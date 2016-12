Последний день перед Рождеством выдался богатым на события. Например, на сегодня была перенесена пресс-конференция Владимира Путина, и Delfi как обычно вел текстовый онлайн, который вы теперь можете прочитать в полном объеме. В Италии застрелен подозреваемый в берлинском теракте. Читайте также про рождественские открытки Кальюлайд, Ратаса и Рийгикогу. С наступающим Рождеством!

Президент Кальюлайд утвердила налоговые изменения

Kersti Kaljulaid Foto: Andres Putting

Президент Керсти Кальюлайд сегодня провозгласила Закон об изменении Закона о подоходном налоге, Закона о социальном налоге и других законов. Но все же она обращает внимание на проблемы при производстве закона.

ФОТО: В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку

APTOPIX Italy Germany Christmas Market Foto: Daniele Bennati, AP

Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рождественская открытка от Кальюлайд обошлась в 10 234 евро

President Kersti Kaljulaidi jõulukaart Kaardi illustraator: Kärt Einasto, presidendi kantselei

Разработка президентской рождественской открытки, печать самих открыток и конвертов обошлись в 10 234 евро вместе с налогом с оборота, пишет Õhtuleht.

Кальюлайд и Ратас показали свои рождественские открытки, Рийгикогу хранит интригу

Peaministri jõulukaart. Kujundus ja kaardil olev foto: Allfilm OÜ Foto: Tauno Tõhk / Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас разошлют в этому году по 1700 рождественских открыток каждый.

Журналист Радио Палдиски, который посетит пресс-конференцию президента РФ: речь Путина необходимо послушать и эстонцам

Oleg Tesla Foto: Karli Saul

Сегодня, 23 декабря, пройдет большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию будут представлять журналист Радио Палдиски Олег Тесла и корреспонденты ERR Неэме Рауд и Антон Алексеев. Тесла уже в четвертый раз примет участие в конференции. В интервью Delfi он рассказал о проблемах, с которыми столкнулись журналисты из-за переноса конференции, а также почему выступление Путина необходимо посмотреть эстонцам.

ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Большая пресс-конференция президента РФ. Путин — про экономику, политику и шахматы

Сегодня, 23 декабря, прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию представлял журналист Радио Палдиски Олег Тесла и корреспонденты ERR Неэме Рауд и Антон Алексеев.

Погибший в Таиланде молодой человек оказался братом известной эстонской певицы

Üledoosi surnud eestlane Tais Foto: Facebook

22 декабря поступило сообщение о том, что в Таиланде, предположительно в результате передозировки кокаином, скончался молодой человек 1996 года рождения по имени Грегор.

Лидер преступной группировки отправится за решетку на 15 лет

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В четверг Тартуский уездный суд признал 11 человек виновными в совершении различных преступлений, в том числе одного человека в организации преступной группировки, пятерых в участии в преступной группировки, а семерых в незаконном обращении с наркотическим веществам.

На снос военного городка советского времени ушло более 40 000 евро

На снос амортизированных зданий в военном городке советского времени в Техумарди ушло более 40 000 евро, некоторые находящиеся в более хорошем состоянии постройки трогать не стали.

Ливийские боевики, захватившие самолет, согласились отпустить заложников в аэропорту Мальты

Foto: Andres Putting

На Мальте приземлился ливийский самолет Afriqiyah Airways A320, который, предположительно, был захвачен неизвестными, сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в Twitter. Террористы требовали свободного прохода для боевиков, блокированных в ливийском Бенгази.

Праздники в больничной палате: одна семья — два больных лейкемией ребенка

Leukeemiahaiged lapsed peres Foto: Priit Mürk

Лаури и Элине Юрьен удалось побыть несколько дней дома со своими сыновьями 4-летним Каспаром и 2-летним Михкелем. Уже полтора года семья практически живет в больнице: у них не было ни полноценного Рождества, ни Яанова дня, пишет maaleht.

Свидетель Иеговы: не отмечая Рождество, мои дети ничего не теряют

Jehoova tunnistaja Tõnu Ling, ta tütred Emma (kukil) ja Luise ning ilmselt ka väike krants Lotte jõule ei tähista. Ent muidugi ei tähenda see, et neil mis tahes muul ajal koos lõbus ei võiks olla. Pildilt on puudu pereema Angela. Erakogu

”Мои дети ничего не теряют, несмотря на то, что Рождество мы не отмечаем и Дед Мороз к нам не ходит. Это не так сложно, как может показаться со стороны”, — говорит свидетель Иеговы, фотограф природы и арборист Тыну Линг.

