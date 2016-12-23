Президент Кальюлайд утвердила налоговые изменения
Президент Керсти Кальюлайд сегодня провозгласила Закон об изменении Закона о подоходном налоге, Закона о социальном налоге и других законов. Но все же она обращает внимание на проблемы при производстве закона.
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ФОТО: В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку
Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Рождественская открытка от Кальюлайд обошлась в 10 234 евро
Разработка президентской рождественской открытки, печать самих открыток и конвертов обошлись в 10 234 евро вместе с налогом с оборота, пишет Õhtuleht.
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Кальюлайд и Ратас показали свои рождественские открытки, Рийгикогу хранит интригу
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас разошлют в этому году по 1700 рождественских открыток каждый.
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Журналист Радио Палдиски, который посетит пресс-конференцию президента РФ: речь Путина необходимо послушать и эстонцам
Сегодня, 23 декабря, пройдет большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию будут представлять журналист Радио Палдиски Олег Тесла и корреспонденты ERR Неэме Рауд и Антон Алексеев. Тесла уже в четвертый раз примет участие в конференции. В интервью Delfi он рассказал о проблемах, с которыми столкнулись журналисты из-за переноса конференции, а также почему выступление Путина необходимо посмотреть эстонцам.
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ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Большая пресс-конференция президента РФ. Путин — про экономику, политику и шахматы
Сегодня, 23 декабря, прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию представлял журналист Радио Палдиски Олег Тесла и корреспонденты ERR Неэме Рауд и Антон Алексеев.
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Погибший в Таиланде молодой человек оказался братом известной эстонской певицы
22 декабря поступило сообщение о том, что в Таиланде, предположительно в результате передозировки кокаином, скончался молодой человек 1996 года рождения по имени Грегор.
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Лидер преступной группировки отправится за решетку на 15 лет
В четверг Тартуский уездный суд признал 11 человек виновными в совершении различных преступлений, в том числе одного человека в организации преступной группировки, пятерых в участии в преступной группировки, а семерых в незаконном обращении с наркотическим веществам.
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На снос военного городка советского времени ушло более 40 000 евро
На снос амортизированных зданий в военном городке советского времени в Техумарди ушло более 40 000 евро, некоторые находящиеся в более хорошем состоянии постройки трогать не стали.
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Ливийские боевики, захватившие самолет, согласились отпустить заложников в аэропорту Мальты
На Мальте приземлился ливийский самолет Afriqiyah Airways A320, который, предположительно, был захвачен неизвестными, сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в Twitter. Террористы требовали свободного прохода для боевиков, блокированных в ливийском Бенгази.
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Праздники в больничной палате: одна семья — два больных лейкемией ребенка
Лаури и Элине Юрьен удалось побыть несколько дней дома со своими сыновьями 4-летним Каспаром и 2-летним Михкелем. Уже полтора года семья практически живет в больнице: у них не было ни полноценного Рождества, ни Яанова дня, пишет maaleht.
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Свидетель Иеговы: не отмечая Рождество, мои дети ничего не теряют
”Мои дети ничего не теряют, несмотря на то, что Рождество мы не отмечаем и Дед Мороз к нам не ходит. Это не так сложно, как может показаться со стороны”, — говорит свидетель Иеговы, фотограф природы и арборист Тыну Линг.
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