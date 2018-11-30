ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российским мужчинам запретили въезжать в Украину, а в таллиннском университете иностранный студент подрался с преподавателем

Между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство.
Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Конфликт между студентом и преподавателем TalTech привел к физическому насилию
На прошлой неделе между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство. Loe edasi…
Закончившийся смертью отца семейства конфликт в Валга начался с сигареты. Досталось не только жертве
В прошлую субботу драка у паба Voorimehe в Валга закончилась тем, что 37-летний мужчина скончался. Подозреваемый в преступлении 17-летний молодой человек сказал, стоя перед судом, что сожалеет, что все так закончилось. Loe edasi…
Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой
Российские военные самолеты, по информации бельгийских военных, следовали ”без предоставления полетного плана”. Над Балтийским морем их перехватили бельгийские F-16. Loe edasi…
Небольшое изменение закона прибавит к стоимости поездки на такси до одного евро
Изменение регулирующего использование таксометра закона, начавшее действовать с понедельника, может принести пассажирам такси повышение цены до 1 евро. Loe edasi…
На Сааремаа на уроке физкультуры пострадали две девочки, одну из них на вертолете доставили в Таллинн
На уроке физкультуры в 9 классе Курессаареской гимназии вчера произошло два несчастных случая, когда, упражняясь в гимнастической программе, упали две девочки, одну из которых доставили на вертолете в больницу в Таллинн и вторую оставили на ночь в Курессаареской больнице. Loe edasi…
Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет
Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом объявил глава ведомства Петр Цигикал, передает ТАСС. Loe edasi…
Случай: в Хааберсти мужчина перепарковывал автомобиль сильно пьяным. Как его наказали?
По мнению прокурора, смягчающим вину алководителя обстоятельством являлось то, что он был в машине один. Loe edasi…
ТАБЛИЦА: Партии раздали миллионы евро "крышевых" денег. Больше всего получили Музей флага и Константин Пятс
Сегодня коалиционный партии — Центристская, Социал-демократическая и Isamaa — распределили "крышевые" деньги. Свою лепту внесли также оппозиционные партии EKRE и Свободная партия. Loe edasi…
ФОТО: Из-за шторма на пароме Tallink, направлявшемся в Финляндию, перевернулась фура
Сегодня ночью на борту парома Tallink Regal Star из-за шторма опрокинулась фура. Судно курсирует по маршруту Палдиски — Капеллскяри, и ввиду инцидента оно задержалось на пару часов. Loe edasi…
ФОТО: В Ласнамяэ и на Тоомпеа проходят совместные учения полиции и Кайтселийт
В столичном районе Ласнамяэ и на Тоомпеа проходят совместные учения полиции и Кайтселийт „Põhjatäht 2018”. Их участники тренируются защищать охраняемые объекты и поддерживать общественный порядок Loe edasi…
Глава союза отелей призывает эстоноземельцев быть толерантнее к персоналу, не владеющему эстонским
Глава Эстонского союза отелей и ресторанов Верни Лоодмаа, комментируя ситуацию в секторе обслуживания, сказал, что жители Эстонии могли бы более толерантно относиться к иностранным студентам, трудящимся в данной сфере и не владеющим эстонским. Loe edasi…
Грузинам разрешили курить марихуану, но пока только дома
Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял законопроект об употреблении марихуаны. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает ”Грузия Online”. Loe edasi…