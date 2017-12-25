ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рождество. А также трагедия в Москве

Подведем итоги этого праздничного понедельника.
Сегодня Рождество. С чем мы вас, дорогие читатели, и поздравляем!
Тем временем, автобус въехал в подземный переход в Москве. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще 15 пострадали.
Ждать ли подарков от погоды на предновогодней неделе?
Читайте, какую погоду нам напророчили синоптики pogoda.ee!
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Как празднуют Рождество в разных странах мира
Для большинства стран мира, где сегодня отмечается Рождество, этот праздник считается самым главным в году. Как же празднуют его в разных странах? Marie Claire рассказывает о самых неожиданных и трогательных обычаях в разных уголках планеты.
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Предрождественская кутерьма и несколько трагедий
ТОП
Итак, если вы активно праздновали Рождество и все пропустили, мы подготовили для вас подборку самых актуальных новостей.
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Марьянов, Кальюлайд и Волочкова: ТОП-15 самых популярных новостей Бублика за 2017 год
2017 год был богат как на мирные новости, так и на скандалы, как на радостные известия, так и на трагические события. Смотрите ТОП-15 самых популярных новостей Бублика за год.
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В каких самоуправлениях пенсионерам положены пособия или подарки к праздникам и как их можно получить
Новый год и Рождество — наверное, главные праздники в году. Подарки ждут и стар, и млад. И если о детях и взрослых, как правило, есть кому позаботиться, то наши пенсионеры иногда оказываются в ситуации, когда подарков ждать не от кого. Правда, в некоторых случаях сюрпризы приходят, откуда не ждали. ”МК-Эстония” выяснила, какие местные самоуправления собираются порадовать пенсионеров к праздникам и что надо сделать, чтобы получить причитающееся.
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В Берлине мужчина на автомобиле с канистрами бензина протаранил офис социал-демократов
Мужчина въехал на автомобиле в штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.
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Накануне обмена пленными власти Украины освободили гражданина Эстонии Владимира Полякова
Владимир Поляков, обвиняемый в участии в боевых действиях на территории Луганской области, был освобожден по приговору суда и в одном из фильтрационных лагерей дожидается обмена пленными между Киевом и Донбассом, который намечен на среду, сообщает rus.err.ee.
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ФОТО И ВИДЕО: В Москве автобус въехал в подземный переход: минимум 4 погибших, 15 пострадавших
Автобус въехал в подземный переход в районе станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Как сообщают российские СМИ, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 15 пострадали.
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ФОТО и ВИДЕО: Вийви Вооранд знает тайну музыки регги
Семья Вооранд привнесла в музыкальную жизнь Эстонии многое. Вийви помнит, как ее родившаяся в 1986 году дочь Кадри уже во младенческом возрасте потянулась к роялю и взяла пару перфектно прозвучавших аккордов.
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Сочельник в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы: 3 мальчика и 5 девочек
В то время, когда большинство семей готовилось к празднику, дарили и получали подарки, в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы продолжалась обычная работа.
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ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты
Оппозиционер Алексей Навальный не допущен до регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии в понедельник, 25 декабря.
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ФОТО: В Ярвамаа полыхает жилой дом
В понедельник в 17:42 в центр тревоги сообщили о пожаре в Ярвамаа, в Роосна-Аллику.
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Социалка ”как в Европе”
22 ноября Еврокомиссия рекомендовала всем странам зоны евро, включая Эстонию, добиваться реального повышения зарплат. Сослалась она при этом на только что принятый Европейский стандарт социальных прав, пишет "МК-Эстония".
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Как стильно провести новогоднюю ночь? Модные советы от стилиста Лусинэ Аянян
В преддверии Нового года Delfi попросил стилиста и блогера Лусинэ Аянян дать ответы на извечные вопросы: в чем и как встречать Новый год, что подарить и т.д. Если вы ищите вдохновение для празднования новогодней ночи, то эти советы эксперта — для вас.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, как менялся дизайн упаковки эстонских рождественских сладостей!
Есть вещи, которые остаются неизменными. Но это — не о дизайне упаковок. Смотрите, как менялся дизайн упаковки эстонских рождественских сладостей!
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ВИДЕО DELFI: Столичные Деды Морозы раскрыли секреты своего нелегкого труда
У Дедов Морозов сейчас самое хлопотное время. Два столичных Деда Мороза — Сэм и Альберт — взяли нас с собой на работу в качестве ”тени”: пусть вся Эстония знает об особенностях их нелегкого труда!
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