ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рождественский сочельник и как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год

Поздравляем всех с праздниками! Как говорится, häid jõule! В сочельник в Вильяндимаа водитель провалился под лед, Таави Аас провозгласил на Ратушной площади рождественский мир, а в Сиднее эвакуировали около трех тысяч человек. Читайте, как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год и дневник эстонского путешественника в Иране.
Каждый четвертый житель Эстонии путешествует на Рождество один. Куда, зачем, а главное — почему?
Если в любое другое время года в одиночку путешествуют два человека из пяти, то на рождественский период ситуация меняется — только каждый четвертый житель Эстонии планирует отдохнуть в другой стране без родственников и друзей. Какие варианты отдыха есть у путешественников-одиночек, решивших в последнюю минуту покинуть родные просторы? Loe edasi...
ВИДЕО и КАРТА: В Вильяндимаа водитель на внедорожнике BMW провалился под лед
В Facebook набирает популярность видео, на котором запечатлено, как в Вильяндимаа пытаются вытянуть из воды провалившийся под лед внедорожник BMW X5. Водитель, по всей видимости, не пострадал. Loe edasi...
Потепление над Сибирью может вызвать сильнейшие холода во всей Европе
До начала января в Эстонии не ожидается сильных холодов, но повышается вероятность того, что в январе и феврале может ударить сильный мороз, который будет суровее, чем в прошлые годы. Loe edasi...
”В нашей семье четыре праздника, а Новый год встречаем пять раз за ночь!” Как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год
В декабре и январе в Эстонии есть три больших праздника: Рождество, Новый год и православное Рождество. И, конечно же, русскоязычные жители нашей страны встречают их по-разному, поэтому Delfi решил узнать, как проходят праздники в разных семьях нашей страны. Loe edasi...
"Сделано в Эстонии" | Идеи для новогодних подарков: на помощь приходит эстонский дизайн
Под Новый год дарить подарки приятно, но стресс от шопинга может подпортить праздничный настрой. Если вы в роли Деда Мороза, а идеи почти иссякли, вам на помощь могут прийти эстонские дизайнеры, участники Таллиннского творческого инкубатора. Loe edasi...
ФОТО: Мэр Таллинна Таави Аас провозгласил на Ратушной площади рождественский мир
24 декабря, в сочельник по принятому у католиков и лютеран календарю, ровно в полдень мэр ТаллиннаТаави Аас провозгласил наступление рождественского мира, прочитав историческое послание из окна Ратуши. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Щелкунчик, Деды Морозы и олени в сборе. Как столичные магазины и кафе украсили к Рождеству свои витрины
В Рождество магазинам и кафе грех не красить свои витрины, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов. А прохожим это на руку — смотрите, какие замечательные праздничные украшения радуют глаз в центре Таллинна! Loe edasi...
В Нарве женщина упала на скользкой велосипедно-пешеходной дорожке и получила опасный перелом — кто виноват?
В редакцию еженедельника ”Город” на прошлой неделе обратился нарвитянин Николай, который рассказал трагическую историю, произошедшую с его женой на Ореховой горке 11 декабря этого года. Loe edasi...
ВИДЕО: "Родные серые панельки, мусор у подъезда и парковочка на газоне". Владимир Свет показывает блогеру Варламову "русское гетто" Таллинна — Ласнамяэ
ФОТО Delfi. Дневник эстонского путешественника. Иран: мифы и реальность, или Марихуана в каждом бардачке
Я не хотела уезжать. Меня как будто по голове чем-то тяжелым ударили. В глазах была только яркая мозаика и блеск миллиона зеркал. Чувства били через край, их было не остановить. И даже сейчас, услышав где-то заветное название "Иран", мое сердце мгновенно наполняется морем пережитых эмоций и впечатлений. Loe edasi...
ЭКСПЕРТ │ Некоторые товарищества допускают постепенное разрушение домов
Многие товарищества, в своем стремлении к экономии, оказывают жильцам дома медвежью услугу, избегая расходов на очередное регулярное обслуживание и, тем самым, создавая высокую угрозу возможной аварии. Loe edasi...
Как в старину в Эстонии Рождество справляли
Сегодня любимый всеми период Рождества - это елка, огоньки, салюты, пипаркооки и посиделки дома в кругу родных и друзей. А как отмечали Рождество много сотен лет назад? Loe edasi...