходе проведенного крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee ежегодного исследования выяснились самые привлекательные для работников Эстонии работодатели, т.е. предприятия, где жители Эстонии больше всего хотели бы работать. Титул самого привлекательного работодателя Эстонии получило Eesti Energia, и по сравнению с 2017 годом в первую тройку вошло новое предприятие.

Loe edasi…

Предприниматели в шоке: Украина тайно добавила Эстонию в список сомнительных стран

Ukrainlaste jaoks on Šeišellid ja Eesti täpselt ühesugused maksuparadiisid, kust pärinevaid firmasid tuleb piinliku täpsusega kontrollida. Foto: Reuters/Scanpix

Что общего у Эстонии с Гваделупой и Бурунди? То, что Украина внесла их в список подозрительных государств, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Футбольный холл на улице Сыле неожиданно обвалился

Foto

Конструкция футбольного холла, возведенного год назад на улице Сыле в Пыхья-Таллинне, обвалилась. По предварительным данным, не выдержало одно из креплений.

Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: На Ярвевана теэ в Таллинне произошло тяжелое ДТП, одна полоса перекрыта

В ДТП на Ярвевана теэ в Таллинне пострадали два человека.

Loe edasi…

СВОИ ЛЮДИ| Николай Бенцлер — парень, который вырос в Ласнамяэ и получил "эстонский Оскар"

Nikolai Bentsler Foto: Karin Kaljuläte

Русский Delfi запускает серию интервью с людьми, чей родной язык — русский, которые добились успеха в Эстонии и любят эту страну. Наш первый герой — актер и радиоведущий Николай Бенцлер. Он родился и вырос в Ласнамяэ, три года учился в России, а затем вернулся обратно в Эстонию, где живет и по сей день. В прошлом году Бенцлер получил премию Эстонского союза театральных деятелей за "Лучшую мужскую роль второго плана", которую можно назвать эстонским Оскаром.

Loe edasi…

Осторожно! При помощи этих схем мошенники выманивают у жителей Эстонии деньги в соцсетях

Veebis osteldes tuleb olla hoolas, et mitte petturite küüsi sattuda. Foto: Rauno Volmar

Веб-констебль Маарья Пунак предупреждает о трех схемах мошенничества, при помощи которых злоумышленники пытаются выманить у жителей Эстонии деньги.

Loe edasi…

Неприятный сюрприз: при покупке лекарств в аптеке многим придется платить на 1 евро больше

Retseptiravimid odavnevad alles siis, kui neid hulgi osta. Rauno Volmar

В начале года многие пенсионеры при покупке лекарств столкнулись с неприятным сюрпризом, пишет Maaleht.

Loe edasi…

Душевнобольная женщина загружает пустой работой скорую помощь, и никто ничего не может поделать

В Таллинне живет женщина по имени Кристи (21), которая очень любит вызывать скорую помощь. Любит настолько, что вызывала ее только за этот год аж 102 раза! Зачастую никаких проблем со здоровьем у нее нет. Точнее, проблемы есть, но более психического характера. И когда выясняется, что состояние здоровья у нее в порядке, и помощь или госпитализация не нужна, медикам приходится ее везти домой, пишет "МК-Эстония". ”Мы для нее — как такси! — говорят сотрудники скорой. — А в это время кто-то, кто действительно нуждается в помощи, может умереть, не дождавшись врачей!”

Loe edasi…

ВИДЕО: Экс-фигуристка сборной Эстонии завоевала бронзу под российским флагом

Iluuisutamine Foto: AFP

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве первый комплект медалей разыгран в турнире спортивных пар. Тройную победу в этом виде программы одержали российские фигуристы.

Loe edasi…

Туннель Таллинн-Хельсинки обойдется в 15 млрд евро, часть денег предоставят китайцы

Peter Vesterbacka.Rovio Foto: Vallo Kruuser

Сегодня в Ülemiste City в Таллинне прошло обсуждение проекта туннеля Таллинн-Хельсинки. По словам руководителя проекта Петера Вестербака, строительство туннеля обойдется в 15 млрд евро.

Loe edasi…