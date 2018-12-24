24.12.2018, 21:19

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рождественский сочельник и как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рождественский сочельник и как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год
Pixabay

Поздравляем всех с праздниками! Как говорится, häid jõule! В сочельник в Вильяндимаа водитель провалился под лед, Таави Аас провозгласил на Ратушной площади рождественский мир, а в Сиднее эвакуировали около трех тысяч человек. Читайте, как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год и дневник эстонского путешественника в Иране.

Каждый четвертый житель Эстонии путешествует на Рождество один. Куда, зачем, а главное — почему?

Foto: Caro / Sorge, Caro / Sorge / Scanpix

Если в любое другое время года в одиночку путешествуют два человека из пяти, то на рождественский период ситуация меняется — только каждый четвертый житель Эстонии планирует отдохнуть в другой стране без родственников и друзей. Какие варианты отдыха есть у путешественников-одиночек, решивших в последнюю минуту покинуть родные просторы?
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ВИДЕО и КАРТА: В Вильяндимаа водитель на внедорожнике BMW провалился под лед

В Facebook набирает популярность видео, на котором запечатлено, как в Вильяндимаа пытаются вытянуть из воды провалившийся под лед внедорожник BMW X5. Водитель, по всей видимости, не пострадал.
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Потепление над Сибирью может вызвать сильнейшие холода во всей Европе

Lapimaa Foto: Ilmar Saabas

До начала января в Эстонии не ожидается сильных холодов, но повышается вероятность того, что в январе и феврале может ударить сильный мороз, который будет суровее, чем в прошлые годы.
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”В нашей семье четыре праздника, а Новый год встречаем пять раз за ночь!” Как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год

Foto: Pixabay.com

В декабре и январе в Эстонии есть три больших праздника: Рождество, Новый год и православное Рождество. И, конечно же, русскоязычные жители нашей страны встречают их по-разному, поэтому Delfi решил узнать, как проходят праздники в разных семьях нашей страны.
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"Сделано в Эстонии" | Идеи для новогодних подарков: на помощь приходит эстонский дизайн

Jõuluturg Kellawärk Foto: Argo Ingver

Под Новый год дарить подарки приятно, но стресс от шопинга может подпортить праздничный настрой. Если вы в роли Деда Мороза, а идеи почти иссякли, вам на помощь могут прийти эстонские дизайнеры, участники Таллиннского творческого инкубатора.
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ФОТО: Мэр Таллинна Таави Аас провозгласил на Ратушной площади рождественский мир

Foto: Jaanus Lensment

24 декабря, в сочельник по принятому у католиков и лютеран календарю, ровно в полдень мэр Таллинна Таави Аас провозгласил наступление рождественского мира, прочитав историческое послание из окна Ратуши.
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ФОТО DELFI: Щелкунчик, Деды Морозы и олени в сборе. Как столичные магазины и кафе украсили к Рождеству свои витрины

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В Рождество магазинам и кафе грех не красить свои витрины, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов. А прохожим это на руку — смотрите, какие замечательные праздничные украшения радуют глаз в центре Таллинна!
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В Нарве женщина упала на скользкой велосипедно-пешеходной дорожке и получила опасный перелом — кто виноват?

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В редакцию еженедельника ”Город” на прошлой неделе обратился нарвитянин Николай, который рассказал трагическую историю, произошедшую с его женой на Ореховой горке 11 декабря этого года.
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ВИДЕО: "Родные серые панельки, мусор у подъезда и парковочка на газоне". Владимир Свет показывает блогеру Варламову "русское гетто" Таллинна — Ласнамяэ

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Один из самых известных российских блогеров Илья Варламов продолжает публиковать материалы по своей поездке в Таллинн. В новом видео под названием "Жизнь русских в Эстонии" старейшина Кесклинна Владимир Свет показывает блогеру район Ласнамяэ.
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Из-за угрозы обрушения небоскреба в Сиднее эвакуировали около трех тысяч человек

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В Сиднее в Австралии из-за угрозы обрушения небоскреба эвакуировали 3 тысячи человек, сообщает издание "Буквы" со ссылкой на британскую телерадиокомпанию ВВС.
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Банк Эстонии прекратит выпускать купюры в 500 евро

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Как в старину в Эстонии Рождество справляли

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Сегодня любимый всеми период Рождества - это елка, огоньки, салюты, пипаркооки и посиделки дома в кругу родных и друзей. А как отмечали Рождество много сотен лет назад?
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