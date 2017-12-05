ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Россию отстранили от ОИ-2018, судовые охранники точно вернутся, а Ратаса самолет не дождался

Эстонские судовые охранники, отсидевшие 4 года в индийской тюрьме, а недавно оправданные судом, точно вернутся домой — им выдали выездные визы. Самолет авиакомпании SAS улетел, не дождавшись эстонского премьер-министра, хотя и Ратас ждал вылета в аэропорту. А новость дня, это, конечно, отстранение России от участия в Зимней олимпиаде. Событие ожидаемое, но все-таки шокирующее, не только для спортивных болельщиков.

МОК отстранил Россию от ОИ-2018 и оштрафовал на 15 млн евро

ROKi ja Venemaa lipud Foto: JIM YOUNG, REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Loe edasi...

Инспекция выявила 13 продавцов рождественского рынка, не владеющих эстонским языком

Tallinnas süüdati valgus jõulukuusel Foto: Priit Simson

Языковая инспекция в понедельник сделала предписание фирме-организатору рождественского рынка на Ратушной площади в Таллинне, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

Самоуправство пилота? В аэропорту Гётеборга перед Ратасом захлопнули двери, самолет улетел без него

Foto: Jonathan Nackstrand , AFP/Scanpix

Посол Эстонии Мерле Паюла выступила с жесткой критикой относительно задержки обратного рейса эстонской делегации. Он должен был состояться после встречи в верхах в Гётеборге, передает местная газета Göteborgs-Posten.

Loe edasi...

Хельве Сяргава: ревизионная комиссия проведет внеочередное собрание по теме Тондираба

Helve Särgava Hendrik Osula

Сегодня ревизионная комиссия Таллиннского горсобрания под руководством Хельве Сяргава рассмотрит заказанный городским внутренним контролем аудит спортивного комплекса Тондираба.

Loe edasi...

Алководитель, ставший виновником аварии с шестью пострадавшими, взят под стражу

Taavi Sepp

1 декабря в Таллинне на Палдиски маантеэ вблизи озера Харку произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Трое пострадавших — дети, самому младшему всего три месяца. В ходе расследования выяснилось, что виновником аварии стал нетрезвый водитель микроавтобуса. Его заключили под стражу на два месяца.

Loe edasi...

Эстонские судовые охранники, вышедшие из индийской тюрьмы, получили выездные визы

YWCA hostel Foto: Madis Veltman

Судовые охранники, вышедшие неделю назад из индийской тюрьмы, получили выездные визы. Теперь препятствий для возвращения в Эстонию нет.

Loe edasi...

Допинг-случай Кристины Шмигун-Вяхи: юридический спор продолжается

Kristina-Šmigun-Vähi Foto: Toomas Volmer

На пресс-брифинге МОК в Лозанне - в этом швейцарском городе решается вопрос о допуске сборной России на ОИ-2018 - была затронута тема эстонской лыжницы Кристины Шмигун-Вяхи, завоевавшей на Олимпиаде-2006 в Турине две золотые олимпийские медали.

Loe edasi...

”Опять книга?” Предрождественская реклама Prisma привела общественность в ступор

Lugeja foto

Недавно сеть магазинов Prisma выступила с рекламными плакатами, которые гласят: ”Опять книга? Более широкий выбор идей для подарков найдете в Prisma”.

Loe edasi...

Государство начинает пенсионную реформу. Какие изменения нас ждут?

Foto: Anni Õnneleid

Министерство социальных дел направило на публичное согласование законопроект пенсионной реформы, которым планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу ее расчета и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни, сообщает пресс-служба министерства.

Loe edasi...

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сторонники Саакашвили освободили его из автомобиля СБУ, политик призвал всех собираться на Майдан

В Киеве соратникам удалось освободить арестованного лидера "Движения новых сил", экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили из машины Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.

Loe edasi...