ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российским мужчинам запретили въезжать в Украину, а в таллиннском университете иностранный студент подрался с преподавателем

Небольшое изменение закона прибавит к стоимости поездки на такси до одного евро

Vabaduse Väljakul jäi inimene takso alla Foto: Taavi Sepp

Изменение регулирующего использование таксометра закона, начавшее действовать с понедельника, может принести пассажирам такси повышение цены до 1 евро.

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На Сааремаа на уроке физкультуры пострадали две девочки, одну из них на вертолете доставили в Таллинн

Foto: Raivo Tasso

На уроке физкультуры в 9 классе Курессаареской гимназии вчера произошло два несчастных случая, когда, упражняясь в гимнастической программе, упали две девочки, одну из которых доставили на вертолете в больницу в Таллинн и вторую оставили на ночь в Курессаареской больнице.

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Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Ukraina-Vene piir Foto: Jannis Behrakis, Reuters/Scanpix

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом объявил глава ведомства Петр Цигикал, передает ТАСС.

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Случай: в Хааберсти мужчина перепарковывал автомобиль сильно пьяным. Как его наказали?

По мнению прокурора, смягчающим вину алководителя обстоятельством являлось то, что он был в машине один.

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ТАБЛИЦА: Партии раздали миллионы евро "крышевых" денег. Больше всего получили Музей флага и Константин Пятс

Foto: Karli Saul

ТОП Закончившийся смертью отца семейства конфликт в Валга начался с сигареты. Досталось не только жертве Случай: в Хааберсти мужчина перепарковывал автомобиль сильно пьяным. Как его наказали? Нумерология: как число дома влияет на вашу жизнь

Сегодня коалиционный партии — Центристская, Социал-демократическая и Isamaa — распределили "крышевые" деньги. Свою лепту внесли также оппозиционные партии EKRE и Свободная партия.

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ФОТО: Из-за шторма на пароме Tallink, направлявшемся в Финляндию, перевернулась фура

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Сегодня ночью на борту парома Tallink Regal Star из-за шторма опрокинулась фура. Судно курсирует по маршруту Палдиски — Капеллскяри, и ввиду инцидента оно задержалось на пару часов.

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ФОТО: В Ласнамяэ и на Тоомпеа проходят совместные учения полиции и Кайтселийт

Foto: Andres Putting

В столичном районе Ласнамяэ и на Тоомпеа проходят совместные учения полиции и Кайтселийт „Põhjatäht 2018”. Их участники тренируются защищать охраняемые объекты и поддерживать общественный порядок

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Глава союза отелей призывает эстоноземельцев быть толерантнее к персоналу, не владеющему эстонским

Verni Loodmaa Foto: Tiit Blaat

Глава Эстонского союза отелей и ресторанов Верни Лоодмаа, комментируя ситуацию в секторе обслуживания, сказал, что жители Эстонии могли бы более толерантно относиться к иностранным студентам, трудящимся в данной сфере и не владеющим эстонским.

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Грузинам разрешили курить марихуану, но пока только дома