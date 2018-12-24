ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рождественский сочельник и как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год

До начала января в Эстонии не ожидается сильных холодов, но повышается вероятность того, что в январе и феврале может ударить сильный мороз, который будет суровее, чем в прошлые годы.

Loe edasi...

”В нашей семье четыре праздника, а Новый год встречаем пять раз за ночь!” Как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год

В декабре и январе в Эстонии есть три больших праздника: Рождество, Новый год и православное Рождество. И, конечно же, русскоязычные жители нашей страны встречают их по-разному, поэтому Delfi решил узнать, как проходят праздники в разных семьях нашей страны.

Loe edasi...

"Сделано в Эстонии" | Идеи для новогодних подарков: на помощь приходит эстонский дизайн

Jõuluturg Kellawärk Foto: Argo Ingver

Под Новый год дарить подарки приятно, но стресс от шопинга может подпортить праздничный настрой. Если вы в роли Деда Мороза, а идеи почти иссякли, вам на помощь могут прийти эстонские дизайнеры, участники Таллиннского творческого инкубатора.

Loe edasi...

ФОТО: Мэр Таллинна Таави Аас провозгласил на Ратушной площади рождественский мир

Foto: Jaanus Lensment

24 декабря, в сочельник по принятому у католиков и лютеран календарю, ровно в полдень мэр Таллинна Таави Аас провозгласил наступление рождественского мира, прочитав историческое послание из окна Ратуши.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Щелкунчик, Деды Морозы и олени в сборе. Как столичные магазины и кафе украсили к Рождеству свои витрины

Jõulukaunistused akendel Foto: Andres Putting

ТОП ВИДЕО: "Родные серые панельки, мусор у подъезда и парковочка на газоне". Владимир Свет показывает блогеру Варламову "русское гетто" Таллинна — Ласнамяэ ВИДЕО и КАРТА: В Вильяндимаа водитель на внедорожнике BMW провалился под лед дополнено в 10:45 Купюра порвалась или была постирана вместе с одеждой? В Эстонии все чаще пытаются поменять испорченные банкноты

В Рождество магазинам и кафе грех не красить свои витрины, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов. А прохожим это на руку — смотрите, какие замечательные праздничные украшения радуют глаз в центре Таллинна!

Loe edasi...

В Нарве женщина упала на скользкой велосипедно-пешеходной дорожке и получила опасный перелом — кто виноват?

Фото: газета "Город"

В редакцию еженедельника ”Город” на прошлой неделе обратился нарвитянин Николай, который рассказал трагическую историю, произошедшую с его женой на Ореховой горке 11 декабря этого года.

Loe edasi...

ВИДЕО: "Родные серые панельки, мусор у подъезда и парковочка на газоне". Владимир Свет показывает блогеру Варламову "русское гетто" Таллинна — Ласнамяэ

Kuvataõmmis

Один из самых известных российских блогеров Илья Варламов продолжает публиковать материалы по своей поездке в Таллинн. В новом видео под названием "Жизнь русских в Эстонии" старейшина Кесклинна Владимир Свет показывает блогеру район Ласнамяэ.

Loe edasi...

Из-за угрозы обрушения небоскреба в Сиднее эвакуировали около трех тысяч человек