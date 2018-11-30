30.11.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российским мужчинам запретили въезжать в Украину, а в таллиннском университете иностранный студент подрался с преподавателем

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rus.delfi.ee
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Venemaa-Ukraina piir, Izvarino
Venemaa-Ukraina piir, IzvarinoFoto: John MacDougall, AFP

Между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство.

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Конфликт между студентом и преподавателем TalTech привел к физическому насилию

Foto on illustreeriv. Foto: Kert Saarma

На прошлой неделе между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство.
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Закончившийся смертью отца семейства конфликт в Валга начался с сигареты. Досталось не только жертве

Valga Voorimehe pubi Foto: Marko Nõmmik

В прошлую субботу драка у паба Voorimehe в Валга закончилась тем, что 37-летний мужчина скончался. Подозреваемый в преступлении 17-летний молодой человек сказал, стоя перед судом, что сожалеет, что все так закончилось.
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Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

Õhuturbe õppus Ramstein Alloy Foto: Jaanus Lensment

Российские военные самолеты, по информации бельгийских военных, следовали ”без предоставления полетного плана”. Над Балтийским морем их перехватили бельгийские F-16.
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Небольшое изменение закона прибавит к стоимости поездки на такси до одного евро

Vabaduse Väljakul jäi inimene takso alla Foto: Taavi Sepp

Изменение регулирующего использование таксометра закона, начавшее действовать с понедельника, может принести пассажирам такси повышение цены до 1 евро.
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На Сааремаа на уроке физкультуры пострадали две девочки, одну из них на вертолете доставили в Таллинн

Foto: Raivo Tasso

На уроке физкультуры в 9 классе Курессаареской гимназии вчера произошло два несчастных случая, когда, упражняясь в гимнастической программе, упали две девочки, одну из которых доставили на вертолете в больницу в Таллинн и вторую оставили на ночь в Курессаареской больнице.
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Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Ukraina-Vene piir Foto: Jannis Behrakis, Reuters/Scanpix

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом объявил глава ведомства Петр Цигикал, передает ТАСС.
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Случай: в Хааберсти мужчина перепарковывал автомобиль сильно пьяным. Как его наказали?

Foto on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

По мнению прокурора, смягчающим вину алководителя обстоятельством являлось то, что он был в машине один.
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ТАБЛИЦА: Партии раздали миллионы евро "крышевых" денег. Больше всего получили Музей флага и Константин Пятс

Foto: Karli Saul

ТОП

Сегодня коалиционный партии — Центристская, Социал-демократическая и Isamaa — распределили "крышевые" деньги. Свою лепту внесли также оппозиционные партии EKRE и Свободная партия.
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ФОТО: Из-за шторма на пароме Tallink, направлявшемся в Финляндию, перевернулась фура

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Сегодня ночью на борту парома Tallink Regal Star из-за шторма опрокинулась фура. Судно курсирует по маршруту Палдиски — Капеллскяри, и ввиду инцидента оно задержалось на пару часов.
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ФОТО: В Ласнамяэ и на Тоомпеа проходят совместные учения полиции и Кайтселийт

Foto: Andres Putting

В столичном районе Ласнамяэ и на Тоомпеа проходят совместные учения полиции и Кайтселийт „Põhjatäht 2018”. Их участники тренируются защищать охраняемые объекты и поддерживать общественный порядок
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Глава союза отелей призывает эстоноземельцев быть толерантнее к персоналу, не владеющему эстонским

Verni Loodmaa Foto: Tiit Blaat

Глава Эстонского союза отелей и ресторанов Верни Лоодмаа, комментируя ситуацию в секторе обслуживания, сказал, что жители Эстонии могли бы более толерантно относиться к иностранным студентам, трудящимся в данной сфере и не владеющим эстонским.
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Грузинам разрешили курить марихуану, но пока только дома

Marihuaana Foto: Rebecca Blackwell, AP/Scanpix

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял законопроект об употреблении марихуаны. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает ”Грузия Online”.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российским мужчинам запретили въезжать в Украину, а в таллиннском университете иностранный студент подрался с преподавателем

30.11.2018
Между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство.

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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Читатель Delfi: Maxima продает икру лосося, производства несуществующей фирмы. В ходе проверки выяснилось, что это икра не лосося

30.11.2018
В редакцию Delfi обратилась читательница Ирина, которая купила в Maxima икру лосося, но осталась недовольна качеством. Когда женщина решила обратиться к производителю, то выяснилось, что такого производителя не существует. Представители Maxima признаются, что произошло ошибка в маркировке товара и приносят свои извинения.
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Реформисты в Таллиннском горсобрании предлагают не давать 400 тысяч евро ПБК, направив их на обучение эстонскому в детсадах

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Оппозиционная фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании предлагает дополнительно выделить из бюджета столицы на 2019 год 400 000 евро на обучение эстонскому языку в русскоязычных детских садах, сообщает rus.err.ee.
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Глава союза отелей призывает эстоноземельцев быть толерантнее к персоналу, не владеющему эстонским

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Глава Эстонского союза отелей и ресторанов Верни Лоодмаа, комментируя ситуацию в секторе обслуживания, сказал, что жители Эстонии могли бы более толерантно относиться к иностранным студентам, трудящимся в данной сфере и не владеющим эстонским.
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В столичном районе Ласнамяэ и на Тоомпеа проходят совместные учения полиции и Кайтселийт „Põhjatäht 2018”. Их участники тренируются защищать охраняемые объекты и поддерживать общественный порядок
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