ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рождественское богослужение в соборе Александра Невского и критика правительства со стороны пенсионеров

6 января в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе прошло праздничное рождественское богослужение. Смотрите наш фоторепортаж. Также сегодня портал Delfi опубликовал резонанс рабочих пенсионеров, которые после введения новой системы налогооблажения посчитали, на сколько сократился их доход.

ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского прошло рождественское богослужение

Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018 Foto: Andres Putting

6 января в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе прошло праздничное рождественское богослужение.

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Пенсионеры — о системе налогообложения: "уважаемое" правительство и Центристская партия "наказали" нас

Lesepensioni saaks alates 63-eluaastast, kui abielus on oldud vähemalt 16 aastat Foto: Ilmar Saabas

Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии около 48 000 работающих пенсионеров, то есть тех, кто помимо пенсий по старости получают и зарплату. Для многих из них в начале 2018 года стало "сюрпризом" то, что их доход уменьшился. Это произошло из-за введения с нового года новой системы налогообложения.

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ВИДЕО: Юри Ратас на русском языке поздравил с Рождеством православных верующих

Jüri Ratasel saavad järgmise aasta raskeimad kuud olema aprill ja mai. Rauno Volmar

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил по-русски православных верующих с Рождеством.

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В Москве началась проверка двух вокзалов из-за сообщений об угрозе взрыва

Moskva Foto: Misha Japaridze, SCANPIX

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах в Москве, сообщил в субботу "Интерфаксу" осведомленный источник.

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0:10! "Левадия" проиграла первый матч года с неприличным счетом

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar avasid Eesti - Türgi MM-valikmängu eel Lilleküla staadioni kõrval uhiuue täismõõtmetes sisehalli. Foto: Ilmar Saabas

В первом туре предсезонного турнира клубов "Премиум-лиги" серебряный призер прошлогоднего чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" проиграла в манеже бронзовому медалисту "Калью" - 0:10 (0:5).

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Российский посол поздравил православных жителей Эстонии с Рождеством

Venemaa suursaadiku pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Посол России Александр Петров поздравил жителей Эстонии с Рождеством.

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На следующей неделе в Нарве начнут судить главу Института Пушкина Андрея Красноглазова

Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverents Foto: Priit Simson

На следующей неделе Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела, в котором руководителя некоммерческой организации "Институт Пушкина" Андрея Красноглазова обвиняют в присвоении средств.

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Отсутствие снега и льда серьезно ударяет по лыжным центрам, рыболовным магазинам, профессиональным рыбакам

Kollaaž / Delfi

Теплая зима сильнее всего бьет по профессиональным рыбакам, которые не могут уже ставить сети по открытой воде, а лед, на который можно выйти, отсутствует, а также по рыболовным магазинам, в которых спрос на товары для зимней рыбалки низок, и, конечно, по предприятиям, предлагающим услуги, связанные с катаниями на лыжах, сноубордах, надувных санках (тюбах).

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В Раде рассказали, почему Поклонскую не лишили украинского гражданства

2429695 Foto: Konstantin Mihalchevsky, RIA Novosti

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne заявил, что экс-генпрокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую не стали лишать украинского гражданства, так как у государственной миграционной службы (ГМС) Украины нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве.

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В клайпедском ТЦ Akropolis убит охранник, подозреваемый задержан

Департамент полиции Литвы сообщил, что в Клайпеде совершено убийство. В ТЦ Akropolis нанесено смертельное ножевое ранение охраннику. Полиция поделилась фотографией подозреваемого. Полиция обращается за помощью к обществу.

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