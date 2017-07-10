ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рождение четверняшек, трудности вернувшихся эмигрантов и еще раз о ЛГБТ

Сегодня, 10 июля, стало известно, что накануне в Эстонии впервые за последние 50 лет родились четверняшки. В этот же день мы опубликовали статью о том, с какими трудностями сталкиваются вернувшиеся из эмиграции, а также опрос про ЛГБТ-парад в Таллинне и фоторепортаж с этого мероприятия. Эти и другие новости понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.

В Эстонии впервые за последние 50 лет родились четверняшки

keskhaigla

9 июля 2017 года войдет для Ида-Таллиннской центральной больницы в историю, потому что в воскресенье во второй половине дня при повышенном внимании медиков впервые за всю деятельность роддома на свет появилась четверня.

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Что будет дальше? Иванова не исключает выхода из центристской фракции

Yana Toom, Oudekki Loone ja Olga Ivanova Foto: Karin Kaljuläte

Депутат Ольга Иванова в интервью Delfi сказала, что пока не знает, будет ли создан в Таллинне избирательный союз, и не исключила того, что может покинуть парламентскую фракцию Центристской партии.

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”Добро пожаловать домой, олень!” Вернувшиеся из эмиграции эстонцы сталкиваются с рядом трудностей

Pärast Soomes veedetud lapsepõlve on Kadri Papp ennast leidnud Eestis ja siin oma pere ilusasti sisse seadnud. „Ma tulin ikkagi kodutunde pärast tagasi,” põhjendab ta. Taavi Sepp

Несмотря на то, что Эстония ждет покинувших ее когда-то "сынов" обратно, после возвращения последним так же трудно интегрироваться в общество, как трудно было в свое время уехать, пишет Eesti Päevaleht.

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ГРАФИК: Кому и сколько должны бывшие владельцы Facio

В конце июня суд утвердил программу санации Riito Ehituse AS, чем спас бывшего владельца Facio Ehitus Тоомаса Тромпа от очередного банкротства.

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"А зачем у нас геи?” Как в Копли относятся к субботнему ЛГБТ-параду

В субботу в центре Таллинна впервые за десять лет прошло ЛГБТ-шествие. По данным организаторов, его посетили порядка 4 000 человек.

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ФОТОРЕПОРТАЖ: “Вы не запретите нам быть теми, кто мы есть!”

Pride Tallinnas, 8, juuli 2017 Foto: Darja Mamajeva

8 июля в Таллинне прошел парад, целью которого являлось придать людям смелости быть теми, кто они есть. На улицы вышло несколько тысяч человек, большинство из которых не являлись гомосексуалами, а просто хотели поддержать толерантное, справедливое и инклюзивное общество.

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ФОТО: В Ласнамяэ женщина упала с шестого этажа и разбилась насмерть

Õnnetus Kärberi 33 Foto: Taavi Sepp

Сегодня после обеда в Ласнамяэ на улице Кярбери с шестого этажа многоквартирного дома упала женщина 1946 года рождения, которая умерла от полученных травм на месте происшествия.

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На пляже Пирита велосипедист переехал маленького ребенка и скрылся

Pirita rand 21.05.2017 Foto: Karli Saul

Сегодня около 16 часов велосипедист, личность которого до сих пор не установлена, переехал маленького ребенка и скрылся.

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ФОТО: В Нарве произошла авария с участием полицейского автомобиля

politsei auto Narva avarii Foto: Sergei Stepanov

В понедельник в 9:25 утра на улице Раквере в Нарве произошла авария, в результате которой был поврежден автомобиль патрульной службы полиции.

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ФОТО и ВИДЕО: Грузовик снес троллейбусные линии в Кристийне, образовались пробки

Сегодня незадолго до 16 часов в Кристийне на перекрестке улиц Техника и Эндла водитель на грузовике снес троллейбусные линии, ремонт которых вызвал в окрестностях масштабные пробки.

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Источник "Интерфакса": самолет НАТО в небе над Балтикой сблизился с пассажирским самолетом

Saber Strike - Saablilöök. Tankerlennuk KCI135 Stratotanker tangib õhus ründelennukeid A10 Thunderbolt. Foto: Andres Putting

Самолет-разведчик в небе над Балтикой вблизи Калининграда в выходные подошел на близкий эшелон к пассажирскому самолету, направлявшемуся из Хельсинки в Мюнхен, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

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Взятый в плен на Украине россиянин Агеев дал первое интервью

UKRAINE-RUSSIA-CRISIS Foto: FRANCISCO LEONG, AFP

Попавший в плен в Луганской области на востоке Украины россиянин Виктор Агеев рассказал в интервью украинскому телеканалу ТСН, что он — российский военнослужащий. Агеев сказал, что в марте 2017 года он подписал контракт в Ростовской области, и назвал номер своей воинской части.

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